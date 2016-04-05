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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5625562656275628
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:Т.ч., вполне возможно, что началось "отрицательное наступление" на левобережье Днепра
вони так злякалися тисячі морпіхів, що вирішили відступити? Сумнівно, чесно кажучи.
Вже про Нову Каховку були подібні історії, які доводилося спростовувати: https://www.radiosvoboda.org/a/news-nov ... 31606.html
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:05

  yanyura написав:
  _hunter написав:Проблема кривого перевода -- великі маси людей тут вообще никакаким боком

vitaliiangel написал про репрессии. Denik ему правильно ответил с правильной ссылкой.

А вот вы попытались увести в сторону, заменив "репрессии" на "политические репрессии" (кстати, в украинском варианте Википедии есть соотв. статья - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%BD%D1%96 ).

Плашка
Неперевірена версія

и
Було запропоновано приєднати цю статтю або розділ до Репресії

вас не смутили? :lol:

И нет: нет там никакой подмены -- ибо в "просторечьи" именно в таком значении это слово и пременяется -- Академічний тлумачний словник в качестве аргумента пойдет?
РЕПРЕ́СІЯ, ї, жін. Захід державного примусу, покарання.

https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8 ... 1%96%D1%8F
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:16

  yanyura написав:Сегодня разговаривал со знакомым (у него дом в Олешках, но он временно живет в моем поселке), вчера он ездил в Олешки, сегодня вернулся - по дороге обогнал несколько тралов с танками в направлении Олешки-Крым, блокпосты от Олешек до Чаплинки пустые, хотя еще неделю назад были "живыми" и на каждом его тогда останавливали, проверяли документы и обыскивали машину.

Т.ч., вполне возможно, что началось "отрицательное наступление" на левобережье Днепра.

Тут Сосальдо дає пояснення: "Ночью противник предпринял одну из крупнейших за время СВО попыток воздушного нападения на Крым и Приазовье. Над территорией Херсонской области и Северного Крыма средствами ПВО и РЭБ были сбиты и перехвачены ДЕСЯТКИ беспилотников".
З нашого боку писали, що влучили у в/ч у Джанкої, знищили ПВО та РЛС, а також є просунення у Херсонській обл.
Від себе додам, що сьогодні було кілька тривог і вибухи в Мико, що підтверджує успішність нічної атаки беспілотників 8)
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  #<1 ... 5625562656275628
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