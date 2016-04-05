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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5624562556265627>
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:06

  Xenon написав:
Новый секретный план для Украины

Автор: Юлиан Рёпке
24 ноября 2023 г. - 14:03

Жестокая новость для Киева!

Исследование BILD показывает: канцлер Шольц и президент США Байден хотят как можно скорее положить конец российско-украинской войне.

НО: Президента Украины Зеленского следует заставить весьма специфическим образом вести переговоры с кремлевским диктатором Путиным – и принять жестокие компромиссы.

https://www.bild.de/bild-plus/politik/a ... .bild.html


жуліан рьопке, відомий балабол
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:11

  Andrey2512 написав:Та всім уже байдуже. Всі найактивніші вже на фронті. Хто тобі буде стукати?

Вот мне интересно, вот как ты и Долярчик себе это представляют ...

Выходить на митинги ? Так они запрещены сейчас.
А если выйти, то это будет шикарный подарок для российской пропаганды. Они там просто захлебнутся в соплях радости

Доводить эти мысли через узкие и широкие кабинеты власти ?
Так явно у форумчан особо такой возможности нет
И зелёная власть никого, кроме себя, не слышит и не слушает

Поэтому, я и говорю Долярчику, чтобы он лично поднимал свою жопу и доносил эту мысль до тех, кто имеет компетенции
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:14

  Xenon написав:
Новый секретный план для Украины

Автор: Юлиан Рёпке

«Бильд»[1][2] (нем. Bild, [ˈbɪlt], дословно — «картинка, изображение»[3]) — крупнейшая немецкая ежедневная иллюстрированная газета-таблоид. В Германии называется «бульварной» и является ярким представителем немецкоязычной бульварной прессы[5]. Издатель – концерн «Аксель Шпрингер-Ферлаг»[6].
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:19

  fler написав:
  _hunter написав:
  fler написав:Я вчора тут нічого не обіцяла :D

Ладно -- не обещанная, но не менее Мега:
  fler написав:hunter, у кацапів вже другий день пукани рвуться від цієї новини, і ви ... не рвіть :roll: серце, як тузік грєлку :D

-- это про что было то?

Це ж про ту новину, з якою ви тут вчора кілька сторінок носилися ̶я̶к̶ ̶д̶у̶р̶е̶н̶ь̶ ̶з̶ ̶п̶и̶с̶а̶н̶о̶ю̶ ̶т̶о̶р̶б̶о̶ю̶ :D
  _hunter написав: ГОД СПУСТЯ в Европе ВДРУГ заговорили про угрозу:
По словам президента Чехии, не только его страна, но и НАТО воспринимает Россию как угрозу №1 в Европе. Петр Павел подчеркнул, что необходимо реально подготовиться к такой угрозе.
"Все армии реалистично воспринимают эту угрозу, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — отметил Павел.

"а что случилось?" :wink:

Ясно -- fler, как обычно, в трех соснах заблудилась многозначительно намекая на ей же написанный текст...
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Україні буде розгорнута додаткова система Patriot взимку, - посол ФРН Єґер
https://censor.net/ua/n3457509
В Україні взимку буде розгорнута ще одна система протиповітряної оборони Patriot з Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив посол ФРН в Україні Мартін Єґер в інтерв’ю Укрінформу.

"Ситуація взимку зараз може стати дуже складною. Українська сторона зробила все можливе, щоб підготуватися до цієї ситуації, і ми допомогли з підготовкою.

Я вже говорив про нашу підтримку протиповітряної оборони. На додачу до згаданих систем IRIS-T взимку тут буде розгорнута ще одна система Patriot з Німеччини", - зазначив дипломат.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:25

  Denik написав:
  vitaliiangel написав:сколько стран Запада спонсирует сев. Корею? У нас столько же спонсоров останется, как только по их тв покажут массовые репрессии и "закручивание гаек" .

Річ не йде про репресії. Річ йде про законодавчо-правове забезпечення ст. 65 Конституції.

Так кроме 65-й там еще и 3-я статья есть :wink:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:29

  _hunter написав:Так кроме 65-й там еще и 3-я статья есть :wink:


розкажеш про неї кадирівцям, які в твій дім прийдуть
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:35

  Denik написав:
  vitaliiangel написав:а, то есть за их невыполнение репрессий не будет?

Репре́сії — каральні заходи, покарання, вжиті державними органами. Репресії — це комплекс заходів з арештів, розстрілів і переселення великих мас людей.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 1%96%D1%97
Великі маси людей за ухилення від військової служби ніхто в тюрми не саджатиме.
Розстріли та переселення в нас не передбачені законодавством.
На все відповів?

Проблема кривого перевода -- великі маси людей тут вообще никакаким боком
Полити́ческие репре́ссии (от лат. repressio — подавление, угнетение) — различные меры принуждения, применяемые государством по политическим мотивам, в виде лишения жизни или свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения, выдворения из страны и лишения гражданства, выселения групп населения из мест проживания, направления в ссылку, высылку и на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы, а также иное лишение или ограничение прав и свобод лиц, признававшихся социально опасными для государства или политического строя по классовым, социальным, национальным, религиозным или иным признакам, осуществлявшееся по решениям судов и других органов, наделявшихся судебными функциями, либо в административном порядке органами исполнительной власти и должностными лицами и общественными организациями или их органами, наделявшимися административными полномочиями[1].

Политические репрессии часто сопровождаются насилием, которое может быть незаконным (см. например, деятельность спецподразделения «Караван смерти») или законным (в соответствии с внутренним законодательством[2]).

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Репрессии

второй абзац -- прям "где-то я это видел" :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:36

  Успіх написав:А, ну тоді питань нема ;)
Тоді все ще значно простіше...


твій лідор уже за тебе думає :lol:
Зеленський провів "складну" Ставку: мобілізація, демобілізація, ТЦК, ротація


Львів у тренді 8)
Львів став епіцентром скандалів з ТЦК: що відбувається та як свавілля "заохочують" військові та влада :shock:
https://tsn.ua/exclusive/ostanni-guchni ... 56053.html
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:37

  trololo написав:
  _hunter написав:Так кроме 65-й там еще и 3-я статья есть :wink:


розкажеш про неї кадирівцям, які в твій дім прийдуть

Я что-то пропустил? -- кадыровцы к польской границе подходили??? :shock:
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