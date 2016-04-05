vitaliiangel написав:Смотрю крышак едет у многих..
Так скільки я про це кричу, але щось той "крик душі " ніхто НЕ чує?! Кричу давно - давайте ПРИДУМАЙТЕ ЩОСЬ/ЗРОБІТЬ ХОЧ ЩОСЬ з тим всім/ДОСТУКАЙТЕСЬ куди треба!!! В іншому разі - ви просто перекочуєте до нас/станете на наше місце, або поруч нас, або... або будете зустрічати орків вже біля своїх дверей! ДумайТЕ!
fler написав:hunter, у кацапів вже другий день пукани рвуться від цієї новини, і ви ... не рвіть серце, як тузік грєлку
-- это про что было то?
Це ж про ту новину, з якою ви тут вчора кілька сторінок носилися ̶я̶к̶ ̶д̶у̶р̶е̶н̶ь̶ ̶з̶ ̶п̶и̶с̶а̶н̶о̶ю̶ ̶т̶о̶р̶б̶о̶ю̶
_hunter написав: ГОД СПУСТЯ в Европе ВДРУГ заговорили про угрозу:
По словам президента Чехии, не только его страна, но и НАТО воспринимает Россию как угрозу №1 в Европе. Петр Павел подчеркнул, что необходимо реально подготовиться к такой угрозе. "Все армии реалистично воспринимают эту угрозу, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — отметил Павел.
Успіх написав:В іншому разі - ви просто перекочуєте до нас/станете на наше місце, або поруч нас, або... або будете зустрічати орків вже біля своїх дверей! ДумайТЕ!
Долярчику , у вас всі у взводі одягнуті і ходять в уставному обмундіруванні , те що видав старшина , чі можна самотужки докуповувати щось ще інше або краще/зручніше і в ньому воювати ?, як на це дивиться командування?
Vadim_ написав:Долярчику , у вас всі у взводі одягнуті і ходять в уставному обмундіруванні , те що видав старшина , чі можна самотужки докуповувати щось ще інше або краще/зручніше і в ньому воювати ?, як на це дивиться командування?
Колишній командир казав: - на нулі ходіть хоч у мисливських костюмах. Повний дозвіл. - а в органах управління - в формі.
Успіх написав:В іншому разі - ви просто перекочуєте до нас/станете на наше місце, або поруч нас, або... або будете зустрічати орків вже біля своїх дверей! ДумайТЕ!
Долярчику , у вас всі у взводі одягнуті і ходять в уставному обмундіруванні , те що видав старшина , чі можна самотужки докуповувати щось ще інше або краще/зручніше і в ньому воювати ?, як на це дивиться командування?
Можна. В нас ходять і так, і так. (головне, щоб камуфляжне/зелене)
vitaliiangel написав:а, то есть за их невыполнение репрессий не будет?
Репре́сії — каральні заходи, покарання, вжиті державними органами. Репресії — це комплекс заходів з арештів, розстрілів і переселення великих мас людей. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 1%96%D1%97 Великі маси людей за ухилення від військової служби ніхто в тюрми не саджатиме. Розстріли та переселення в нас не передбачені законодавством. На все відповів?