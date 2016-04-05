Denik написав:
Колишній командир казав:
- на нулі ходіть хоч у мисливських костюмах. Повний дозвіл.
- а в органах управління - в формі.
На правом берегу ходим в основном в гражданке, во-первых, тут такая смесь прибрежных сел, и приносить проблемы местным жителям подсвечиванием военной формы не нужно, во-вторых, дроновая война, на твою военную форму может смерть прилететь сверху.
Ну, а в штаб или на командный пункт в военной форме тебя и не пустят. Любой прокол и демаскировка это смерть. Залужный четко сказал, это война в прямом эфире, орки 24/7 смотрят нас с дронов, мы также смотрим их сразу с нескольких камер и ракурсов.