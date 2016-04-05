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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 23 лис, 2023 21:06
_hunter написав:
Заявлению про
все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — отметил Павел.
есть какое-то еще объяснение? -- с удовольствием его выслушаю.
hunter, звичайно є і не одне! Просто треба головом мислити, а не ногом. (с)
1) Україну незабаром беруть в НАТО та в ЄС. Отже, готуються до можливості колективно давати відсіч рфії.
2) Жодна країна не застрахована від раптового нападу терористів (типу як Хамас на Ізраїль) чи розпалу якогось іншого конфлікту (типу як Косово і Сербія, Молдова і ПМР, Грузія і Абхазія), які організовує кацапія з метою посіяти хаос і розруху. Війна в Україні навчила, що треба мати свою сильну армію, щоб якнайменше залежати від зовнішньої допомоги.
3) Хочеш миру? Готуйся до війни! (тобто "возможности конфликта высокой интенсивности")
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Додано: Чет 23 лис, 2023 21:06
_hunter
Пьяный проспится. Дурак - никогда
Тебя выдают орфографические ошибки и настойчивые желания кому-то что-то доказать, без желания понять, что пишут другие
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pesikot
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Додано: Чет 23 лис, 2023 21:09
pesikot написав: _hunter написав: pesikot написав:
Ну так и напиши свои мысли-рассуждения, а не конспирологию
Если написать нечего, то заткни свій писок
Так написал же -- последнее предложение -- или не осил?
Ты сам не осилил
Сперва ты напиши рассуждения, а не тупые вбросы
А потом можно будет обсудить
Заявление Президента Чехии -- вброс? -- ясно-понятно
Еще раз -- и если и на этот раз не дойдет -- просто в ЧС: до вчерашнего Раммштайна "все армии НЕ готовились
к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе". После/на -- резко заготовились. Точнее та же Польша, похоже, еще в октябре начала готовиться, но на V4 это решили объявить официально.Внимание вопрос: что такого кардинально изменилось, что только год спустя начали готовиться?
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Додано: Чет 23 лис, 2023 21:13
_hunter написав:
Внимание вопрос: что такого кардинально изменилось, что только год спустя начали готовиться?
Ничего не изменилось. Новый бюджетный год. "Подготовка" это перераспределение бюджетных средств в сторону армий и предприятий ВПК, а не начало боевых действий, какие вы тут хотите анонсировать
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Додано: Чет 23 лис, 2023 21:15
fler написав: _hunter написав:
Заявлению про
все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — отметил Павел.
есть какое-то еще объяснение? -- с удовольствием его выслушаю.
hunter, звичайно є і не одне! Просто треба головом мислити, а не ногом. (с)
1) Україну незабаром беруть в НАТО та в ЄС. Отже, готуються до можливості колективно давати відсіч рфії.
2) Жодна країна не застрахована від раптового нападу терористів (типу як Хамас на Ізраїль) чи розпалу якогось іншого конфлікту (типу як Косово і Сербія, Молдова і ПМР, Грузія і Абхазія), які організовує кацапія з метою посіяти хаос і розруху. Війна в Україні навчила, що треба мати свою сильну армію, щоб якнайменше залежати від зовнішньої допомоги.
3) Хочеш миру? Готуйся до війни! (тобто "возможности конфликта высокой интенсивности")
1) -- угумц, через три-четыре недели берут -- слышали...
2) И эти риски -- они только вчера появились? И Війна в Україні -- только вчера навчила?
3) Вроде и эту поговорку не вчера придумали...
ну т.е. сорян, но все объяснения из разряда "да просто дата 23.11.23 -- красивая -- вот и решили приурочить"
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_hunter
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