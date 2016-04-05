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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5622562356245625>
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:16

  fler написав:
  _hunter написав:
  fler написав:hunter, ви вже здобич? :mrgreen: Що там у вас так підгорає? За вами ганяється ТЦК на бусику?

В смысле? -- искренний совет текущей власти в стране.

Кстати -- вчера обещанная Мега Новость таки будет? :roll:

Ви мене з кимось плутаєте. Я вчора тут нічого не обіцяла :D

Ладно -- не обещанная, но не менее Мега:
  fler написав:hunter, у кацапів вже другий день пукани рвуться від цієї новини, і ви ... не рвіть :roll: серце, як тузік грєлку :D

-- это про что было то?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:20

ДумайТЕ!©

  vitaliiangel написав:Смотрю крышак едет у многих..
Так скільки я про це кричу, але щось той "крик душі " ніхто НЕ чує?!
Кричу давно - давайте ПРИДУМАЙТЕ ЩОСЬ/ЗРОБІТЬ ХОЧ ЩОСЬ з тим всім/ДОСТУКАЙТЕСЬ куди треба!!!
В іншому разі - ви просто перекочуєте до нас/станете на наше місце, або поруч нас, або... або будете зустрічати орків вже біля своїх дверей!
ДумайТЕ!
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:31

  _hunter написав:
  fler написав:Я вчора тут нічого не обіцяла :D

Ладно -- не обещанная, но не менее Мега:
  fler написав:hunter, у кацапів вже другий день пукани рвуться від цієї новини, і ви ... не рвіть :roll: серце, як тузік грєлку :D

-- это про что было то?

Це ж про ту новину, з якою ви тут вчора кілька сторінок носилися ̶я̶к̶ ̶д̶у̶р̶е̶н̶ь̶ ̶з̶ ̶п̶и̶с̶а̶н̶о̶ю̶ ̶т̶о̶р̶б̶о̶ю̶ :D
  _hunter написав: ГОД СПУСТЯ в Европе ВДРУГ заговорили про угрозу:
По словам президента Чехии, не только его страна, но и НАТО воспринимает Россию как угрозу №1 в Европе. Петр Павел подчеркнул, что необходимо реально подготовиться к такой угрозе.
"Все армии реалистично воспринимают эту угрозу, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — отметил Павел.

"а что случилось?" :wink:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:сколько стран Запада спонсирует сев. Корею? У нас столько же спонсоров останется, как только по их тв покажут массовые репрессии и "закручивание гаек" .

Річ не йде про репресії. Річ йде про законодавчо-правове забезпечення ст. 65 Конституції.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:34

  Успіх написав:В іншому разі - ви просто перекочуєте до нас/станете на наше місце, або поруч нас, або... або будете зустрічати орків вже біля своїх дверей!
ДумайТЕ!

Долярчику , у вас всі у взводі одягнуті і ходять в уставному обмундіруванні , те що видав старшина , чі можна самотужки докуповувати щось ще інше або краще/зручніше і в ньому воювати ?, як на це дивиться командування?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:36

  Denik написав:
  vitaliiangel написав:сколько стран Запада спонсирует сев. Корею? У нас столько же спонсоров останется, как только по их тв покажут массовые репрессии и "закручивание гаек" .

Річ не йде про репресії. Річ йде про законодавчо-правове забезпечення ст. 65 Конституції.

а, то есть за их невыполнение репрессий не будет?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 24 лис, 2023 16:26, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:Долярчику , у вас всі у взводі одягнуті і ходять в уставному обмундіруванні , те що видав старшина , чі можна самотужки докуповувати щось ще інше або краще/зручніше і в ньому воювати ?, як на це дивиться командування?

Колишній командир казав:
- на нулі ходіть хоч у мисливських костюмах. Повний дозвіл.
- а в органах управління - в формі.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:44

  Vadim_ написав:
  Успіх написав:В іншому разі - ви просто перекочуєте до нас/станете на наше місце, або поруч нас, або... або будете зустрічати орків вже біля своїх дверей!
ДумайТЕ!

Долярчику , у вас всі у взводі одягнуті і ходять в уставному обмундіруванні , те що видав старшина , чі можна самотужки докуповувати щось ще інше або краще/зручніше і в ньому воювати ?, як на це дивиться командування?

Можна.
В нас ходять і так, і так.
(головне, щоб камуфляжне/зелене)
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

тим часом на свіжокупованих ТОТ почалась роздача повісток в підарську армію. цікаво, чи будуть відео як пизд*ть бурятів-тцкашніків або посилаються на ЕСПЧ?
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:а, то есть за их невыполнение репрессий не будет?

Репре́сії — каральні заходи, покарання, вжиті державними органами. Репресії — це комплекс заходів з арештів, розстрілів і переселення великих мас людей.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 1%96%D1%97
Великі маси людей за ухилення від військової служби ніхто в тюрми не саджатиме.
Розстріли та переселення в нас не передбачені законодавством.
На все відповів?
Denik
 
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