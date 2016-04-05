Denik написав:Зміна податкових ставок не є репресією.
бизнесы которые работают на границе рентабельности закроются или уйдут в тень. Нормальный выход только один - подобрать на рынке труда 300-500 тыс добровольцев, обучить и мотивировать их. Остальное - попытка фиговым листочком прикрыть одно место. Прикрывали с 2014, к чему это привело? Надо хотя бы на 2 шага вперёд смотреть. И если 1й шаг кажется выигрышным не факт, что 2й будет таким же. Да набрать 500 тыс - долго. Год... а может все 3 года (хз, я максимум 50 чел. набирал). Ну так и начинать надо было не в 2022.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 24 лис, 2023 16:25, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel написав:Смотрю крышак едет у многих..
Так скільки я про це кричу, але щось той "крик душі " ніхто НЕ чує?! Кричу давно - давайте ПРИДУМАЙТЕ ЩОСЬ/ЗРОБІТЬ ХОЧ ЩОСЬ з тим всім/ДОСТУКАЙТЕСЬ куди треба!!! В іншому разі - ви просто перекочуєте до нас/станете на наше місце, або поруч нас, або... або будете зустрічати орків вже біля своїх дверей! ДумайТЕ!
Згадай 2019 рік та свій бюлетень. От проти якої фамілії ти поставив галочку, туда і стукай
Мужик заблудился в лесу.Стоит и орет: - "Ау, ау, ау!" Сзади по плечу его кто-то хлопает. Оборачивается — медведь. Медведь: - "Мужик, чего орешь?" Мужик: - "Заблудился, может кто услышит." Медведь: - "Ну я услышал, тебе легче стало?"
vitaliiangel написав:бизнесы которые работают на границе рентабельности закроются или уйдут в тень. Нормальный выход только один - подобрать на рынке труда 300-500 тыс добровольцев, обучить и мотивировать их.
Щоб підібрати з ринку праці 300-500 тис, треба щоб там було 1-1.5 мільйони. Та перехід в тінь - це вже злочин. Правда економічний, який карається штрафами.
vitaliiangel написав:Остальное - попытка фиговым листочком прикрыть одно место. Прикрывали с 2014, к чему это привело? Надо хотя бы на 2 шага вперёд смотреть. И если 1й шаг кажется выигрышным не факт, что 2й будет таким же.
Так Петя пропонував поступово підвищувати податок ФОП з 5% до 10%. 72% відсотки виборців повелися на обіцянки "боротьби з корупцією". Я ж тут і писав, що буде 2024 рік боротьби з корупцією. Та видиму частину її подолають. Плитка не укладатиметься. Всі витрати йтимуть через Прозоро. Тільки у військовому відношенні не зміниться нічого, бо збільшення фінансування на 3-5% буде непомітним.
Бо Віталій може наче легально сплачувати 200 грн податків на місяць, не працювати. І при цьому їсти червону рибу та їздити на недешевому авто.