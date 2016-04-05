RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5619562056215622
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 09:00

  yanyura написав:
  Ukrainian написав:Україну можуть підштовхувати та мимоволі примусити до мирних переговорів з Росією, оскільки союзники, а особливо США, значно зменшили постачання зброї та боєприпасів, необхідних для перемоги у війні.
Про це пише Вloomberg, посилаючись на заяву міністра закордонних справ Литви Габріеліуса Ландсбергіса.


07.08.2023
Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ в связи со встречей в Джидде по украинской тематике
...
Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если

- киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки,

- а его западные спонсоры – накачивание ВСУ вооружениями.

- Должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины – ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

- Должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате осуществления жителями новых российских регионов закрепленного в Уставе ООН права на самоопределение,

- обеспечены демилитаризация и денацификация Украины,

- права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями ее внутреннего законодательства и международного права.

Мы убеждены, что реализация этих элементов в полной мере отвечает международному миру и безопасности, за которые и борется Россия.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1899885/

"новые территориальные реалии" - вся Херсонская область, включая Херсон, вся Запорожская область, включая Запорожье, ессно полностью Донецкая и Луганская области, Крым.

Кто из форумчан согласен на эти требования для прекращения войны :?:


форумчани пишуть про укріплення оборонних рубежів, а не "всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование"

п.с.
А де там про війну в Захарової?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33209
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1555 раз.
Подякували: 2721 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 5619562056215622
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 137241
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 520931
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 12002
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.