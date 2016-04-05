«Бильд»[1][2] (нем. Bild, [ˈbɪlt], дословно — «картинка, изображение»[3]) — крупнейшая немецкая ежедневная иллюстрированная газета-таблоид. В Германии называется «бульварной» и является ярким представителем немецкоязычной бульварной прессы[5]. Издатель – концерн «Аксель Шпрингер-Ферлаг»[6].
fler написав:hunter, у кацапів вже другий день пукани рвуться від цієї новини, і ви ... не рвіть серце, як тузік грєлку
-- это про что было то?
Це ж про ту новину, з якою ви тут вчора кілька сторінок носилися ̶я̶к̶ ̶д̶у̶р̶е̶н̶ь̶ ̶з̶ ̶п̶и̶с̶а̶н̶о̶ю̶ ̶т̶о̶р̶б̶о̶ю̶
_hunter написав: ГОД СПУСТЯ в Европе ВДРУГ заговорили про угрозу:
По словам президента Чехии, не только его страна, но и НАТО воспринимает Россию как угрозу №1 в Европе. Петр Павел подчеркнул, что необходимо реально подготовиться к такой угрозе. "Все армии реалистично воспринимают эту угрозу, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — отметил Павел.
"а что случилось?"
Ясно -- fler, как обычно, в трех соснах заблудилась многозначительно намекая на ей же написанный текст...
vitaliiangel написав:а, то есть за их невыполнение репрессий не будет?
Репре́сії — каральні заходи, покарання, вжиті державними органами. Репресії — це комплекс заходів з арештів, розстрілів і переселення великих мас людей. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 1%96%D1%97 Великі маси людей за ухилення від військової служби ніхто в тюрми не саджатиме. Розстріли та переселення в нас не передбачені законодавством. На все відповів?
Проблема кривого перевода -- великі маси людей тут вообще никакаким боком
Полити́ческие репре́ссии (от лат. repressio — подавление, угнетение) — различные меры принуждения, применяемые государством по политическим мотивам, в виде лишения жизни или свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения, выдворения из страны и лишения гражданства, выселения групп населения из мест проживания, направления в ссылку, высылку и на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы, а также иное лишение или ограничение прав и свобод лиц, признававшихся социально опасными для государства или политического строя по классовым, социальным, национальным, религиозным или иным признакам, осуществлявшееся по решениям судов и других органов, наделявшихся судебными функциями, либо в административном порядке органами исполнительной власти и должностными лицами и общественными организациями или их органами, наделявшимися административными полномочиями[1].
Политические репрессии часто сопровождаются насилием, которое может быть незаконным (см. например, деятельность спецподразделения «Караван смерти») или законным (в соответствии с внутренним законодательством[2]).