Ukrainian написав:Україну можуть підштовхувати та мимоволі примусити до мирних переговорів з Росією, оскільки союзники, а особливо США, значно зменшили постачання зброї та боєприпасів, необхідних для перемоги у війні. Про це пише Вloomberg, посилаючись на заяву міністра закордонних справ Литви Габріеліуса Ландсбергіса.
07.08.2023 Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ в связи со встречей в Джидде по украинской тематике ... Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если
- киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки,
- а его западные спонсоры – накачивание ВСУ вооружениями.
- Должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины – ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
- Должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате осуществления жителями новых российских регионов закрепленного в Уставе ООН права на самоопределение,
- обеспечены демилитаризация и денацификация Украины,
- права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями ее внутреннего законодательства и международного права.
Мы убеждены, что реализация этих элементов в полной мере отвечает международному миру и безопасности, за которые и борется Россия.
mephala написав:[quote="5650786:Успіх" Ну та чим нижчий курс тим вищі ціни. Із грудня знову підвищення. Піпл хаває, але скоро перестане хавати. На ринку обласного центру ЗУ свіжий перець сьогодні за 5 грн. кг ніхто не брав, помідори 15-20 грн., груші 15-25 на вибір - тиша. У магазинах одні жовтогарячі цінники, пасічник би порадувався - цінникова революція. Потрібно якось відпрацьовувати ситний євровектор але вороночка затягує.
Що тоді за куєта робиться з цінами на нерухомість в ЗУ, а саме у Львові? Чому вони "не як цей перець" на фото?
====== идите против рынка - купите в Харькове.[/quote] ===== Лучше в Херсоні.[/quote]
=======
В Херсоні - я вже свій шанс купити "втратив" Тепер розглядаю квартири в Краматорську, Слов'янську, Лимані...
07.08.2023 Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ в связи со встречей в Джидде по украинской тематике ... Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если
- киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки,
- а его западные спонсоры – накачивание ВСУ вооружениями.
- Должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины – ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
- Должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате осуществления жителями новых российских регионов закрепленного в Уставе ООН права на самоопределение,
- обеспечены демилитаризация и денацификация Украины,
- права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями ее внутреннего законодательства и международного права.
Мы убеждены, что реализация этих элементов в полной мере отвечает международному миру и безопасности, за которые и борется Россия.
Ukrainian написав:Україну можуть підштовхувати та мимоволі примусити до мирних переговорів з Росією, оскільки союзники, а особливо США, значно зменшили постачання зброї та боєприпасів, необхідних для перемоги у війні. Про це пише Вloomberg, посилаючись на заяву міністра закордонних справ Литви Габріеліуса Ландсбергіса.
/// то що казати про їх чмобиків, які все більше розуміють, що вони найбільший розхідник раші, яких даже не рахують.
Бо якщо зараз зупинитися/залишити як є, то потім буде ще гірше. Про це наші зрадофіли мовчать
То ли дело тут...С
Кому будет хуже? -- я тут про Олешко уже писал -- серьезно считаете, что ему сильно хуже, чем тому же Долярчику? И вы реально считаете, что при "значно зменшили постачання зброї та боєприпасів" как-то можно будет не "зупинитися/залишити як є"? -- продолжать Мега-Молниеносное-Контрнаступленьеще?
Shaman написав:Читаючи деяких, таке враження що дехто й погодиться.
Зараз зійшлося багато факторів - й іноземні, й внутрішні, що ситуація складна. Й зраду навіть тут розганяє ні одна, й не дві облікових.
Але вона не настільки критична, щоб прям впадати у відчай. По-перше, треба довіряти військову командуванню, й тому, що вони роблять. З політичною владою гірше, но то таке.
Шаман, ну камон!)) Ну Ви ж читаєте, що пишуть фронтовики >>>>>
Banderlog написав:А зара розкажу секрет інформацію особо таємну, з залитого бетоном підвальчика з копчєніями і закрутками не так просто післати вперед масу військ і в деяких випадках маршрут висування є смисл планувати так щоб по дорозі не було укриттів в які піхота забється й одкажеться іти далі
freeze написав:вообще треш. Окопаться нельзя, начинаешь копать, проступает вода, в результате спят на мокрой земле в мокром вещмешке, под моросящим дождем, сверху пытаются натянуть полиэтиленовую пленку, пытаются спать в ОЗК, самые здоровые продерживаются до переохлаждения с воспалением лёгких или пиелонефрита дня три. Не секрет, что у нас армия в основном 40+, то есть с наработанными хроническими бронхитами, радикулитами и и тд. То есть когда ты плывешь на левый берег на моторке, ты отчётливо понимаешь, что в идеальном счастливом для тебя развитии событий, ты максимум через три дня плывешь назад живым, но с температурой 39, и прочими мелкими проблемами в виде воспаления лёгких и почек. Про более плохие варианты стараются не думать. Вариант возвращаешься без ноги или руки вполне реален. Слава Богу, 200-х не так много, но мимо госпиталя почти никто не проходит. И да, я даже не поднимаю вопрос о целесообразности происходящего, когда не происходит никакого развития ситуации, просто каждый день переправляют несколько сотен клиентов госпиталей, потом их отправляют лечиться, на их место новых. А так ли эффективно у нас работают ТЦК, чтобы обеспечить перемалывание наших резервов в таком количестве ?