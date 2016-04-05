Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:11

Andrey2512 написав: Та всім уже байдуже. Всі найактивніші вже на фронті. Хто тобі буде стукати? Та всім уже байдуже. Всі найактивніші вже на фронті. Хто тобі буде стукати?

Вот мне интересно, вот как ты и Долярчик себе это представляют ...Выходить на митинги ? Так они запрещены сейчас.А если выйти, то это будет шикарный подарок для российской пропаганды. Они там просто захлебнутся в соплях радостиДоводить эти мысли через узкие и широкие кабинеты власти ?Так явно у форумчан особо такой возможности нетИ зелёная власть никого, кроме себя, не слышит и не слушаетПоэтому, я и говорю Долярчику, чтобы он лично поднимал свою жопу и доносил эту мысль до тех, кто имеет компетенции