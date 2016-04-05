а що їм завадить підійти до неї, після того, як наші захисники підуть з фронту? Західні регіони захищає невидиме силове поле?
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:06
Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:14
РФ хоче побудувати з Китаєм підводний тунель в Крим - WP
Російські та китайські бізнесмени, пов'язані з урядом, провели таємні переговори щодо планів будівництва підводного тунелю, який з'єднав би РФ з анексованим нею Кримом, стверджує американське видання The Washington Post (WP) із посиланням на дані, перехоплені українськими спецслужбами.
У статті від п'ятниці, 24 листопада, WP пише, що підтвердила автентичність повідомлень, зокрема, корпоративними реєстраційними файлами, які вказують, що російсько-китайський консорціум за участю осіб, зазначених у перехоплених електронних листах, нещодавно був створений в Севастополі.
Мета проєкту - створити транспортний маршрут, захищений від українських атак на тлі зростаючого занепокоєння Росії щодо безпеки Кримського мосту, який є ключовою логістичною лінією для російських військових, але вже двічі був серйозно атакований Україною.
На думку опитаних журналістами експертів, малоймовірно, що тунель стане в нагоді Росії у війні, проте вона може розглядати його як "довгострокову інвестицію", що має забезпечити безпечне сполучення з окупованим півостровом, який має символічне значення для Кремля.
За даними видання, зустрічі з цього приводу відбулися наприкінці жовтня. WP зауважує, що такі переговори свідчать про рішучість Росії зберегти контроль над Кримом, а також про зростаючу залежність РФ від Китаю.
За словами американських чиновників та інженерних експертів, будівництво тунелю зіткнеться з величезними перешкодами, адже роботи такого масштабу ще ніколи не проводилися в зоні бойових дій та, ймовірно, коштуватимуть мільярди доларів і займуть роки.
Водночас експерти з великих міжнародних транспортних проєктів вказують, що реалізація подібної ініціативи технічно можлива, адже Китай має необхідний досвід та обладнання. Проте, за їхніми словами, це буде величезне будівництво, яке можна порівняти за масштабами з тунелем між Данією та Німеччиною, що будується вже протягом восьми років і вартує понад 8,7 мільярда доларів.
Очевидно, проєкт створить політичні та фінансові ризики для Китаю, який офіційно не визнає анексію Криму, і чиї компанії можуть потрапити під економічні санкції.
Тим не менше, згідно з перехопленими листами, одна з найбільших китайських будівельних компаній заявила про свою готовність взяти участь у проєкті. В одному з них, датованому 4 жовтня, Китайська корпорація залізничного будівництва (CRCC) описує "готовність забезпечити будівництво залізничних і дорожніх об'єктів будь-якої складності в Кримському регіоні".
На запит WP про коментар у CRCC не відповіли. Так само відмовився коментувати цю інформацію російський бізнесмен Володимир Калюжний, який вказаний у документах як генеральний директор російсько-китайського консорціуму.
Видання зауважує, що Китай прагне приховати свою участь в цьому проєкті.
В одному з перехоплених листів наголошується, що CRCC братиме участь лише за умови "суворого дотримання повної конфіденційності", і що назва компанії буде замінена на "іншу, неафілійовану юридичну особу" в будь-яких контрактах.
В іншому електронному листі згадується китайський банк, який готовий "конвертувати свої доларові кошти в рублі для переказу в Крим на фінансування проєктів".
З огляду на ризики санкцій та саботажу, американські чиновники й експерти висловили здивування тим, що CRCC ризикнула втрутитися в таку ініціативу. На думку неназваного американського чиновника, будівництво підземного тунелю може стати легкою мішенню для України.
Аналітики вважають, що Китай наполягатиме на принаймні частковій власності на тунель та отриманні плати або у вигляді мита, або з російського експорту нафти і газу.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:15
Нагадаємо, у Нідерландах відбулися парламентські вибори. Перше місце посіла "Партія свободи" з ультраправими поглядами. Вона, зокрема, виступає за обмеження міграції та хоче припинити військову допомогу Україні.
Політолог Володимир Фесенко в коментарі РБК-Україна розповів, що під загрозою можуть опинитися постачання нашій країні винищувачів F-16. Але це можливо лише, якщо правляча коаліція, яка ще не сформована, підтримає таке рішення.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Писец.
Мужики, что за срач?
Что, уже победили и можно начинать смело за чубы друг друга таскать ?
Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:58
Додано: П'ят 24 лис, 2023 19:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
vitaliiangel написал про репрессии. Denik ему правильно ответил с правильной ссылкой.
А вот вы попытались увести в сторону, заменив "репрессии" на "политические репрессии" (кстати, в украинском варианте Википедии есть соотв. статья -
Для таких, как ваши, действий есть соотв. термин - "шулерство" и применяется он не только в азартных играх.
И если вы "по политическим мотивам" неприемлете ст. 65 Конституции Украины, то не можете ссылаться на ст. 3 той же Конституции - нельзя быть "частично беременной".
Додано: П'ят 24 лис, 2023 19:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Большая статья по выборам и возможным последствиям для Украины на
Кому интересно, прочитает.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 19:18
Сегодня разговаривал со знакомым (у него дом в Олешках, но он временно живет в моем поселке), вчера он ездил в Олешки, сегодня вернулся - по дороге обогнал несколько тралов с танками в направлении Олешки-Крым, блокпосты от Олешек до Чаплинки пустые, хотя еще неделю назад были "живыми" и на каждом его тогда останавливали, проверяли документы и обыскивали машину.
Т.ч., вполне возможно, что началось "отрицательное наступление" на левобережье Днепра.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
а, ви говорите про ту сторону польського кордону. Так на ту сторону ще треба потрапити. Одне діло, якщо кілька мільйонів біженців виїхали в Європу, інше діло, якщо туди хлине 25-30 мільйонів. Впевнені, що кордон буде так само відкритий для такої кількості? Впевнені, що саме ви встигнете потрапити за кордон, перш ніж окупаційні сили закриють його з цього боку?
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