все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — отметил Павел.
есть какое-то еще объяснение? -- с удовольствием его выслушаю.
hunter, звичайно є і не одне! Просто треба головом мислити, а не ногом. (с) 1) Україну незабаром беруть в НАТО та в ЄС. Отже, готуються до можливості колективно давати відсіч рфії. 2) Жодна країна не застрахована від раптового нападу терористів (типу як Хамас на Ізраїль) чи розпалу якогось іншого конфлікту (типу як Косово і Сербія, Молдова і ПМР, Грузія і Абхазія), які організовує кацапія з метою посіяти хаос і розруху. Війна в Україні навчила, що треба мати свою сильну армію, щоб якнайменше залежати від зовнішньої допомоги. 3) Хочеш миру? Готуйся до війни! (тобто "возможности конфликта высокой интенсивности")
pesikot написав:Ну так и напиши свои мысли-рассуждения, а не конспирологию Если написать нечего, то заткни свій писок
Так написал же -- последнее предложение -- или не осил?
Ты сам не осилил
Сперва ты напиши рассуждения, а не тупые вбросы А потом можно будет обсудить
Заявление Президента Чехии -- вброс? -- ясно-понятно
Еще раз -- и если и на этот раз не дойдет -- просто в ЧС: до вчерашнего Раммштайна "все армии НЕ готовились к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе". После/на -- резко заготовились. Точнее та же Польша, похоже, еще в октябре начала готовиться, но на V4 это решили объявить официально. Внимание вопрос: что такого кардинально изменилось, что только год спустя начали готовиться?
все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — отметил Павел.
есть какое-то еще объяснение? -- с удовольствием его выслушаю.
hunter, звичайно є і не одне! Просто треба головом мислити, а не ногом. (с) 1) Україну незабаром беруть в НАТО та в ЄС. Отже, готуються до можливості колективно давати відсіч рфії. 2) Жодна країна не застрахована від раптового нападу терористів (типу як Хамас на Ізраїль) чи розпалу якогось іншого конфлікту (типу як Косово і Сербія, Молдова і ПМР, Грузія і Абхазія), які організовує кацапія з метою посіяти хаос і розруху. Війна в Україні навчила, що треба мати свою сильну армію, щоб якнайменше залежати від зовнішньої допомоги. 3) Хочеш миру? Готуйся до війни! (тобто "возможности конфликта высокой интенсивности")
1) -- угумц, через три-четыре недели берут -- слышали... 2) И эти риски -- они только вчера появились? И Війна в Україні -- только вчера навчила? 3) Вроде и эту поговорку не вчера придумали...
ну т.е. сорян, но все объяснения из разряда "да просто дата 23.11.23 -- красивая -- вот и решили приурочить"
Bobua написав:Чому москвини можуть копати і заливати бетоном неподалік передової (і це ж вони на окупованій території, і зі своє маленькою економікою), а ми (на своїй території і з союзниками на 40% світового ВВП) -- і не могли, і х.з. чи хоч тепер десь можемо... Чому так?
Перше це просто пєрєсталі стрєлять. Друге це заходять москалі, збирають всю наявну техніку, яка є в наявності, будівельні та виробничі підприємства- забирають увесь бетон та метал, їм фіолетово як буде існувать місто без комунальних послуг, близько до 0 в часто-густо копають наші трактористи. Потім їхні інженерні війська облаштовують викопані ями. Чому неможна ось так взять у нас і копать? Для приклада заїдь у наше місто і забери всю наявну техніку разом з трактористами, водіями, зварниками. Техніки взагалі мало було, а ще її мобілізували. Ось наприклад, якщо зайти в якійсь Бєлгород, забрать всю наявну техніку разом з роботягами і паливом... Третє це велике будівництво. Далі самі думайте.
Востаннє редагувалось Water в Чет 23 лис, 2023 21:41, всього редагувалось 1 раз.