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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 23 лис, 2023 23:09
vitaliiangel написав: _hunter написав:
Так они (чехи) бюджет еще в сентябре приняли...
Вы допускаете подготовку к войне без бюджета? имхо новость про деньги. РФ сейчас и ближ. 10 лет слишком слаба нападать на Европу. А Китай далеко для этого.
До второй мировой войны нашего масштаба были обычным делом в мире. На рашку бы уже кто-то обязательно напал попытавшись что-то оттяпать пока она ослабла. Ядерное оружие сдерживает. А так бы - Япония, Китай, даже Казахи, среднеазиаты, возможно Турция могли бы себе урвать крупные куски. Россия сейчас и Российская империя тогда совершенно разные по военной мощи. Любой кто нападет с востока или залетит самолетом, может не встретить вплоть до москвы вообще никакого сопротивления или ПВО.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 23:29
А на плацдарме на левом берегу вообще треш. Окопаться нельзя, начинаешь копать, проступает вода, в результате спят на мокрой земле в мокром вещмешке, под моросящим дождем, сверху пытаются натянуть полиэтиленовую пленку, пытаются спать в ОЗК, самые здоровые продерживаются до переохлаждения с воспалением лёгких или пиелонефрита дня три. Не секрет, что у нас армия в основном 40+, то есть с наработанными хроническими бронхитами, радикулитами и и тд.
То есть когда ты плывешь на левый берег на моторке, ты отчётливо понимаешь, что в идеальном счастливом для тебя развитии событий, ты максимум через три дня плывешь назад живым, но с температурой 39, и прочими мелкими проблемами в виде воспаления лёгких и почек. Про более плохие варианты стараются не думать. Вариант возвращаешься без ноги или руки вполне реален. Слава Богу, 200-х не так много, но
мимо госпиталя почти никто не проходит.
И да, я даже не поднимаю вопрос о целесообразности происходящего, когда не происходит никакого развития ситуации, просто каждый день переправляют несколько сотен клиентов госпиталей, потом их отправляют лечиться, на их место новых. А так ли эффективно у нас работают ТЦК, чтобы обеспечить перемалывание наших резервов в таком количестве ?
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:07
freeze написав:
А на плацдарме на левом берегу вообще треш. Окопаться нельзя, начинаешь копать, проступает вода, в результате спят на мокрой земле в мокром вещмешке, под моросящим дождем, сверху пытаются натянуть полиэтиленовую пленку, пытаются спать в ОЗК, самые здоровые продерживаются до переохлаждения с воспалением лёгких или пиелонефрита дня три. Не секрет, что у нас армия в основном 40+, то есть с наработанными хроническими бронхитами, радикулитами и и тд.
То есть когда ты плывешь на левый берег на моторке, ты отчётливо понимаешь, что в идеальном счастливом для тебя развитии событий, ты максимум через три дня плывешь назад живым, но с температурой 39, и прочими мелкими проблемами в виде воспаления лёгких и почек. Про более плохие варианты стараются не думать. Вариант возвращаешься без ноги или руки вполне реален. Слава Богу, 200-х не так много, но
мимо госпиталя почти никто не проходит.
И да, я даже не поднимаю вопрос о целесообразности происходящего, когда не происходит никакого развития ситуации, просто каждый день переправляют несколько сотен клиентов госпиталей, потом их отправляют лечиться, на их место новых. А так ли эффективно у нас работают ТЦК, чтобы обеспечить перемалывание наших резервов в таком количестве ?
Навіщо такий плацдарм ?
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:16
Україну можуть підштовхувати та мимоволі примусити до мирних переговорів з Росією, оскільки союзники, а особливо США, значно зменшили постачання зброї та боєприпасів, необхідних для перемоги у війні.
Про це пише Вloomberg, посилаючись на заяву міністра закордонних справ Литви Габріеліуса Ландсбергіса.
За його словами, відсутність у Києва ракетних систем і боєприпасів, а також надто повільні процеси ухвалення рішень в Європейському Союзі і Конгресі США ризикують поставити Україну в положення, в якому вона не матиме іншого вибору, окрім як погодитися на мирні переговори.
Видання пише, що колись широка підтримка України демонструє ознаки руйнування, оскільки контрнаступ Києва зайшов у глухий кут. Зобов'язання адміністрації США щодо поставок зброї були поставлені під сумнів опором республіканців, оскільки прагнення ЄС надіслати мільйон артилерійських снарядів до березня, швидше за все, зазнає краху.
"Це виглядає комічно, але ми бачимо, що Північна Корея допомагає Росії більше, ніж Європейський Союз Україні", — сказав Ландсбергіс, маючи на увазі поставки з Пхеньяна за останні тижні.
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