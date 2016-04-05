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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5626562756285629
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Denik написав:
  Vadim_ написав:Долярчику , у вас всі у взводі одягнуті і ходять в уставному обмундіруванні , те що видав старшина , чі можна самотужки докуповувати щось ще інше або краще/зручніше і в ньому воювати ?, як на це дивиться командування?

Колишній командир казав:
- на нулі ходіть хоч у мисливських костюмах. Повний дозвіл.
- а в органах управління - в формі.


На правом берегу ходим в основном в гражданке, во-первых, тут такая смесь прибрежных сел, и приносить проблемы местным жителям подсвечиванием военной формы не нужно, во-вторых, дроновая война, на твою военную форму может смерть прилететь сверху.
Ну, а в штаб или на командный пункт в военной форме тебя и не пустят. Любой прокол и демаскировка это смерть. Залужный четко сказал, это война в прямом эфире, орки 24/7 смотрят нас с дронов, мы также смотрим их сразу с нескольких камер и ракурсов.
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