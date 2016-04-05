_hunter написав:Так они (чехи) бюджет еще в сентябре приняли...
Вы допускаете подготовку к войне без бюджета? имхо новость про деньги. РФ сейчас и ближ. 10 лет слишком слаба нападать на Европу. А Китай далеко для этого.
До второй мировой войны нашего масштаба были обычным делом в мире. На рашку бы уже кто-то обязательно напал попытавшись что-то оттяпать пока она ослабла. Ядерное оружие сдерживает. А так бы - Япония, Китай, даже Казахи, среднеазиаты, возможно Турция могли бы себе урвать крупные куски. Россия сейчас и Российская империя тогда совершенно разные по военной мощи. Любой кто нападет с востока или залетит самолетом, может не встретить вплоть до москвы вообще никакого сопротивления или ПВО.
А на плацдарме на левом берегу вообще треш. Окопаться нельзя, начинаешь копать, проступает вода, в результате спят на мокрой земле в мокром вещмешке, под моросящим дождем, сверху пытаются натянуть полиэтиленовую пленку, пытаются спать в ОЗК, самые здоровые продерживаются до переохлаждения с воспалением лёгких или пиелонефрита дня три. Не секрет, что у нас армия в основном 40+, то есть с наработанными хроническими бронхитами, радикулитами и и тд. То есть когда ты плывешь на левый берег на моторке, ты отчётливо понимаешь, что в идеальном счастливом для тебя развитии событий, ты максимум через три дня плывешь назад живым, но с температурой 39, и прочими мелкими проблемами в виде воспаления лёгких и почек. Про более плохие варианты стараются не думать. Вариант возвращаешься без ноги или руки вполне реален. Слава Богу, 200-х не так много, но мимо госпиталя почти никто не проходит. И да, я даже не поднимаю вопрос о целесообразности происходящего, когда не происходит никакого развития ситуации, просто каждый день переправляют несколько сотен клиентов госпиталей, потом их отправляют лечиться, на их место новых. А так ли эффективно у нас работают ТЦК, чтобы обеспечить перемалывание наших резервов в таком количестве ?
freeze написав:А на плацдарме на левом берегу вообще треш. Окопаться нельзя, начинаешь копать, проступает вода, в результате спят на мокрой земле в мокром вещмешке, под моросящим дождем, сверху пытаются натянуть полиэтиленовую пленку, пытаются спать в ОЗК, самые здоровые продерживаются до переохлаждения с воспалением лёгких или пиелонефрита дня три. Не секрет, что у нас армия в основном 40+, то есть с наработанными хроническими бронхитами, радикулитами и и тд. То есть когда ты плывешь на левый берег на моторке, ты отчётливо понимаешь, что в идеальном счастливом для тебя развитии событий, ты максимум через три дня плывешь назад живым, но с температурой 39, и прочими мелкими проблемами в виде воспаления лёгких и почек. Про более плохие варианты стараются не думать. Вариант возвращаешься без ноги или руки вполне реален. Слава Богу, 200-х не так много, но мимо госпиталя почти никто не проходит. И да, я даже не поднимаю вопрос о целесообразности происходящего, когда не происходит никакого развития ситуации, просто каждый день переправляют несколько сотен клиентов госпиталей, потом их отправляют лечиться, на их место новых. А так ли эффективно у нас работают ТЦК, чтобы обеспечить перемалывание наших резервов в таком количестве ?
Україну можуть підштовхувати та мимоволі примусити до мирних переговорів з Росією, оскільки союзники, а особливо США, значно зменшили постачання зброї та боєприпасів, необхідних для перемоги у війні. Про це пише Вloomberg, посилаючись на заяву міністра закордонних справ Литви Габріеліуса Ландсбергіса.
За його словами, відсутність у Києва ракетних систем і боєприпасів, а також надто повільні процеси ухвалення рішень в Європейському Союзі і Конгресі США ризикують поставити Україну в положення, в якому вона не матиме іншого вибору, окрім як погодитися на мирні переговори. Видання пише, що колись широка підтримка України демонструє ознаки руйнування, оскільки контрнаступ Києва зайшов у глухий кут. Зобов'язання адміністрації США щодо поставок зброї були поставлені під сумнів опором республіканців, оскільки прагнення ЄС надіслати мільйон артилерійських снарядів до березня, швидше за все, зазнає краху.
"Це виглядає комічно, але ми бачимо, що Північна Корея допомагає Росії більше, ніж Європейський Союз Україні", — сказав Ландсбергіс, маючи на увазі поставки з Пхеньяна за останні тижні.
Ukrainian написав:Україну можуть підштовхувати та мимоволі примусити до мирних переговорів з Росією, оскільки союзники, а особливо США, значно зменшили постачання зброї та боєприпасів, необхідних для перемоги у війні. Про це пише Вloomberg, посилаючись на заяву міністра закордонних справ Литви Габріеліуса Ландсбергіса.
07.08.2023 Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ в связи со встречей в Джидде по украинской тематике ... Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если
- киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки,
- а его западные спонсоры – накачивание ВСУ вооружениями.
- Должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины – ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
- Должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате осуществления жителями новых российских регионов закрепленного в Уставе ООН права на самоопределение,
- обеспечены демилитаризация и денацификация Украины,
- права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями ее внутреннего законодательства и международного права.
Мы убеждены, что реализация этих элементов в полной мере отвечает международному миру и безопасности, за которые и борется Россия.
Ukrainian написав:Україну можуть підштовхувати та мимоволі примусити до мирних переговорів з Росією, оскільки союзники, а особливо США, значно зменшили постачання зброї та боєприпасів, необхідних для перемоги у війні. Про це пише Вloomberg, посилаючись на заяву міністра закордонних справ Литви Габріеліуса Ландсбергіса.
07.08.2023 Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ в связи со встречей в Джидде по украинской тематике ... Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если
- киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки,
- а его западные спонсоры – накачивание ВСУ вооружениями.
- Должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины – ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
- Должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате осуществления жителями новых российских регионов закрепленного в Уставе ООН права на самоопределение,
- обеспечены демилитаризация и денацификация Украины,
- права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями ее внутреннего законодательства и международного права.
Мы убеждены, что реализация этих элементов в полной мере отвечает международному миру и безопасности, за которые и борется Россия.
"новые территориальные реалии" - вся Херсонская область, включая Херсон, вся Запорожская область, включая Запорожье, ессно полностью Донецкая и Луганская области, Крым.
Кто из форумчан согласен на эти требования для прекращения войны
Читаючи деяких, таке враження що дехто й погодиться.
Зараз зійшлося багато факторів - й іноземні, й внутрішні, що ситуація складна. Й зраду навіть тут розганяє ні одна, й не дві облікових.
Але вона не настільки критична, щоб прям впадати у відчай. По-перше, треба довіряти військову командуванню, й тому, що вони роблять. З політичною владою гірше, но то таке.
Й те, що раша потребує передих - це теж реальність. Бо все, на чому тримається її оборона - це міни, КАБи та м'ясо. Й якщо наші вже втомились, то що казати про їх чмобиків, які все більше розуміють, що вони найбільший розхідник раші, яких даже не рахують.
Бо якщо зараз зупинитися/залишити як є, то потім буде ще гірше. Про це наші зрадофіли мовчать