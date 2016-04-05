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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5620562156225623
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 23:09

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:Так они (чехи) бюджет еще в сентябре приняли...
Вы допускаете подготовку к войне без бюджета? имхо новость про деньги. РФ сейчас и ближ. 10 лет слишком слаба нападать на Европу. А Китай далеко для этого.

До второй мировой войны нашего масштаба были обычным делом в мире. На рашку бы уже кто-то обязательно напал попытавшись что-то оттяпать пока она ослабла. Ядерное оружие сдерживает. А так бы - Япония, Китай, даже Казахи, среднеазиаты, возможно Турция могли бы себе урвать крупные куски. Россия сейчас и Российская империя тогда совершенно разные по военной мощи. Любой кто нападет с востока или залетит самолетом, может не встретить вплоть до москвы вообще никакого сопротивления или ПВО.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 23:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А на плацдарме на левом берегу вообще треш. Окопаться нельзя, начинаешь копать, проступает вода, в результате спят на мокрой земле в мокром вещмешке, под моросящим дождем, сверху пытаются натянуть полиэтиленовую пленку, пытаются спать в ОЗК, самые здоровые продерживаются до переохлаждения с воспалением лёгких или пиелонефрита дня три. Не секрет, что у нас армия в основном 40+, то есть с наработанными хроническими бронхитами, радикулитами и и тд.
То есть когда ты плывешь на левый берег на моторке, ты отчётливо понимаешь, что в идеальном счастливом для тебя развитии событий, ты максимум через три дня плывешь назад живым, но с температурой 39, и прочими мелкими проблемами в виде воспаления лёгких и почек. Про более плохие варианты стараются не думать. Вариант возвращаешься без ноги или руки вполне реален. Слава Богу, 200-х не так много, но
мимо госпиталя почти никто не проходит.
И да, я даже не поднимаю вопрос о целесообразности происходящего, когда не происходит никакого развития ситуации, просто каждый день переправляют несколько сотен клиентов госпиталей, потом их отправляют лечиться, на их место новых. А так ли эффективно у нас работают ТЦК, чтобы обеспечить перемалывание наших резервов в таком количестве ?
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