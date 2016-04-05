_hunter написав:"все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — отметил Павел.
_hunter написав:
fler написав:hunter, звичайно є і не одне! Просто треба головом мислити, а не ногом. (с) 1) .. 2) ... 3) ..
1) -- угумц, через три-четыре недели берут -- слышали... 2) И эти риски -- они только вчера появились? И Війна в Україні -- только вчера навчила? 3) Вроде и эту поговорку не вчера придумали... ну т.е. сорян, но все объяснения из разряда "да просто дата 23.11.23 -- красивая -- вот и решили приурочить"
hunter, у кацапів вже другий день пукани рвуться від цієї новини, і ви ... не рвіть серце, як тузік грєлку
Banderlog написав:Завтра, їду на пару годин в запоріжжя і таки нафігачусь коняки. вже сьогодні
Banderlog написав:А зара розкажу секрет інформацію особо таємну, з залитого бетоном підвальчика з копчєніями і закрутками не так просто післати вперед масу військ і в деяких випадках маршрут висування є смисл планувати так щоб по дорозі не було укриттів в які піхота забється й одкажеться іти далі.
Ай-яй-яй, як так?)) Тут один, просив вас всіх фронтовиків мене "поставити на путь істенний", а ви отаке виписуєте☝️😁😁😁
Ну як так? Ну напишіть йому, що він і його сини - "надзвичайно важливі в тилу" і нас не треба підмінювати ні ними, ні інші варіанти заміни десь намагатись просувати😁 Ми ще ого-го які НЕ втомлені і ще ого-го які потужні, що до кордонів 91го дійдем як не за пів року, то за рік часу точно!
_hunter написав:"все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — отметил Павел.
_hunter написав:
fler написав:hunter, звичайно є і не одне! Просто треба головом мислити, а не ногом. (с) 1) .. 2) ... 3) ..
1) -- угумц, через три-четыре недели берут -- слышали... 2) И эти риски -- они только вчера появились? И Війна в Україні -- только вчера навчила? 3) Вроде и эту поговорку не вчера придумали... ну т.е. сорян, но все объяснения из разряда "да просто дата 23.11.23 -- красивая -- вот и решили приурочить"
hunter, у кацапів вже другий день пукани рвуться від цієї новини, і ви ... не рвіть серце, як тузік грєлку
Вы про какую из новостей -- ссылку можно? (не то, что бы я вашему пересказу не верил )
fler написав:1) Україну незабаром беруть в НАТО та в ЄС. Отже, готуються до можливості колективно давати відсіч рфії.
Те що не за баром, кафешкою і рестораном беруть в НАТО та в ЄС - це ясно Цікаво КОЛИ САМЕ беруть? До літа 2024, чи до кінця 2024го? Бо за 2025й - я навіть, не питаю - до нього ще треба ПРОТРИМАТИСЬ!!! І то, якщо прийдуть сини будівельнка і твій чоловік на фронт! В іншому разі - навряд чи ...
fler написав:3) Хочеш миру? Готуйся до війни! (тобто "возможности конфликта высокой интенсивности")
Не підкажеш, як твій чоловік готується вже 21місяць(КАРЛ!!!) під твоєю спідницею
_hunter написав:Заявление Президента Чехии -- вброс? -- ясно-понятно
Еще раз -- и если и на этот раз не дойдет -- просто в ЧС: до вчерашнего Раммштайна "все армии НЕ готовились к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе". После/на -- резко заготовились. Точнее та же Польша, похоже, еще в октябре начала готовиться, но на V4 это решили объявить официально. Внимание вопрос: что такого кардинально изменилось, что только год спустя начали готовиться?
Тепер вони будуть оберігати Нату за бабкі Нати/ЄС.
А ти коли? Знов коли перестануть в електричку пускать?
А муха , он забавный бунтарь. Он сначала бунтует, его ставят в коленнолоктевую позу, муха получает разносторонние ощущения, потом говорит «не, нет сил терпеть», подчиняется и идет на «вакцинку». В итоге он вакцирован как все, но еще и с приятными ощущениями..