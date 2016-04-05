не вирішує комбриг таких речей атакувати чи оборонятися.В нього наказ. На рахунок того що не володіє ситуацією на передку це теж не так. Сучасні технології роблять війну керованою до груп з 3-5 солдат з повною деталізацією й ефектом прісутствія :lol: в комбата нема стіки засобів ,часто він дивиться лиш те що йому показує комбриг. :lol: і ще раз наказ зверху- вперед! Комбрига свобода командування це максимум перерозподілу сил між групами. Но навіть напрям головного удару йому визначається зверху і час теж. Но то вже деталі кого ви будете крайнім робити комбрижку чи комкорпжку :lol:давайте по суті питання поговорим про стратегію.А зара розкажу секрет інформацію особо таємну,з залитого бетоном підвальчика з копчєніями і закрутками не так просто післати вперед масу військ :lol:і в деяких випадках маршрут висування є смисл планувати так щоб по дорозі не було укриттів в які піхота забється й одкажеться іти далі. :wink:

HotabРизики.Не лише мені здавалось, що щось не так... -- у багатьох командирів нижчого за комбрижковий рівень був подив, нерозміння, конфлікт...Бо комбат часто бував недалеко від передової.І аеро бачили ситуацію.А комбрижка сидів десь далеко в тилу й давав дивні накази групам солдат, напр, будо і таке: “йдіть, йніть, я у вас вірю”. А попереду купа москвинів і кулемети, і аеро це бачить. Яке може бути “йдіть”?То хто ж війську має шукати трактори? Не комбат же ж, який стежить за передовою. І не сотники. І не взводні. А, точно, комбрижка +штаб ж є далеко позаду!А у нас пів року (відносно тихі) цього не робили. Не копали і не заливали. Не готували укріплення для відступу і збереження “комплекту”. То хто ж винен? Чому комбрижка, замість готувати надійний тил (де якраз і був), втручався у таку далеку від нього (фізично і ментально) передову?