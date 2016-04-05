RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5619562056215622>
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:06

  _hunter написав:Заявлению про
все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — отметил Павел.

есть какое-то еще объяснение? -- с удовольствием его выслушаю.

hunter, звичайно є і не одне! Просто треба головом мислити, а не ногом. (с) :mrgreen:
1) Україну незабаром беруть в НАТО та в ЄС. Отже, готуються до можливості колективно давати відсіч рфії. :wink:
2) Жодна країна не застрахована від раптового нападу терористів (типу як Хамас на Ізраїль) чи розпалу якогось іншого конфлікту (типу як Косово і Сербія, Молдова і ПМР, Грузія і Абхазія), які організовує кацапія з метою посіяти хаос і розруху. Війна в Україні навчила, що треба мати свою сильну армію, щоб якнайменше залежати від зовнішньої допомоги.
3) Хочеш миру? Готуйся до війни! (тобто "возможности конфликта высокой интенсивности")
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4404
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1171 раз.
Подякували: 1319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:06

_hunter
Пьяный проспится. Дурак - никогда

Тебя выдают орфографические ошибки и настойчивые желания кому-то что-то доказать, без желания понять, что пишут другие
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8740
З нами з: 31.08.09
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1251 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:09

  pesikot написав:
  _hunter написав:
  pesikot написав:Ну так и напиши свои мысли-рассуждения, а не конспирологию
Если написать нечего, то заткни свій писок

Так написал же -- последнее предложение -- или не осил? :shock:

Ты сам не осилил

Сперва ты напиши рассуждения, а не тупые вбросы
А потом можно будет обсудить

Заявление Президента Чехии -- вброс? -- ясно-понятно :lol:

Еще раз -- и если и на этот раз не дойдет -- просто в ЧС: до вчерашнего Раммштайна "все армии НЕ готовились к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе". После/на -- резко заготовились. Точнее та же Польша, похоже, еще в октябре начала готовиться, но на V4 это решили объявить официально.
Внимание вопрос: что такого кардинально изменилось, что только год спустя начали готовиться?
_hunter
 
Повідомлень: 7323
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:13

  _hunter написав:Внимание вопрос: что такого кардинально изменилось, что только год спустя начали готовиться?
Ничего не изменилось. Новый бюджетный год. "Подготовка" это перераспределение бюджетных средств в сторону армий и предприятий ВПК, а не начало боевых действий, какие вы тут хотите анонсировать
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20675
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2310 раз.
Подякували: 3285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:15

  fler написав:
  _hunter написав:Заявлению про
все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — отметил Павел.

есть какое-то еще объяснение? -- с удовольствием его выслушаю.

hunter, звичайно є і не одне! Просто треба головом мислити, а не ногом. (с) :mrgreen:
1) Україну незабаром беруть в НАТО та в ЄС. Отже, готуються до можливості колективно давати відсіч рфії. :wink:
2) Жодна країна не застрахована від раптового нападу терористів (типу як Хамас на Ізраїль) чи розпалу якогось іншого конфлікту (типу як Косово і Сербія, Молдова і ПМР, Грузія і Абхазія), які організовує кацапія з метою посіяти хаос і розруху. Війна в Україні навчила, що треба мати свою сильну армію, щоб якнайменше залежати від зовнішньої допомоги.
3) Хочеш миру? Готуйся до війни! (тобто "возможности конфликта высокой интенсивности")

1) -- угумц, через три-четыре недели берут -- слышали... :lol:
2) И эти риски -- они только вчера появились? И Війна в Україні -- только вчера навчила?
3) Вроде и эту поговорку не вчера придумали...

ну т.е. сорян, но все объяснения из разряда "да просто дата 23.11.23 -- красивая -- вот и решили приурочить" :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 7323
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:26

  stm написав:Китай случился. Поэтому США разбирается с Китаем...

Шось там у Китаї знову тривожно. Після кризи з нерухомістю, тепер нова "напасть" - китайчата масово хворіють на пневмонію :roll: Прям аж ВООЗ ̶р̶у̶ч̶к̶и̶ ̶п̶о̶т̶и̶р̶а̶є̶ стурбована.
https://varta1.com.ua/news/u-kitayi-str ... 73402.html
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4404
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1171 раз.
Подякували: 1319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:26

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:Внимание вопрос: что такого кардинально изменилось, что только год спустя начали готовиться?
Ничего не изменилось. Новый бюджетный год. "Подготовка" это перераспределение бюджетных средств в сторону армий и предприятий ВПК, а не начало боевых действий, какие вы тут хотите анонсировать

Так они (чехи) бюджет еще в сентябре приняли...
_hunter
 
Повідомлень: 7323
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:33

  fler написав:
  stm написав:Китай случился. Поэтому США разбирается с Китаем...

Шось там у Китаї знову тривожно. Після кризи з нерухомістю, тепер нова "напасть" - китайчата масово хворіють на пневмонію :roll: Прям аж ВООЗ ̶р̶у̶ч̶к̶и̶ ̶п̶о̶т̶и̶р̶а̶є̶ стурбована.
https://varta1.com.ua/news/u-kitayi-str ... 73402.html

Флер, Вы готовы колоть новую вакцину? ))) Уже давно нет чистых расс )))
Денег на оркостан пока Китаю хватит, оркостан может и не видит, но он уже вассал. % юаня в мире именно оркостан поднял.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4299
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 657 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:35

  _hunter написав:Так они (чехи) бюджет еще в сентябре приняли...
Вы допускаете подготовку к войне без бюджета? имхо новость про деньги. РФ сейчас и ближ. 10 лет слишком слаба нападать на Европу. А Китай далеко для этого.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20675
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2310 раз.
Подякували: 3285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:41

  Bobua написав:Чому москвини можуть копати і заливати бетоном неподалік передової (і це ж вони на окупованій території, і зі своє маленькою економікою), а ми (на своїй території і з союзниками на 40% світового ВВП) -- і не могли, і х.з. чи хоч тепер десь можемо... Чому так?

Перше це просто пєрєсталі стрєлять.
Друге це заходять москалі, збирають всю наявну техніку, яка є в наявності, будівельні та виробничі підприємства- забирають увесь бетон та метал, їм фіолетово як буде існувать місто без комунальних послуг, близько до 0 в часто-густо копають наші трактористи. Потім їхні інженерні війська облаштовують викопані ями.
Чому неможна ось так взять у нас і копать? Для приклада заїдь у наше місто і забери всю наявну техніку разом з трактористами, водіями, зварниками. Техніки взагалі мало було, а ще її мобілізували.
Ось наприклад, якщо зайти в якійсь Бєлгород, забрать всю наявну техніку разом з роботягами і паливом...
Третє це велике будівництво. Далі самі думайте.
Востаннє редагувалось Water в Чет 23 лис, 2023 21:41, всього редагувалось 1 раз.
Water
 
Повідомлень: 2051
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5619562056215622>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 137182
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 520820
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 11983
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.