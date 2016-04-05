Додано: Чет 23 лис, 2023 23:29

А на плацдарме на левом берегу вообще треш. Окопаться нельзя, начинаешь копать, проступает вода, в результате спят на мокрой земле в мокром вещмешке, под моросящим дождем, сверху пытаются натянуть полиэтиленовую пленку, пытаются спать в ОЗК, самые здоровые продерживаются до переохлаждения с воспалением лёгких или пиелонефрита дня три. Не секрет, что у нас армия в основном 40+, то есть с наработанными хроническими бронхитами, радикулитами и и тд.

То есть когда ты плывешь на левый берег на моторке, ты отчётливо понимаешь, что в идеальном счастливом для тебя развитии событий, ты максимум через три дня плывешь назад живым, но с температурой 39, и прочими мелкими проблемами в виде воспаления лёгких и почек. Про более плохие варианты стараются не думать. Вариант возвращаешься без ноги или руки вполне реален. Слава Богу, 200-х не так много, но

мимо госпиталя почти никто не проходит.

И да, я даже не поднимаю вопрос о целесообразности происходящего, когда не происходит никакого развития ситуации, просто каждый день переправляют несколько сотен клиентов госпиталей, потом их отправляют лечиться, на их место новых. А так ли эффективно у нас работают ТЦК, чтобы обеспечить перемалывание наших резервов в таком количестве ?