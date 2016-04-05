сколько стран Запада спонсирует сев. Корею? У нас столько же спонсоров останется, как только по их тв покажут массовые репрессии и "закручивание гаек" .
Демократический мир живёт по другим принципам (уважение к правам и свободам) и спонсировать диктатуры не будет. Они отказываются даже дезертиров выдавать , потому что по их законам они ничего преступного не совершили.
Закручиватели гаек готовьтесь получать зарплату купоно-карбованцами, если благодаря вам помощь перекроют.
бояться защемити самі собі хвіст.
не себе, а всем. Или ты думаешь вы в какой-то другой лодке плывёте?
Bobua написав:Чи це був таки саботаж? Клятий саботаж??
Ні в якому разі. Що це було чітко та однозначно вказав сам ГК. Прямо і відверто. Раджу, перечитайте його пару абзаців ... про стандарти НАТО, які не підійшли для наявних обставин, та книжку, яку він бачив під час навчання в академії (саме бачив). А коли вирішив її вивчити, то навіть до її середини зрозумів... https://suspilne.media/608277-zaluznij- ... -svitovou/
Тобто це була помилка........... Як кажуть - всі помиляються. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить.
Denik написав:Віталій не розуміє, що таке реальна сила. А мені нагадує той анекдот про слона та мартишок.
Только дурачок типа путена думает, что реальная сила в оружии. Это значит, что без оружия ты никто. А я без оружия сильный. Потому что все сложные вопросы всегда решал без оружия. А вы с путеным так не можете. Когда человек слаб мозгами, единственное что остаётся - бряцать железом.
Denik написав:. А військові можуть приїхати з САУшкою та всіх розлякати.
надеюсь этот бред твоя личная позиция? армия пугающая свой собственный народ саушками это дно. Тогда у меня вопрос, с кем ты воюешь? Смотрю крышак едет у многих... и скоро воевать будут не с рашистами, а с ухылянтами. (долярчику и хотабу читать 2 раза)
Главное не пойти по сомалийскому вроде сценарию, где у каждого олигатора будет свой батальон. Правда у того, у кого ствол
Shaman написав:Читаючи деяких, таке враження що дехто й погодиться.
Згода не потрібна. Потрібні більш жорсткі правила мобілізації.
Ага, правильно! -- так их! И еще бусики!! -- еще больше бусиков!!! -- чтоб знал нарид, как Родину любить... Не, я понимаю, конечно -- куда они денутся с подводной лодки-то. Но есть риск, что если эту гайку слишком сильно перекрутить -- ИПСО про Майдан 3 может оказаться не такой уж и ИПСО.
Люди запуганны. Люди молчат. И никуда не выйдут. Идут по известному сценарию, постепенно прикручивая гайку. Сначала периферия, и в последнюю очередь - Киев. Очень грамотно делают