Ukrainian написав:Україну можуть підштовхувати та мимоволі примусити до мирних переговорів з Росією, оскільки союзники, а особливо США, значно зменшили постачання зброї та боєприпасів, необхідних для перемоги у війні. Про це пише Вloomberg, посилаючись на заяву міністра закордонних справ Литви Габріеліуса Ландсбергіса.
07.08.2023 Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ в связи со встречей в Джидде по украинской тематике ... Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если
- киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки,
- а его западные спонсоры – накачивание ВСУ вооружениями.
- Должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины – ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
- Должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате осуществления жителями новых российских регионов закрепленного в Уставе ООН права на самоопределение,
- обеспечены демилитаризация и денацификация Украины,
- права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями ее внутреннего законодательства и международного права.
Мы убеждены, что реализация этих элементов в полной мере отвечает международному миру и безопасности, за которые и борется Россия.