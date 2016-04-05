Shaman написав:Читаючи деяких, таке враження що дехто й погодиться.
Згода не потрібна. Потрібні більш жорсткі правила мобілізації.
Ага, правильно! -- так их! И еще бусики!! -- еще больше бусиков!!! -- чтоб знал нарид, как Родину любить... Не, я понимаю, конечно -- куда они денутся с подводной лодки-то. Но есть риск, что если эту гайку слишком сильно перекрутить -- ИПСО про Майдан 3 может оказаться не такой уж и ИПСО.
vitaliiangel написав:калашу без разницы в чью сторону стрелять.
В тебе його немає. А військові можуть приїхати з САУшкою та всіх розлякати. Віталій не розуміє, що таке реальна сила. А мені нагадує той анекдот про слона та мартишок. І реально крім ЗСУ ще є нацгвардія з тими самими САУшками, але в них є за законом функція охорони правопорядку.
Denik написав:Віталій не розуміє, що таке реальна сила. А мені нагадує той анекдот про слона та мартишок.
Только дурачок типа путена думает, что реальная сила в оружии. Это значит, что без оружия ты никто. А я без оружия сильный. Потому что все сложные вопросы всегда решал без оружия. А вы с путеным так не можете. Когда человек слаб мозгами, единственное что остаётся - бряцать железом.
Denik написав:. А військові можуть приїхати з САУшкою та всіх розлякати.
надеюсь этот бред твоя личная позиция? армия пугающая свой собственный народ саушками это дно. Тогда у меня вопрос, с кем ты воюешь? Смотрю крышак едет у многих... и скоро воевать будут не с рашистами, а с ухылянтами. (долярчику и хотабу читать 2 раза)
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 24 лис, 2023 13:38, всього редагувалось 9 разів.
Печера дракона ГОЛОВНА ПРЕТЕНЗІЯ ДО ЗЕЛЕНИХ Слова командира батальйону 3-ї штурмової бригади Петра Горбатенка про те що треба призивати 18-20-річних юнаків, у тому числі студентів, сколихнули суспільство. Суспільство вкотре нагадало що воно розділене навпіл. Частина суспільства воює, волонтерить, надає допомогу військовим, донатить – інша частина (напевно більша) про війну воліє не згадувати. Скажу відверто. Мені й самому ідея призивати 18-річних видається не розумною. По-перше, подобається це комусь чи ні, але в українських містах у тилу, я бачу велику кількість здорових чоловіків вікової категорії 25-30 яка явно ніякої мобілізації не боїться. Мені, людині немолодій з відверто паршивим зором і нездоровою спиною, важко переконати себе, що я для фронту в самий раз, а всі вони – непридатні. По-друге. Я ставлю питання – а скільки людей треба призвати до ЗСУ? З яких прошарків? Які професії визначені в нас, як придатні до призову? Україна має потребу призивати 18-20-річних, чи ні? Якщо має, значить справи наші по-справжньому кислі, і тоді треба не тільки 18-річних призивати, треба проводити комплекс заходів у країні на всіх рівнях. Якщо потреби нема – то може варто про це сказати і не лякати людей? Може треба тоді поцікавитися у командування 3-ї штурмової, 72-ї ОМБР, 95-ї ОДШБР тощо, а які у них проблеми з кадрами? Може якісь призовники до них не доходять? І взагалі. Після статті генерала Залужного на світ божий вилізло стільки подробиць, що вже очевидно, війна переходить у затяжну. Росіяни навіть не приховують, якщо раптом ми таки викинемо їх за кордони 91-го року, війна для них не завершиться – вони будуть продовжувати довбати нас ракетами та таранити наші кордони. А чесно визнаємо, до кордонів 91-го року нам зараз як до неба пішки. Питання до влади. А вона взагалі готувалася до затяжної війни? Українській владі крупно пощастило. Протягом півтора року їй давали все що вона просила. Навіть в ті часи, коли команда Зеленського волала, що попередження про вторгнення з боку Заходу це «Америка намагається зруйнувати нашу економіку» - навіть в ті дні Захід уже постачав Україні зброю. Звісно це любима плаксива мантра зеленої влади, мовляв Захід їм постачав не те що просили і не в тих обсягах. Щоправда, коли якось дістали Ллойда Остіна, він викотив список того що просила Україна – і з’ясувалося що США надали все. США надали навіть те, про що на початку вторгнення мови не було – «Абрамси», «Петріоти» і на підході F-16. Очевидно, протягом 1,5 року зелена влада здобула атракціон «Щирість» і тоді могла собі дозволити все що завгодно. Що зробила тоді команда Зеленського? Як вона підготувала Україну до затяжної війни? Вона не знала що війна може бути затяжною? Зеленський з Єрмаком з військовими спілкуються? Ще на початку року радник генарала Залужного генерал Назаров в інтерв’ю повідомив, що треба реально розраховувати - війна перейде у 2024 рік. Його почули? У Залужного запитали, його радник фазою від’їхав, чи Залужний дотримується такої самої думки? Про те саме, що війна надовго, сказав в інтерв’ю випертий зі ставки Залужного на вимогу Банкової (читайте – Єрмака) генерал Муженко. Спецпредставник США з питань відбудови Пенні Пріцкер під час відвідин Києва радила українським чиновникам свої дії планувати так, ніби допомоги з США не буде. А тепер цитата зі статті генерала Залужного, вересня минулого року: «З перших днів широкомасштабної агресії РФ для української сторони гостро стоїть проблема відновлення і налагодження власного проектування і виробництва зразків високотехнологічного озброєння…» Що зроблено? Чим взагалі займалася зелена влада ці 1,5 роки? Їздила у флісках-боневтіковках на Захід бикувати, мовляв Захід їм зобов’язаний? Як воно зараз бикувати – коли на Заході скиглення ЗЕ всім до лампочки? Моє головне питання і претензія до ЗЕкоманди на сьогодні звучить так – вони за 1,5 роки Україну до затяжної війни підготували? На жаль – я знаю відповідь.
Я не розумів цього ще торік... Як можна було покинути весняні позиції (де навіть трохи і трактор допомагав з ямами), піти вперед на нещасні 5-7км (в посадках було ще пусто, орки тоді в селах роїлись), робити все наново, за старе не дбати, не поглиблювати, не посилювати (там окопи від корінців заростали всередину!), а потім восени, коли люто крили -- не було змоги захистити життя і здоров`я -- просто відійти в безпечніші бліджажі. Бо їх не було...
Як командування (від комбрижок і на саму гору) може бути таким розслабленим і безтурботним у прогнозуванні майбутнього? Чи це був таки саботаж? Клятий саботаж??
Вряд ли аж прямо саботаж -- банальная некомпетентность бонэвтика, который хапанул допаминчика на фоне "фиг вам, а не Киев за три дня" и весь последующий медиа PR про "найвплывовишого" + реки халявных ковидных денег, которые Штаты налево и направо лили -- реально могло возникнуть ощущение "да мы этих чмобиков сейчас шапками закидаем с дронов -- за месяц-другой отгоним на кордоны 91го"...
vitaliiangel написав:калашу без разницы в чью сторону стрелять.
В тебе його немає. А військові можуть приїхати з САУшкою та всіх розлякати. Віталій не розуміє, що таке реальна сила. А мені нагадує той анекдот про слона та мартишок. І реально крім ЗСУ ще є нацгвардія з тими самими САУшками, але в них є за законом функція охорони правопорядку.
Да, помню бандюкович в 13м что-то подобное говорил -- где он теперь мы все знаем (точнее не знаем, но не суть)...
_hunter написав:Да, помню бандюкович в 13м что-то подобное говорил -- где он теперь мы все знаем (точнее не знаем, но не суть)...
У воєнний час, ті що зі зброєю почнуть штурмувати органи центральної влади або міноборони та генштаб автоматично попадуть в розряд диверсантів. Наслідки будуть відповідними. І цікаво під якими прапорами той Майдан-3 вийде? З якими гаслами: дозволити ухилянтам виїзд в ЄС та скасувати податки? Чи одразу з аквафрешем?
_hunter написав:Да, помню бандюкович в 13м что-то подобное говорил -- где он теперь мы все знаем (точнее не знаем, но не суть)...
У воєнний час, ті що зі зброєю почнуть штурмувати органи центральної влади або міноборони та генштаб автоматично попадуть в розряд диверсантів. Наслідки будуть відповідними. І цікаво під якими прапорами той Майдан-3 вийде? З якими гаслами: дозволити ухилянтам виїзд в ЄС та скасувати податки? Чи одразу з аквафрешем?
Так и бандюкович відповідними наслідками грозился Ну и не забываем -- когда-нибудь воєнний час да закончится...