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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 09:49
Zebra написав: mephala написав:
[quote="5650786:Успіх"
Ну та чим нижчий курс тим вищі ціни. Із грудня знову підвищення.
Піпл хаває, але скоро перестане хавати. На ринку обласного центру ЗУ
свіжий перець сьогодні за 5 грн. кг ніхто не брав, помідори 15-20 грн., груші 15-25 на вибір - тиша.У магазинах одні жовтогарячі цінники, пасічник би порадувався - цінникова революція. Потрібно якось відпрацьовувати ситний євровектор але вороночка затягує
.
Що тоді за куєта робиться з цінами на нерухомість в ЗУ, а саме у Львові?
Чому вони "не як цей перець" на фото?
======
идите против рынка - купите в Харькове.[/quote]
=====
Лучше в Херсоні.[/quote]
=======
В Херсоні - я вже свій шанс купити "втратив"
Тепер розглядаю квартири в Краматорську, Слов'янську, Лимані...
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:23
Shaman написав: yanyura написав: Ukrainian написав:
Україну можуть підштовхувати та мимоволі примусити до мирних переговорів з Росією, оскільки союзники, а особливо США, значно зменшили постачання зброї та боєприпасів, необхідних для перемоги у війні.
Про це пише Вloomberg, посилаючись на заяву міністра закордонних справ Литви Габріеліуса Ландсбергіса.
///
то що казати про їх чмобиків, які все більше розуміють, що вони найбільший розхідник раші, яких даже не рахують.
Бо якщо зараз зупинитися/залишити як є, то потім буде ще гірше. Про це наші зрадофіли мовчать
То ли дело тут...С
Кому будет хуже? -- я тут про Олешко уже писал -- серьезно считаете, что ему сильно хуже, чем тому же Долярчику?
И вы реально считаете, что при "значно зменшили постачання зброї та боєприпасів" как-то можно будет не "зупинитися/залишити як є"? -- продолжать Мега-Молниеносное-Контрнаступленьеще?
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:26
Banderlog написав: _hunter написав:
hunter, звичайно є і не одне! Просто
Вы про какую из новостей -- ссылку можно? (не то, что бы я вашему пересказу не верил
)
а я
пропустив ті ваші новини. Шо саме вони готуються? Заливають бетон й купляють пво? Чи танки і бтр?
Вот сам теперь с нетерпеньем жду откровений
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:54
барабашов написав: Shaman написав: барабашов написав:
Давайте без пафоса и просто вспомним о Будённовске, Кизляре и площади Минутка
До чого це?
К решению проблем и затыков правильно и радикально, а не политруковским "Впе-рЁЁЁЁ-ДДД!!!ЗаРодину! УРААА!!!" и забрасыванием суровикинских блиндажей нашими парнями.
а ви нічого не переплутали?
це так Раша організовує м'ясні штурми - в Україні немає такої практики
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 11:35
flyman написав:
п.с.
А де там про війну в Захарової?
Как писал _hunter
Начинайте учить бюррократичеки-политический язык -- пригодится
Ответ на ваш вопрос:
Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 11:43
Ukrainian написав:
Україну можуть підштовхувати та мимоволі примусити до мирних переговорів з Росією, оскільки союзники, а особливо США, значно зменшили постачання зброї та боєприпасів, необхідних для перемоги у війні.
Про це пише Вloomberg, посилаючись на заяву міністра закордонних справ Литви Габріеліуса Ландсбергіса.
За його словами, відсутність у Києва ракетних систем і боєприпасів, а також надто повільні процеси ухвалення рішень в Європейському Союзі і Конгресі США ризикують поставити Україну в положення, в якому вона не матиме іншого вибору, окрім як погодитися на мирні переговори.
Видання пише, що колись широка підтримка України демонструє ознаки руйнування, оскільки контрнаступ Києва зайшов у глухий кут. Зобов'язання адміністрації США щодо поставок зброї були поставлені під сумнів опором республіканців, оскільки прагнення ЄС надіслати мільйон артилерійських снарядів до березня, швидше за все, зазнає краху.
Ми тоді сядемо в глуху оборону, заливши все бетоном, як тут пропонують. І ще років 5 будемо оборонятися, вбиваючи по 250 тис. орків на рік. Розвалиться нафтовий ринок. Для диктаторського режиму Китаю буде єдиний вихід - гаряча Світова війна.
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 11:46
Ukrainian написав:
"Це виглядає комічно, але ми бачимо, що Північна Корея допомагає Росії більше, ніж Європейський Союз Україні", — сказав Ландсбергіс, маючи на увазі поставки з Пхеньяна за останні тижні.
Імпотенцію ЄС ніхто не скасовував. Вони арештували 300 млрд орківських грошей, які фактично наші, як компенсація за збитки.
Так навіть при 5% облікових ставках активи в 300 млрд - це 15 мільярдів на рік чистого процентного доходу.
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 11:49
Shaman написав:
Читаючи деяких, таке враження що дехто й погодиться.
Згода не потрібна. Потрібні більш жорсткі правила мобілізації.
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:25
Denik написав: Shaman написав:
Читаючи деяких, таке враження що дехто й погодиться.
Згода не потрібна. Потрібні більш жорсткі правила мобілізації.
как в сев. Корее?
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:50
Banderlog написав:
Bobua написав:
Hotab
Ризики.
Не лише мені здавалось, що щось не так... -- у багатьох командирів нижчого за комбрижковий рівень був подив, нерозміння, конфлікт...
Бо комбат часто бував недалеко від передової.
І аеро бачили ситуацію.
А комбрижка сидів десь далеко в тилу й давав дивні накази групам солдат, напр, будо і таке: “йдіть, йніть, я у вас вірю”. А попереду купа москвинів і кулемети, і аеро це бачить. Яке може бути “йдіть”?
То хто ж війську має шукати трактори? Не комбат же ж, який стежить за передовою. І не сотники. І не взводні. А, точно, комбрижка +штаб ж є далеко позаду!
А у нас пів року (відносно тихі) цього не робили. Не копали і не заливали. Не готували укріплення для відступу і збереження “комплекту”. То хто ж винен? Чому комбрижка, замість готувати надійний тил (де якраз і був), втручався у таку далеку від нього (фізично і ментально) передову?
не вирішує комбриг таких речей атакувати чи оборонятися.
В нього наказ. На рахунок того що не володіє ситуацією на передку це теж не так. Сучасні технології роблять війну керованою до груп з 3-5 солдат з повною деталізацією й ефектом прісутствія :lol: в комбата нема стіки засобів ,часто він дивиться лиш те що йому показує комбриг. :lol: і ще раз наказ зверху- вперед! Комбрига свобода командування це максимум перерозподілу сил між групами. Но навіть напрям головного удару йому визначається зверху і час теж. Но то вже деталі кого ви будете крайнім робити комбрижку чи комкорпжку :lol:
давайте по суті питання поговорим про стратегію.
А зара розкажу секрет інформацію особо таємну,
з залитого бетоном підвальчика з копчєніями і закрутками не так просто післати вперед масу військ :lol:
і в деяких випадках маршрут висування є смисл планувати так щоб по дорозі не було укриттів в які піхота забється й одкажеться іти далі. :wink:
аааа... то от хто той “старший брат”, про якого інколи згадували в рації...
щодо “залитих бетоном підвальків з копченостями...” -- то десь у таких ховаються від тецека десь в тилах назвімо їх так: “розсудливі особи”.
зробити такі підвальчики на передовій -- то і в тилах диви й задумаються, навіщо вдома сидіти задурно, якщо можна десь за 121тис :) мобілізація зрушилась би хоч якось...
для штурмів-наступів у нас був окремий бат (зд., здебільшо молодших).
на передовій вони не були постійно -- готувались до разових акцій, мабуть.
тобто, вони не змогли би аж так зріднитись з нашими бліндажами як ми. :)
ті що заразтна передовій -- вони на вигляд переважно якісь немолоді... 50+... куди їх слати вперед???
Печера дракона
ГОЛОВНА ПРЕТЕНЗІЯ ДО ЗЕЛЕНИХ
Слова командира батальйону 3-ї штурмової бригади Петра Горбатенка про те що треба призивати 18-20-річних юнаків, у тому числі студентів, сколихнули суспільство. Суспільство вкотре нагадало що воно розділене навпіл. Частина суспільства воює, волонтерить, надає допомогу військовим, донатить – інша частина (напевно більша) про війну воліє не згадувати.
Скажу відверто. Мені й самому ідея призивати 18-річних видається не розумною. По-перше, подобається це комусь чи ні, але в українських містах у тилу, я бачу велику кількість здорових чоловіків вікової категорії 25-30 яка явно ніякої мобілізації не боїться. Мені, людині немолодій з відверто паршивим зором і нездоровою спиною, важко переконати себе, що я для фронту в самий раз, а всі вони – непридатні.
По-друге. Я ставлю питання – а скільки людей треба призвати до ЗСУ? З яких прошарків? Які професії визначені в нас, як придатні до призову? Україна має потребу призивати 18-20-річних, чи ні? Якщо має, значить справи наші по-справжньому кислі, і тоді треба не тільки 18-річних призивати, треба проводити комплекс заходів у країні на всіх рівнях. Якщо потреби нема – то може варто про це сказати і не лякати людей? Може треба тоді поцікавитися у командування 3-ї штурмової, 72-ї ОМБР, 95-ї ОДШБР тощо, а які у них проблеми з кадрами? Може якісь призовники до них не доходять?
І взагалі. Після статті генерала Залужного на світ божий вилізло стільки подробиць, що вже очевидно, війна переходить у затяжну. Росіяни навіть не приховують, якщо раптом ми таки викинемо їх за кордони 91-го року, війна для них не завершиться – вони будуть продовжувати довбати нас ракетами та таранити наші кордони. А чесно визнаємо, до кордонів 91-го року нам зараз як до неба пішки.
Питання до влади. А вона взагалі готувалася до затяжної війни?
Українській владі крупно пощастило. Протягом півтора року їй давали все що вона просила. Навіть в ті часи, коли команда Зеленського волала, що попередження про вторгнення з боку Заходу це «Америка намагається зруйнувати нашу економіку» - навіть в ті дні Захід уже постачав Україні зброю. Звісно це любима плаксива мантра зеленої влади, мовляв Захід їм постачав не те що просили і не в тих обсягах. Щоправда, коли якось дістали Ллойда Остіна, він викотив список того що просила Україна – і з’ясувалося що США надали все. США надали навіть те, про що на початку вторгнення мови не було – «Абрамси», «Петріоти» і на підході F-16. Очевидно, протягом 1,5 року зелена влада здобула атракціон «Щирість» і тоді могла собі дозволити все що завгодно.
Що зробила тоді команда Зеленського? Як вона підготувала Україну до затяжної війни?
Вона не знала що війна може бути затяжною? Зеленський з Єрмаком з військовими спілкуються? Ще на початку року радник генарала Залужного генерал Назаров в інтерв’ю повідомив, що треба реально розраховувати - війна перейде у 2024 рік. Його почули? У Залужного запитали, його радник фазою від’їхав, чи Залужний дотримується такої самої думки? Про те саме, що війна надовго, сказав в інтерв’ю випертий зі ставки Залужного на вимогу Банкової (читайте – Єрмака) генерал Муженко.
Спецпредставник США з питань відбудови Пенні Пріцкер під час відвідин Києва радила українським чиновникам свої дії планувати так, ніби допомоги з США не буде. А тепер цитата зі статті генерала Залужного, вересня минулого року: «З перших днів широкомасштабної агресії РФ для української сторони гостро стоїть проблема відновлення і налагодження власного проектування і виробництва зразків високотехнологічного озброєння…» Що зроблено?
Чим взагалі займалася зелена влада ці 1,5 роки? Їздила у флісках-боневтіковках на Захід бикувати, мовляв Захід їм зобов’язаний? Як воно зараз бикувати – коли на Заході скиглення ЗЕ всім до лампочки?
Моє головне питання і претензія до ЗЕкоманди на сьогодні звучить так – вони за 1,5 роки Україну до затяжної війни підготували? На жаль – я знаю відповідь.
Я не розумів цього ще торік...
Як можна було покинути весняні позиції (де навіть трохи і трактор допомагав з ямами), піти вперед на нещасні 5-7км (в посадках було ще пусто, орки тоді в селах роїлись), робити все наново, за старе не дбати, не поглиблювати, не посилювати (там окопи від корінців заростали всередину!), а потім восени, коли люто крили -- не було змоги захистити життя і здоров`я -- просто відійти в безпечніші бліджажі. Бо їх не було...
Як командування (від комбрижок і на саму гору) може бути таким розслабленим і безтурботним у прогнозуванні майбутнього?
Чи це був таки саботаж? Клятий саботаж??
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