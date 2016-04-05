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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5622562356245625>
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:41

  beee написав:Главное не пойти по сомалийскому вроде сценарию, где у каждого олигатора будет свой батальон. Правда у того, у кого ствол

Один на один - да, но возьми 10 без ствола и один ствол я бы не была так уверенна :)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:43

  _hunter написав:
  Denik написав:
  Shaman написав:Читаючи деяких, таке враження що дехто й погодиться.

Згода не потрібна. Потрібні більш жорсткі правила мобілізації.

Ага, правильно! -- так их! И еще бусики!! -- еще больше бусиков!!! -- чтоб знал нарид, как Родину любить...
Не, я понимаю, конечно -- куда они денутся с подводной лодки-то. Но есть риск, что если эту гайку слишком сильно перекрутить -- ИПСО про Майдан 3 может оказаться не такой уж и ИПСО. :wink:

Люди запуганны. Люди молчат. И никуда не выйдут. Идут по известному сценарию, постепенно прикручивая гайку. Сначала периферия, и в последнюю очередь - Киев. Очень грамотно делают
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:44

  beee написав:Правда у того, у кого ствол
  vitaliiangel написав:калашу без разницы в чью сторону стрелять.
я это же имел в виду, как бы не пришлось стрелять друг в друга... Те кто нагнетают "право силы" "закручивание гаек" слабо представляют последствия.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 24 лис, 2023 14:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:45

  stm написав:
  beee написав:Главное не пойти по сомалийскому вроде сценарию, где у каждого олигатора будет свой батальон. Правда у того, у кого ствол

Один на один - да, но возьми 10 без ствола и один ствол я бы не была так уверенна :)

Вы меня пугаете. Вы где на разборках были?😅😅 (Кстати я в молододости бывал)
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:48

  beee написав:
  stm написав:
  beee написав:Главное не пойти по сомалийскому вроде сценарию, где у каждого олигатора будет свой батальон. Правда у того, у кого ствол

Один на один - да, но возьми 10 без ствола и один ствол я бы не была так уверенна :)

Вы меня пугаете. Вы где на разборках были?😅😅 (Кстати я в молододости бывал)

Майданы )))
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:49

  fler написав:
  _hunter написав:Ага, правильно! -- так их! И еще бусики!! -- еще больше бусиков!!! -- чтоб знал нарид, как Родину любить...

hunter, ви вже здобич? :mrgreen: Що там у вас так підгорає? За вами ганяється ТЦК на бусику?

В смысле? -- искренний совет текущей власти в стране.

Кстати -- вчера обещанная Мега Новость таки будет? :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:58

  vitaliiangel написав:
  Denik написав:Віталій не розуміє, що таке реальна сила. А мені нагадує той анекдот про слона та мартишок.
Только дурачок типа путена думает, что реальная сила в оружии. Это значит, что без оружия ты никто. А я без оружия сильный.


силою думки звільнив ірпінь від бурятів?
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:59

  trololo написав:силою думки звільнив ірпінь від бурятів?
всё сделали твои субсидии
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 24 лис, 2023 15:03, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:59

  _hunter написав:
  Denik написав:
  Shaman написав:Читаючи деяких, таке враження що дехто й погодиться.

Згода не потрібна. Потрібні більш жорсткі правила мобілізації.

Ага, правильно! -- так их! И еще бусики!! -- еще больше бусиков!!! -- чтоб знал нарид, как Родину любить...
Не, я понимаю, конечно -- куда они денутся с подводной лодки-то. Но есть риск, что если эту гайку слишком сильно перекрутить -- ИПСО про Майдан 3 может оказаться не такой уж и ИПСО. :wink:


Головне, щоб штовхали за стандартами НАТО :lol: :oops:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:банальная некомпетентность бонэвтика

Поздравляю! Вы в хорошей компании:

Украинский публицист, эксперт-политолог, ведущий программы "Выживший" на телеканале "Соловьёв LIVE", доктор политических наук Александр Семченко

Боневтик - новая кличка, которую дали Зеленскому украинцы, продолжающие выживать на оккупированной НАТОвским режимом территории.

Последний подвиг клоуна теперь обернулся позором. До людей наконец дошло, что клоун не убежал только потому, что этого ему не позволил сделать приставленный к его тушке британский конвой.


Ольга Шарий

он велик, потому что он Боневтик.

Ссылки не привожу. Сами найдете если захотите.

Непримиримые противники президента продолжают утверждать, что он является украинофобом и мечтает капитулировать, а любые победы достигаются "вопреки Зеленскому, а ни при его участии". Главу государства именуют презрительной кличкой "Боневтик" (от украинского "бо не втік" – "потому что не сбежал" во время наступления российских войск на Киев) и противопоставляют ему патриотичных генералов во главе с главнокомандующим Валерием Залужным, которые якобы постоянно мешают президенту предать интересы Украины. Несмотря на очевидную абсурдность таких утверждений, они имеют определенное количество сторонников в Украине, в том числе среди интеллектуалов.

https://www.delfi.lt/ru/opinions/commen ... m-92137629
yanyura
 
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