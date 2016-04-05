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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5622562356245625>
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:03

  Banderlog написав:
  vitaliiangel написав:Только дурачок типа путена думает, что реальная сила в оружии. Это значит, что без оружия ты никто. А я без надеюсь этот бред твоя личная позиция?

https://youtu.be/Q4k-hfCDrcY?si=A-PJPLAMfOYQTas7
Ресурс ентузіазізму закінчується, щоб воювати далі треба закручувати гайки .

сколько стран Запада спонсирует сев. Корею? У нас столько же спонсоров останется, как только по их тв покажут массовые репрессии и "закручивание гаек" .

Демократический мир живёт по другим принципам (уважение к правам и свободам) и спонсировать диктатуры не будет. Они отказываются даже дезертиров выдавать , потому что по их законам они ничего преступного не совершили.

Закручиватели гаек готовьтесь получать зарплату купоно-карбованцами, если благодаря вам помощь перекроют.
бояться защемити самі собі хвіст.
не себе, а всем. Или ты думаешь вы в какой-то другой лодке плывёте?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:13

  Bobua написав:Чи це був таки саботаж? Клятий саботаж??

Ні в якому разі.
Що це було чітко та однозначно вказав сам ГК. Прямо і відверто. Раджу, перечитайте його пару абзаців ... про стандарти НАТО, які не підійшли для наявних обставин, та книжку, яку він бачив під час навчання в академії (саме бачив). А коли вирішив її вивчити, то навіть до її середини зрозумів...
https://suspilne.media/608277-zaluznij- ... -svitovou/

Тобто це була помилка...........
Як кажуть - всі помиляються. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:33

  _hunter написав:Ага, правильно! -- так их! И еще бусики!! -- еще больше бусиков!!! -- чтоб знал нарид, как Родину любить...

hunter, ви вже здобич? :mrgreen: Що там у вас так підгорає? За вами ганяється ТЦК на бусику?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:39

  vitaliiangel написав:
  Denik написав:Віталій не розуміє, що таке реальна сила. А мені нагадує той анекдот про слона та мартишок.
Только дурачок типа путена думает, что реальная сила в оружии. Это значит, что без оружия ты никто. А я без оружия сильный. Потому что все сложные вопросы всегда решал без оружия. А вы с путеным так не можете. Когда человек слаб мозгами, единственное что остаётся - бряцать железом.
  Denik написав:. А військові можуть приїхати з САУшкою та всіх розлякати.
надеюсь этот бред твоя личная позиция? армия пугающая свой собственный народ саушками это дно. Тогда у меня вопрос, с кем ты воюешь? Смотрю крышак едет у многих... и скоро воевать будут не с рашистами, а с ухылянтами. (долярчику и хотабу читать 2 раза)

Главное не пойти по сомалийскому вроде сценарию, где у каждого олигатора будет свой батальон. Правда у того, у кого ствол
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:41

  beee написав:Главное не пойти по сомалийскому вроде сценарию, где у каждого олигатора будет свой батальон. Правда у того, у кого ствол

Один на один - да, но возьми 10 без ствола и один ствол я бы не была так уверенна :)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:43

  _hunter написав:
  Denik написав:
  Shaman написав:Читаючи деяких, таке враження що дехто й погодиться.

Згода не потрібна. Потрібні більш жорсткі правила мобілізації.

Ага, правильно! -- так их! И еще бусики!! -- еще больше бусиков!!! -- чтоб знал нарид, как Родину любить...
Не, я понимаю, конечно -- куда они денутся с подводной лодки-то. Но есть риск, что если эту гайку слишком сильно перекрутить -- ИПСО про Майдан 3 может оказаться не такой уж и ИПСО. :wink:

Люди запуганны. Люди молчат. И никуда не выйдут. Идут по известному сценарию, постепенно прикручивая гайку. Сначала периферия, и в последнюю очередь - Киев. Очень грамотно делают
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:44

  beee написав:Правда у того, у кого ствол
  vitaliiangel написав:калашу без разницы в чью сторону стрелять.
я это же имел в виду, как бы не пришлось стрелять друг в друга... Те кто нагнетают "право силы" "закручивание гаек" слабо представляют последствия.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 24 лис, 2023 14:46, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:45

  stm написав:
  beee написав:Главное не пойти по сомалийскому вроде сценарию, где у каждого олигатора будет свой батальон. Правда у того, у кого ствол

Один на один - да, но возьми 10 без ствола и один ствол я бы не была так уверенна :)

Вы меня пугаете. Вы где на разборках были?😅😅 (Кстати я в молододости бывал)
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:48

  beee написав:
  stm написав:
  beee написав:Главное не пойти по сомалийскому вроде сценарию, где у каждого олигатора будет свой батальон. Правда у того, у кого ствол

Один на один - да, но возьми 10 без ствола и один ствол я бы не была так уверенна :)

Вы меня пугаете. Вы где на разборках были?😅😅 (Кстати я в молододости бывал)

Майданы )))
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:49

  fler написав:
  _hunter написав:Ага, правильно! -- так их! И еще бусики!! -- еще больше бусиков!!! -- чтоб знал нарид, как Родину любить...

hunter, ви вже здобич? :mrgreen: Що там у вас так підгорає? За вами ганяється ТЦК на бусику?

В смысле? -- искренний совет текущей власти в стране.

Кстати -- вчера обещанная Мега Новость таки будет? :roll:
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