Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:04
yanyura написав:
Т.ч., вполне возможно, что началось "отрицательное наступление" на левобережье Днепра
вони так злякалися тисячі морпіхів, що вирішили відступити? Сумнівно, чесно кажучи.
Вже про Нову Каховку були подібні історії, які доводилося спростовувати:
https://www.radiosvoboda.org/a/news-nov ... 31606.html
thenewepic
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:05
yanyura написав: _hunter написав:
Проблема кривого перевода -- великі маси людей тут вообще никакаким боком
vitaliiangel
написал про репрессии.
Denik
ему правильно ответил с правильной ссылкой.
А вот вы попытались увести в сторону, заменив
"репрессии"
на
"политические репрессии"
(кстати, в украинском варианте Википедии есть соотв. статья -
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%BD%D1%96
).
Плашка
Неперевірена версія
и
Було запропоновано приєднати цю статтю або розділ до Репресії
вас не смутили?
И нет: нет там никакой подмены -- ибо в "просторечьи" именно в таком значении это слово и пременяется -- Академічний тлумачний словник в качестве аргумента пойдет?
РЕПРЕ́СІЯ, ї, жін. Захід державного примусу, покарання.
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8 ... 1%96%D1%8F
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:16
yanyura написав:
Сегодня разговаривал со знакомым (у него дом в Олешках, но он временно живет в моем поселке), вчера он ездил в Олешки, сегодня вернулся - по дороге обогнал несколько тралов с танками в направлении Олешки-Крым, блокпосты от Олешек до Чаплинки пустые, хотя еще неделю назад были "живыми" и на каждом его тогда останавливали, проверяли документы и обыскивали машину.
Т.ч., вполне возможно, что началось "отрицательное наступление" на левобережье Днепра.
Тут Сосальдо дає пояснення: "Ночью противник предпринял одну из крупнейших за время СВО попыток воздушного нападения на Крым и Приазовье. Над территорией Херсонской области и Северного Крыма средствами ПВО и РЭБ были сбиты и перехвачены ДЕСЯТКИ беспилотников".
З нашого боку писали, що влучили у в/ч у Джанкої, знищили ПВО та РЛС, а також є просунення у Херсонській обл.
Від себе додам, що сьогодні було кілька тривог і вибухи в Мико, що підтверджує успішність нічної атаки беспілотників
fler
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:37
antey1969 написав:
Писец.
Мужики, что за срач?
Что, уже победили и можно начинать смело за чубы друг друга таскать ?
та только вас не хватает для победы
приросли к немецкому пропуканому дивану...
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:40
yanyura написав: _hunter написав:
Проблема кривого перевода -- великі маси людей тут вообще никакаким боком
vitaliiangel
написал про репрессии.
Denik
ему правильно ответил с правильной ссылкой.
А вот вы попытались увести в сторону, заменив
"репрессии"
на
"политические репрессии"
(кстати, в украинском варианте Википедии есть соотв. статья -
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%BD%D1%96
).
Для таких, как ваши, действий есть соотв. термин - "шулерство" и применяется он не только в азартных играх.
И если вы "по политическим мотивам" неприемлете ст. 65 Конституции Украины, то не можете ссылаться на ст. 3 той же Конституции -
нельзя быть "частично беременной
".
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хантер уже настолько протухшая консерва что ИМХО проще не реагировать на его вбросы на ветке...
...хотя...возможно он хочет
забеременеть
неестественным способом от чечена или бурята, как знать...
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в П'ят 24 лис, 2023 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:45
рф одразу ж сяде за стіл переговорів, як тільки ми їх покличемо, – Арахамія. За його словами, зараз керівництво України за те щоб воювати. Також він додав, що зараз переговорна позиція України дуже погана.
Xenon
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:47
Xenon написав: рф одразу ж сяде за стіл переговорів, як тільки ми їх покличемо, – Арахамія. За його словами, зараз керівництво України за те щоб воювати. Також він додав, що зараз переговорна позиція України дуже погана.
ну да, чтобы принять капитуляцию
арахамия просто сказочный долб..б увы...
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:54
thenewepic написав: yanyura написав:
Т.ч., вполне возможно, что началось "отрицательное наступление" на левобережье Днепра
вони так злякалися тисячі морпіхів, що вирішили відступити? Сумнівно, чесно кажучи.
Вже про Нову Каховку були подібні історії, які доводилося спростовувати:
https://www.radiosvoboda.org/a/news-nov ... 31606.html
Ни я, ни мой знакомый никоим боком не относимся к ГШ ЗСУ. Он рассказал только то, что видел собственными глазами и не больше. И мое предположение не сообщение ГШ ЗСУ.
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:31
_hunter написав: thenewepic написав: _hunter написав:
кадыровцы к польской границе подходили???
а що їм завадить підійти до неї, після того, як наші захисники підуть з фронту? Західні регіони захищає невидиме силове поле?
Польские захисники?..
Но ладно, переформулирую вопрос: к германской/нидерландской/французкой?
далеко втік
вже на стадії Ніч у Лісабоні?
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:35
thenewepic написав: yanyura написав:
Т.ч., вполне возможно, что началось "отрицательное наступление" на левобережье Днепра
вони так
злякалися
тисячі морпіхів, що вирішили відступити? Сумнівно, чесно кажучи.
Вже про Нову Каховку були подібні історії, які доводилося спростовувати:
https://www.radiosvoboda.org/a/news-nov ... 31606.html
вони злякалися, що їх постійно обстрілюють та тиснуть з правого берега, який є вищий...
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