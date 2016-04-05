RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5618561956205621
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:06

  _hunter написав:Заявлению про
все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — отметил Павел.

есть какое-то еще объяснение? -- с удовольствием его выслушаю.

hunter, звичайно є і не одне! Просто треба головом мислити, а не ногом. (с) :mrgreen:
1) Україну незабаром беруть в НАТО та в ЄС. Отже, готуються до можливості колективно давати відсіч рфії. :wink:
2) Жодна країна не застрахована від раптового нападу терористів (типу як Хамас на Ізраїль) чи розпалу якогось іншого конфлікту (типу як Косово і Сербія, Молдова і ПМР, Грузія і Абхазія), які організовує кацапія з метою посіяти хаос і розруху. Війна в Україні навчила, що треба мати свою сильну армію, щоб якнайменше залежати від зовнішньої допомоги.
3) Хочеш миру? Готуйся до війни! (тобто "возможности конфликта высокой интенсивности")
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4402
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1171 раз.
Подякували: 1319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:06

_hunter
Пьяный проспится. Дурак - никогда

Тебя выдают орфографические ошибки и настойчивые желания кому-то что-то доказать, без желания понять, что пишут другие
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8740
З нами з: 31.08.09
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1251 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:09

  pesikot написав:
  _hunter написав:
  pesikot написав:Ну так и напиши свои мысли-рассуждения, а не конспирологию
Если написать нечего, то заткни свій писок

Так написал же -- последнее предложение -- или не осил? :shock:

Ты сам не осилил

Сперва ты напиши рассуждения, а не тупые вбросы
А потом можно будет обсудить

Заявление Президента Чехии -- вброс? -- ясно-понятно :lol:

Еще раз -- и если и на этот раз не дойдет -- просто в ЧС: до вчерашнего Раммштайна "все армии НЕ готовились к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе". После/на -- резко заготовились. Точнее та же Польша, похоже, еще в октябре начала готовиться, но на V4 это решили объявить официально.
Внимание вопрос: что такого кардинально изменилось, что только год спустя начали готовиться?
_hunter
 
Повідомлень: 7320
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:13

  _hunter написав:Внимание вопрос: что такого кардинально изменилось, что только год спустя начали готовиться?
Ничего не изменилось. Новый бюджетный год. "Подготовка" это перераспределение бюджетных средств в сторону армий и предприятий ВПК, а не начало боевых действий, какие вы тут хотите анонсировать
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20672
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2310 раз.
Подякували: 3285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:15

  fler написав:
  _hunter написав:Заявлению про
все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — отметил Павел.

есть какое-то еще объяснение? -- с удовольствием его выслушаю.

hunter, звичайно є і не одне! Просто треба головом мислити, а не ногом. (с) :mrgreen:
1) Україну незабаром беруть в НАТО та в ЄС. Отже, готуються до можливості колективно давати відсіч рфії. :wink:
2) Жодна країна не застрахована від раптового нападу терористів (типу як Хамас на Ізраїль) чи розпалу якогось іншого конфлікту (типу як Косово і Сербія, Молдова і ПМР, Грузія і Абхазія), які організовує кацапія з метою посіяти хаос і розруху. Війна в Україні навчила, що треба мати свою сильну армію, щоб якнайменше залежати від зовнішньої допомоги.
3) Хочеш миру? Готуйся до війни! (тобто "возможности конфликта высокой интенсивности")

1) -- угумц, через три-четыре недели берут -- слышали... :lol:
2) И эти риски -- они только вчера появились? И Війна в Україні -- только вчера навчила?
3) Вроде и эту поговорку не вчера придумали...

ну т.е. сорян, но все объяснения из разряда "да просто дата 23.11.23 -- красивая -- вот и решили приурочить" :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 7320
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 5618561956205621
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 137136
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 520754
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 11981
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Львів Банк (132)
23.11.2023 20:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.