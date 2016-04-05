yanyura написав:Сегодня разговаривал со знакомым (у него дом в Олешках, но он временно живет в моем поселке), вчера он ездил в Олешки, сегодня вернулся - по дороге обогнал несколько тралов с танками в направлении Олешки-Крым, блокпосты от Олешек до Чаплинки пустые, хотя еще неделю назад были "живыми" и на каждом его тогда останавливали, проверяли документы и обыскивали машину.
Т.ч., вполне возможно, что началось "отрицательное наступление" на левобережье Днепра.
Дай то Бог!
А як Ваше життя в окупації?
Їжа є?
Газ?
Щось є Вам розповісти?