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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5619562056215622
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 09:00

  yanyura написав:
  Ukrainian написав:Україну можуть підштовхувати та мимоволі примусити до мирних переговорів з Росією, оскільки союзники, а особливо США, значно зменшили постачання зброї та боєприпасів, необхідних для перемоги у війні.
Про це пише Вloomberg, посилаючись на заяву міністра закордонних справ Литви Габріеліуса Ландсбергіса.


07.08.2023
Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ в связи со встречей в Джидде по украинской тематике
...
Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если

- киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки,

- а его западные спонсоры – накачивание ВСУ вооружениями.

- Должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины – ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

- Должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате осуществления жителями новых российских регионов закрепленного в Уставе ООН права на самоопределение,

- обеспечены демилитаризация и денацификация Украины,

- права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями ее внутреннего законодательства и международного права.

Мы убеждены, что реализация этих элементов в полной мере отвечает международному миру и безопасности, за которые и борется Россия.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1899885/

"новые территориальные реалии" - вся Херсонская область, включая Херсон, вся Запорожская область, включая Запорожье, ессно полностью Донецкая и Луганская области, Крым.

Кто из форумчан согласен на эти требования для прекращения войны :?:


форумчани пишуть про укріплення оборонних рубежів, а не "всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование"

п.с.
А де там про війну в Захарової?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 09:49

Тут це буде по темі ;)

  Zebra написав:
  mephala написав:[quote="5650786:Успіх"
Ну та чим нижчий курс тим вищі ціни. Із грудня знову підвищення.
Піпл хаває, але скоро перестане хавати. :)
На ринку обласного центру ЗУ свіжий перець сьогодні за 5 грн. кг ніхто не брав, помідори 15-20 грн., груші 15-25 на вибір - тиша.
У магазинах одні жовтогарячі цінники, пасічник би порадувався - цінникова революція. Потрібно якось відпрацьовувати ситний євровектор але вороночка затягує.
Що тоді за куєта робиться з цінами на нерухомість в ЗУ, а саме у Львові?
Чому вони "не як цей перець" на фото? :mrgreen:

======
идите против рынка - купите в Харькове.[/quote]
=====
Лучше в Херсоні.[/quote]

=======

В Херсоні - я вже свій шанс купити "втратив" :mrgreen:
Тепер розглядаю квартири в Краматорську, Слов'янську, Лимані... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:10

В кожному жарті - є лише доля жарту© ;)

  yanyura написав:
07.08.2023
Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ в связи со встречей в Джидде по украинской тематике
...
Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если

- киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки,

- а его западные спонсоры – накачивание ВСУ вооружениями.

- Должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины – ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

- Должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате осуществления жителями новых российских регионов закрепленного в Уставе ООН права на самоопределение,

- обеспечены демилитаризация и денацификация Украины,

- права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями ее внутреннего законодательства и международного права.

Мы убеждены, что реализация этих элементов в полной мере отвечает международному миру и безопасности, за которые и борется Россия.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1899885/

"новые территориальные реалии" - вся Херсонская область, включая Херсон, вся Запорожская область, включая Запорожье, ессно полностью Донецкая и Луганская области, Крым.

Кто из форумчан согласен на эти требования для прекращения войны :?:

Тепер наші вимоги висунути і можна "десь зійтись по середині"© :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:23

  Shaman написав:
  yanyura написав:
  Ukrainian написав:Україну можуть підштовхувати та мимоволі примусити до мирних переговорів з Росією, оскільки союзники, а особливо США, значно зменшили постачання зброї та боєприпасів, необхідних для перемоги у війні.
Про це пише Вloomberg, посилаючись на заяву міністра закордонних справ Литви Габріеліуса Ландсбергіса.

///
то що казати про їх чмобиків, які все більше розуміють, що вони найбільший розхідник раші, яких даже не рахують.

Бо якщо зараз зупинитися/залишити як є, то потім буде ще гірше. Про це наші зрадофіли мовчать

То ли дело тут...С :lol:

Кому будет хуже? -- я тут про Олешко уже писал -- серьезно считаете, что ему сильно хуже, чем тому же Долярчику? :wink:
И вы реально считаете, что при "значно зменшили постачання зброї та боєприпасів" как-то можно будет не "зупинитися/залишити як є"? -- продолжать Мега-Молниеносное-Контрнаступленьеще?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:26

  Banderlog написав:
  _hunter написав:
hunter, звичайно є і не одне! Просто
Вы про какую из новостей -- ссылку можно? (не то, что бы я вашему пересказу не верил :lol: )
а я
пропустив ті ваші новини. Шо саме вони готуються? Заливають бетон й купляють пво? Чи танки і бтр?

Вот сам теперь с нетерпеньем жду откровений :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:26

Кордони 91го з дивану явно ближче ;)

  Shaman написав:Читаючи деяких, таке враження що дехто й погодиться.

Зараз зійшлося багато факторів - й іноземні, й внутрішні, що ситуація складна. Й зраду навіть тут розганяє ні одна, й не дві облікових.

Але вона не настільки критична, щоб прям впадати у відчай. По-перше, треба довіряти військову командуванню, й тому, що вони роблять. З політичною владою гірше, но то таке.
Шаман, ну камон!)) Ну Ви ж читаєте, що пишуть фронтовики >>>>>
  Banderlog написав:А зара розкажу секрет інформацію особо таємну,
з залитого бетоном підвальчика з копчєніями і закрутками не так просто післати вперед масу військ
і в деяких випадках маршрут висування є смисл планувати так щоб по дорозі не було укриттів в які піхота забється й одкажеться іти далі

  freeze написав:вообще треш. Окопаться нельзя, начинаешь копать, проступает вода, в результате спят на мокрой земле в мокром вещмешке, под моросящим дождем, сверху пытаются натянуть полиэтиленовую пленку, пытаются спать в ОЗК, самые здоровые продерживаются до переохлаждения с воспалением лёгких или пиелонефрита дня три. Не секрет, что у нас армия в основном 40+, то есть с наработанными хроническими бронхитами, радикулитами и и тд.
То есть когда ты плывешь на левый берег на моторке, ты отчётливо понимаешь, что в идеальном счастливом для тебя развитии событий, ты максимум через три дня плывешь назад живым, но с температурой 39, и прочими мелкими проблемами в виде воспаления лёгких и почек. Про более плохие варианты стараются не думать. Вариант возвращаешься без ноги или руки вполне реален. Слава Богу, 200-х не так много, но
мимо госпиталя почти никто не проходит.
И да, я даже не поднимаю вопрос о целесообразности происходящего, когда не происходит никакого развития ситуации, просто каждый день переправляют несколько сотен клиентов госпиталей, потом их отправляют лечиться, на их место новых. А так ли эффективно у нас работают ТЦК, чтобы обеспечить перемалывание наших резервов в таком количестве ?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:54

  барабашов написав:
  Shaman написав:
  барабашов написав:Давайте без пафоса и просто вспомним о Будённовске, Кизляре и площади Минутка

До чого це?

К решению проблем и затыков правильно и радикально, а не политруковским "Впе-рЁЁЁЁ-ДДД!!!ЗаРодину! УРААА!!!" и забрасыванием суровикинских блиндажей нашими парнями.

а ви нічого не переплутали?
це так Раша організовує м'ясні штурми - в Україні немає такої практики
Shaman
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