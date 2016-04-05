yanyura написав:Сегодня разговаривал со знакомым (у него дом в Олешках, но он временно живет в моем поселке), вчера он ездил в Олешки, сегодня вернулся - по дороге обогнал несколько тралов с танками в направлении Олешки-Крым, блокпосты от Олешек до Чаплинки пустые, хотя еще неделю назад были "живыми" и на каждом его тогда останавливали, проверяли документы и обыскивали машину.
Т.ч., вполне возможно, что началось "отрицательное наступление" на левобережье Днепра.
Тут Сосальдо дає пояснення: "Ночью противник предпринял одну из крупнейших за время СВО попыток воздушного нападения на Крым и Приазовье. Над территорией Херсонской области и Северного Крыма средствами ПВО и РЭБ были сбиты и перехвачены ДЕСЯТКИ беспилотников". З нашого боку писали, що влучили у в/ч у Джанкої, знищили ПВО та РЛС, а також є просунення у Херсонській обл. Від себе додам, що сьогодні було кілька тривог і вибухи в Мико, що підтверджує успішність нічної атаки беспілотників