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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:39
vitaliiangel написав: Denik написав:
Віталій не розуміє, що таке реальна сила. А мені нагадує той анекдот про слона та мартишок.
Только дурачок типа путена думает, что реальная сила в оружии. Это значит, что без оружия ты никто. А я без оружия сильный. Потому что все сложные вопросы всегда решал без оружия. А вы с путеным так не можете. Когда человек слаб мозгами, единственное что остаётся - бряцать железом.
Denik написав:
. А військові можуть приїхати з САУшкою та всіх розлякати.
надеюсь этот бред твоя личная позиция? армия пугающая свой собственный народ саушками это дно. Тогда у меня вопрос, с кем ты воюешь? Смотрю крышак едет у многих... и скоро воевать будут не с рашистами, а с ухылянтами. (долярчику и хотабу читать 2 раза)
Главное не пойти по сомалийскому вроде сценарию, где у каждого олигатора будет свой батальон. Правда у того, у кого ствол
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:43
_hunter написав: Denik написав: Shaman написав:
Читаючи деяких, таке враження що дехто й погодиться.
Згода не потрібна. Потрібні більш жорсткі правила мобілізації.
Ага, правильно! -- так их! И еще бусики!! -- еще больше бусиков!!! -- чтоб знал нарид, как Родину любить...
Не, я понимаю, конечно -- куда они денутся с подводной лодки-то. Но есть риск, что если эту гайку слишком сильно перекрутить -- ИПСО про Майдан 3 может оказаться не такой уж и ИПСО.
Люди запуганны. Люди молчат. И никуда не выйдут. Идут по известному сценарию, постепенно прикручивая гайку. Сначала периферия, и в последнюю очередь - Киев. Очень грамотно делают
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:44
beee написав:
Правда у того, у кого ствол
vitaliiangel написав:
калашу без разницы в чью сторону стрелять.
я это же имел в виду, как бы не пришлось стрелять друг в друга... Те кто нагнетают "право силы" "закручивание гаек" слабо представляют последствия.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 24 лис, 2023 14:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:48
beee написав: stm написав: beee написав:
Главное не пойти по сомалийскому вроде сценарию, где у каждого олигатора будет свой батальон. Правда у того, у кого ствол
Один на один - да, но возьми 10 без ствола и один ствол я бы не была так уверенна
Вы меня пугаете. Вы где на разборках были?😅😅 (Кстати я в молододости бывал)
Майданы )))
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:49
fler написав: _hunter написав:
Ага, правильно! -- так их! И еще бусики!! -- еще больше бусиков!!! -- чтоб знал нарид, как Родину любить...
hunter, ви вже здобич?
Що там у вас так підгорає? За вами ганяється ТЦК на бусику?
В смысле? -- искренний совет текущей власти в стране.
Кстати -- вчера обещанная Мега Новость таки будет?
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:58
vitaliiangel написав: Denik написав:
Віталій не розуміє, що таке реальна сила. А мені нагадує той анекдот про слона та мартишок.
Только дурачок типа путена думает, что реальная сила в оружии. Это значит, что без оружия ты никто. А я без оружия сильный.
силою думки звільнив ірпінь від бурятів?
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:59
trololo написав:
силою думки звільнив ірпінь від бурятів?
всё сделали твои субсидии
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 24 лис, 2023 15:03, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:59
_hunter написав: Denik написав: Shaman написав:
Читаючи деяких, таке враження що дехто й погодиться.
Згода не потрібна. Потрібні більш жорсткі правила мобілізації.
Ага, правильно! -- так их! И еще бусики!! -- еще больше бусиков!!! -- чтоб знал нарид, как Родину любить...
Не, я понимаю, конечно -- куда они денутся с подводной лодки-то. Но есть риск, что если эту гайку слишком сильно перекрутить -- ИПСО про Майдан 3 может оказаться не такой уж и ИПСО.
Головне, щоб штовхали за стандартами НАТО
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