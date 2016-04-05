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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5619562056215622
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:41

  _hunter написав:"все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — отметил Павел.

  _hunter написав:
  fler написав:hunter, звичайно є і не одне! Просто треба головом мислити, а не ногом. (с)
1) ..
2) ...
3) ..

1) -- угумц, через три-четыре недели берут -- слышали... :lol:
2) И эти риски -- они только вчера появились? И Війна в Україні -- только вчера навчила?
3) Вроде и эту поговорку не вчера придумали...
ну т.е. сорян, но все объяснения из разряда "да просто дата 23.11.23 -- красивая -- вот и решили приурочить" :lol:

hunter, у кацапів вже другий день пукани рвуться від цієї новини, і ви ... не рвіть :roll: серце, як тузік грєлку :D
fler
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:43

Не може бути?!!! Невже не тільки Успіх таке пише?)))

  Banderlog написав:Завтра, їду на пару годин в запоріжжя і таки нафігачусь коняки. вже сьогодні

  Banderlog написав:А зара розкажу секрет інформацію особо таємну,
з залитого бетоном підвальчика з копчєніями і закрутками не так просто післати вперед масу військ
і в деяких випадках маршрут висування є смисл планувати так щоб по дорозі не було укриттів в які піхота забється й одкажеться іти далі.

Ай-яй-яй, як так?))
Тут один, просив вас всіх фронтовиків мене "поставити на путь істенний", а ви отаке виписуєте☝️😁😁😁

Ну як так?
Ну напишіть йому, що він і його сини - "надзвичайно важливі в тилу" і нас не треба підмінювати ні ними, ні інші варіанти заміни десь намагатись просувати😁
Ми ще ого-го які НЕ втомлені і ще ого-го які потужні, що до кордонів 91го дійдем як не за пів року, то за рік часу точно! :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:46

  vitaliiangel написав:У меня есть гражданская квалификация, но ВСУ её вряд ли заценит и предложит мне даунгрейд.

Извините что я не готовился к войне. Каждый должен был готовится самостоятельно. Купить калаш, миномёт, выезжать на полигоны. И тренироваться. На Бога надейся , но сам тренируйся.

Звісно у кожного з нас є цивільна спеціальність, а ще є одна, якщо ти заглянеш у свій військовий квиток.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:51

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:Так они (чехи) бюджет еще в сентябре приняли...
Вы допускаете подготовку к войне без бюджета? имхо новость про деньги. РФ сейчас и ближ. 10 лет слишком слаба нападать на Европу. А Китай далеко для этого.

При чем тут это? -- бюджет (и новый бюджетный год) был два месяца назад, но анонс про подготовку решили отложить до Раммштайна?..

Т.е. "10 лет слишком слаба нападать", но готовиться к нападению мы начинаем. Причем год назад -- когда, казалось бы, самое время -- не начинали...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:52

  fler написав:
  _hunter написав:"все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — отметил Павел.

  _hunter написав:
  fler написав:hunter, звичайно є і не одне! Просто треба головом мислити, а не ногом. (с)
1) ..
2) ...
3) ..

1) -- угумц, через три-четыре недели берут -- слышали... :lol:
2) И эти риски -- они только вчера появились? И Війна в Україні -- только вчера навчила?
3) Вроде и эту поговорку не вчера придумали...
ну т.е. сорян, но все объяснения из разряда "да просто дата 23.11.23 -- красивая -- вот и решили приурочить" :lol:

hunter, у кацапів вже другий день пукани рвуться від цієї новини, і ви ... не рвіть :roll: серце, як тузік грєлку :D

Вы про какую из новостей -- ссылку можно? (не то, что бы я вашему пересказу не верил :lol: )
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 22:02

Все буде добре!© У нас же є план? Хоч якийсь? © ;)

  fler написав:1) Україну незабаром беруть в НАТО та в ЄС. Отже, готуються до можливості колективно давати відсіч рфії.
Те що не за баром, кафешкою і рестораном беруть в НАТО та в ЄС - це ясно :mrgreen: Цікаво КОЛИ САМЕ беруть? До літа 2024, чи
до кінця 2024го?
Бо за 2025й - я навіть, не питаю - до нього ще треба ПРОТРИМАТИСЬ!!! І то, якщо прийдуть сини будівельнка і твій чоловік на фронт!
В іншому разі - навряд чи ... :roll:
  fler написав:3) Хочеш миру? Готуйся до війни! (тобто "возможности конфликта высокой интенсивности")
Не підкажеш, як твій чоловік готується вже 21місяць(КАРЛ!!!) під твоєю спідницею :?: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 22:17

  _hunter написав:
hunter, звичайно є і не одне! Просто
Вы про какую из новостей -- ссылку можно? (не то, что бы я вашему пересказу не верил :lol: )
а я
пропустив ті ваші новини. Шо саме вони готуються? Заливають бетон й купляють пво? Чи танки і бтр?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 22:23

  _hunter написав:Заявление Президента Чехии -- вброс? -- ясно-понятно :lol:

Еще раз -- и если и на этот раз не дойдет -- просто в ЧС: до вчерашнего Раммштайна "все армии НЕ готовились к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе". После/на -- резко заготовились. Точнее та же Польша, похоже, еще в октябре начала готовиться, но на V4 это решили объявить официально.
Внимание вопрос: что такого кардинально изменилось, что только год спустя начали готовиться?

Тепер вони будуть оберігати Нату за бабкі Нати/ЄС.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 22:24

  fler написав:
  stm написав:Китай случился. Поэтому США разбирается с Китаем...

Шось там у Китаї знову тривожно. Після кризи з нерухомістю, тепер нова "напасть" - китайчата масово хворіють на пневмонію :roll: Прям аж ВООЗ ̶р̶у̶ч̶к̶и̶ ̶п̶о̶т̶и̶р̶а̶є̶ стурбована.
https://varta1.com.ua/news/u-kitayi-str ... 73402.html

готуй мягкі місця на бустєр
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 22:37

  flyman написав:
  fler написав:
  stm написав:Китай случился. Поэтому США разбирается с Китаем...

Шось там у Китаї знову тривожно. Після кризи з нерухомістю, тепер нова "напасть" - китайчата масово хворіють на пневмонію :roll: Прям аж ВООЗ ̶р̶у̶ч̶к̶и̶ ̶п̶о̶т̶и̶р̶а̶є̶ стурбована.
https://varta1.com.ua/news/u-kitayi-str ... 73402.html

готуй мягкі місця на бустєр

А ти коли? Знов коли перестануть в електричку пускать? :lol:

А муха , он забавный бунтарь. Он сначала бунтует, его ставят в коленнолоктевую позу, муха получает разносторонние ощущения, потом говорит «не, нет сил терпеть», подчиняется и идет на «вакцинку». В итоге он вакцирован как все, но еще и с приятными ощущениями.. :mrgreen:
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