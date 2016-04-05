Shaman написав:Читаючи деяких, таке враження що дехто й погодиться.
Згода не потрібна. Потрібні більш жорсткі правила мобілізації.
Ага, правильно! -- так их! И еще бусики!! -- еще больше бусиков!!! -- чтоб знал нарид, как Родину любить... Не, я понимаю, конечно -- куда они денутся с подводной лодки-то. Но есть риск, что если эту гайку слишком сильно перекрутить -- ИПСО про Майдан 3 может оказаться не такой уж и ИПСО.
Люди запуганны. Люди молчат. И никуда не выйдут. Идут по известному сценарию, постепенно прикручивая гайку. Сначала периферия, и в последнюю очередь - Киев. Очень грамотно делают
Shaman написав:Читаючи деяких, таке враження що дехто й погодиться.
Згода не потрібна. Потрібні більш жорсткі правила мобілізації.
Ага, правильно! -- так их! И еще бусики!! -- еще больше бусиков!!! -- чтоб знал нарид, как Родину любить... Не, я понимаю, конечно -- куда они денутся с подводной лодки-то. Но есть риск, что если эту гайку слишком сильно перекрутить -- ИПСО про Майдан 3 может оказаться не такой уж и ИПСО.
Головне, щоб до бусика незламності заштовхували за стандартами НАТО
Востаннє редагувалось jump в П'ят 24 лис, 2023 15:14, всього редагувалось 1 раз.
Украинский публицист, эксперт-политолог, ведущий программы "Выживший" на телеканале "Соловьёв LIVE", доктор политических наук Александр Семченко
Боневтик - новая кличка, которую дали Зеленскому украинцы, продолжающие выживать на оккупированной НАТОвским режимом территории.
Последний подвиг клоуна теперь обернулся позором. До людей наконец дошло, что клоун не убежал только потому, что этого ему не позволил сделать приставленный к его тушке британский конвой.
Ольга Шарий
он велик, потому что он Боневтик.
Ссылки не привожу. Сами найдете если захотите.
Непримиримые противники президента продолжают утверждать, что он является украинофобом и мечтает капитулировать, а любые победы достигаются "вопреки Зеленскому, а ни при его участии". Главу государства именуют презрительной кличкой "Боневтик" (от украинского "бо не втік" – "потому что не сбежал" во время наступления российских войск на Киев) и противопоставляют ему патриотичных генералов во главе с главнокомандующим Валерием Залужным, которые якобы постоянно мешают президенту предать интересы Украины. Несмотря на очевидную абсурдность таких утверждений, они имеют определенное количество сторонников в Украине, в том числе среди интеллектуалов.