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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5622562356245625
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:48

  Denik написав:На все відповів?
ну почти
  Denik написав:Великі маси людей за ухилення від військової служби ніхто в тюрми не саджатиме.
а с ними что будут делать?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:а с ними что будут делать?

Окрім репресивних існують ще економічні механізми.
Зміна податкових ставок не є репресією.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:14

  Denik написав:Зміна податкових ставок не є репресією.
бизнесы которые работают на границе рентабельности закроются или уйдут в тень. Нормальный выход только один - подобрать на рынке труда 300-500 тыс добровольцев, обучить и мотивировать их. Остальное - попытка фиговым листочком прикрыть одно место. Прикрывали с 2014, к чему это привело? Надо хотя бы на 2 шага вперёд смотреть. И если 1й шаг кажется выигрышным не факт, что 2й будет таким же. Да набрать 500 тыс - долго. Год... а может все 3 года (хз, я максимум 50 чел. набирал). Ну так и начинать надо было не в 2022.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 24 лис, 2023 16:25, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:18

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Смотрю крышак едет у многих..
Так скільки я про це кричу, але щось той "крик душі " ніхто НЕ чує?!
Кричу давно - давайте ПРИДУМАЙТЕ ЩОСЬ/ЗРОБІТЬ ХОЧ ЩОСЬ з тим всім/ДОСТУКАЙТЕСЬ куди треба!!!
В іншому разі - ви просто перекочуєте до нас/станете на наше місце, або поруч нас, або... або будете зустрічати орків вже біля своїх дверей!
ДумайТЕ!

Згадай 2019 рік та свій бюлетень.
От проти якої фамілії ти поставив галочку, туда і стукай

Мужик заблудился в лесу.Стоит и орет:
- "Ау, ау, ау!"
Сзади по плечу его кто-то хлопает. Оборачивается — медведь.
Медведь:
- "Мужик, чего орешь?"
Мужик:
- "Заблудился, может кто услышит."
Медведь:
- "Ну я услышал, тебе легче стало?"

Я тебя услышал, тебе легче стало ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:бизнесы которые работают на границе рентабельности закроются или уйдут в тень. Нормальный выход только один - подобрать на рынке труда 300-500 тыс добровольцев, обучить и мотивировать их.

Щоб підібрати з ринку праці 300-500 тис, треба щоб там було 1-1.5 мільйони.
Та перехід в тінь - це вже злочин. Правда економічний, який карається штрафами.
  vitaliiangel написав:Остальное - попытка фиговым листочком прикрыть одно место. Прикрывали с 2014, к чему это привело? Надо хотя бы на 2 шага вперёд смотреть. И если 1й шаг кажется выигрышным не факт, что 2й будет таким же.

Так Петя пропонував поступово підвищувати податок ФОП з 5% до 10%.
72% відсотки виборців повелися на обіцянки "боротьби з корупцією".
Я ж тут і писав, що буде 2024 рік боротьби з корупцією. Та видиму частину її подолають. Плитка не укладатиметься. Всі витрати йтимуть через Прозоро. Тільки у військовому відношенні не зміниться нічого, бо збільшення фінансування на 3-5% буде непомітним.

Бо Віталій може наче легально сплачувати 200 грн податків на місяць, не працювати. І при цьому їсти червону рибу та їздити на недешевому авто.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:38

1.Переговори.2.Масштабна мобілізація.3.Натиск на Захід.4Найм

  pesikot написав:Згадай 2019 рік та свій бюлетень.
От проти якої фамілії ти поставив галочку, туда і стукай
Ти ж розумієш, що як військові постукають, то спочатку хріново буде всім!

Тому кажу - стукайте ви всі, або ЩОСЬ придумайте, щоб неочікувано ви всі не стали на наше місце, або поруч нас!

Сам знаєш, що варіантів - не густо!
Але!
Але через рік - може і цих варіантів НЕ буде... коли вже будуть кОпати чоботами у двері ваших домівок!
ДумайТЕ!
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:53

  Успіх написав:
  pesikot написав:Згадай 2019 рік та свій бюлетень.
От проти якої фамілії ти поставив галочку, туда і стукай
Ти ж розумієш, що як військові постукають, то спочатку хріново буде всім!

Тому кажу - стукайте ви всі, або ЩОСЬ придумайте, щоб неочікувано ви всі не стали на наше місце, або поруч нас!

Сам знаєш, що варіантів - не густо!
Але!
Але через рік - може і цих варіантів НЕ буде... коли вже будуть кОпати чоботами у двері ваших домівок!
ДумайТЕ!


Та всім уже байдуже. Всі найактивніші вже на фронті. Хто тобі буде стукати?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:58

Новый секретный план для Украины

Автор: Юлиан Рёпке
24 ноября 2023 г. - 14:03

Жестокая новость для Киева!

Исследование BILD показывает: канцлер Шольц и президент США Байден хотят как можно скорее положить конец российско-украинской войне.

НО: Президента Украины Зеленского следует заставить весьма специфическим образом вести переговоры с кремлевским диктатором Путиным – и принять жестокие компромиссы.

https://www.bild.de/bild-plus/politik/a ... .bild.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:59

  Успіх написав:
  pesikot написав:Згадай 2019 рік та свій бюлетень.
От проти якої фамілії ти поставив галочку, туда і стукай
Ти ж розумієш, що як військові постукають, то спочатку хріново буде всім!

Тому кажу - стукайте ви всі, або ЩОСЬ придумайте, щоб неочікувано ви всі не стали на наше місце, або поруч нас!

Ти проголосував, ти зробив себе і всіх нас разом. Теперь не тікай в кущі
Типу, ти не до чого, ти не при ділах, рішайте все за мене

Ти зробив вибір, тому теперь вигрібай наслідки

Доповідайте своїм командирам, щоб вони доповідали ще вище
pesikot
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  #<1 ... 5622562356245625
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