Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:14

Російські та китайські бізнесмени, пов'язані з урядом, провели таємні переговори щодо планів будівництва підводного тунелю, який з'єднав би РФ з анексованим нею Кримом, стверджує американське видання The Washington Post (WP) із посиланням на дані, перехоплені українськими спецслужбами.



У статті від п'ятниці, 24 листопада, WP пише, що підтвердила автентичність повідомлень, зокрема, корпоративними реєстраційними файлами, які вказують, що російсько-китайський консорціум за участю осіб, зазначених у перехоплених електронних листах, нещодавно був створений в Севастополі.



Мета проєкту - створити транспортний маршрут, захищений від українських атак на тлі зростаючого занепокоєння Росії щодо безпеки Кримського мосту, який є ключовою логістичною лінією для російських військових, але вже двічі був серйозно атакований Україною.



На думку опитаних журналістами експертів, малоймовірно, що тунель стане в нагоді Росії у війні, проте вона може розглядати його як "довгострокову інвестицію", що має забезпечити безпечне сполучення з окупованим півостровом, який має символічне значення для Кремля.

За даними видання, зустрічі з цього приводу відбулися наприкінці жовтня. WP зауважує, що такі переговори свідчать про рішучість Росії зберегти контроль над Кримом, а також про зростаючу залежність РФ від Китаю.



За словами американських чиновників та інженерних експертів, будівництво тунелю зіткнеться з величезними перешкодами, адже роботи такого масштабу ще ніколи не проводилися в зоні бойових дій та, ймовірно, коштуватимуть мільярди доларів і займуть роки.



Водночас експерти з великих міжнародних транспортних проєктів вказують, що реалізація подібної ініціативи технічно можлива, адже Китай має необхідний досвід та обладнання. Проте, за їхніми словами, це буде величезне будівництво, яке можна порівняти за масштабами з тунелем між Данією та Німеччиною, що будується вже протягом восьми років і вартує понад 8,7 мільярда доларів.

Очевидно, проєкт створить політичні та фінансові ризики для Китаю, який офіційно не визнає анексію Криму, і чиї компанії можуть потрапити під економічні санкції.



Тим не менше, згідно з перехопленими листами, одна з найбільших китайських будівельних компаній заявила про свою готовність взяти участь у проєкті. В одному з них, датованому 4 жовтня, Китайська корпорація залізничного будівництва (CRCC) описує "готовність забезпечити будівництво залізничних і дорожніх об'єктів будь-якої складності в Кримському регіоні".



На запит WP про коментар у CRCC не відповіли. Так само відмовився коментувати цю інформацію російський бізнесмен Володимир Калюжний, який вказаний у документах як генеральний директор російсько-китайського консорціуму.

Видання зауважує, що Китай прагне приховати свою участь в цьому проєкті.



В одному з перехоплених листів наголошується, що CRCC братиме участь лише за умови "суворого дотримання повної конфіденційності", і що назва компанії буде замінена на "іншу, неафілійовану юридичну особу" в будь-яких контрактах.



В іншому електронному листі згадується китайський банк, який готовий "конвертувати свої доларові кошти в рублі для переказу в Крим на фінансування проєктів".



З огляду на ризики санкцій та саботажу, американські чиновники й експерти висловили здивування тим, що CRCC ризикнула втрутитися в таку ініціативу. На думку неназваного американського чиновника, будівництво підземного тунелю може стати легкою мішенню для України.



Аналітики вважають, що Китай наполягатиме на принаймні частковій власності на тунель та отриманні плати або у вигляді мита, або з російського експорту нафти і газу.