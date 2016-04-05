vitaliiangel написав:

Denik написав: Віталій не розуміє, що таке реальна сила. А мені нагадує той анекдот про слона та мартишок. Віталій не розуміє, що таке реальна сила. А мені нагадує той анекдот про слона та мартишок.

Denik написав: . А військові можуть приїхати з САУшкою та всіх розлякати. . А військові можуть приїхати з САУшкою та всіх розлякати.

Только дурачок типа путена думает, что реальная сила в оружии. Это значит, что без оружия ты никто. А я без оружия сильный. Потому что все сложные вопросы всегда решал без оружия. А вы с путеным так не можете. Когда человек слаб мозгами, единственное что остаётся - бряцать железом.надеюсь этот бред твоя личная позиция? армия пугающая свой собственный народ саушками это дно. Тогда у меня вопрос, с кем ты воюешь? Смотрю крышак едет у многих... и скоро воевать будут не с рашистами, а с ухылянтами. (долярчику и хотабу читать 2 раза)