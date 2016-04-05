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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5624562556265627
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:47

  Xenon написав:
рф одразу ж сяде за стіл переговорів, як тільки ми їх покличемо, – Арахамія.

За його словами, зараз керівництво України за те щоб воювати. Також він додав, що зараз переговорна позиція України дуже погана.

ну да, чтобы принять капитуляцию

арахамия просто сказочный долб..б увы...
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:54

  thenewepic написав:
  yanyura написав:Т.ч., вполне возможно, что началось "отрицательное наступление" на левобережье Днепра
вони так злякалися тисячі морпіхів, що вирішили відступити? Сумнівно, чесно кажучи.
Вже про Нову Каховку були подібні історії, які доводилося спростовувати: https://www.radiosvoboda.org/a/news-nov ... 31606.html

Ни я, ни мой знакомый никоим боком не относимся к ГШ ЗСУ. Он рассказал только то, что видел собственными глазами и не больше. И мое предположение не сообщение ГШ ЗСУ.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:31

  _hunter написав:
  thenewepic написав:
  _hunter написав:кадыровцы к польской границе подходили???

а що їм завадить підійти до неї, після того, як наші захисники підуть з фронту? Західні регіони захищає невидиме силове поле?

Польские захисники?..
Но ладно, переформулирую вопрос: к германской/нидерландской/французкой?

далеко втік :D
вже на стадії Ніч у Лісабоні? :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:35

  thenewepic написав:
  yanyura написав:Т.ч., вполне возможно, что началось "отрицательное наступление" на левобережье Днепра
вони так злякалися тисячі морпіхів, що вирішили відступити? Сумнівно, чесно кажучи.
Вже про Нову Каховку були подібні історії, які доводилося спростовувати: https://www.radiosvoboda.org/a/news-nov ... 31606.html

вони злякалися, що їх постійно обстрілюють та тиснуть з правого берега, який є вищий...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:42

  yanyura написав:Сегодня разговаривал со знакомым (у него дом в Олешках, но он временно живет в моем поселке), вчера он ездил в Олешки, сегодня вернулся - по дороге обогнал несколько тралов с танками в направлении Олешки-Крым, блокпосты от Олешек до Чаплинки пустые, хотя еще неделю назад были "живыми" и на каждом его тогда останавливали, проверяли документы и обыскивали машину.

Т.ч., вполне возможно, что началось "отрицательное наступление" на левобережье Днепра.

Дай то Бог!
А як Ваше життя в окупації?
Їжа є?
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Щось є Вам розповісти?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Denik написав:
  Vadim_ написав:Долярчику , у вас всі у взводі одягнуті і ходять в уставному обмундіруванні , те що видав старшина , чі можна самотужки докуповувати щось ще інше або краще/зручніше і в ньому воювати ?, як на це дивиться командування?

Колишній командир казав:
- на нулі ходіть хоч у мисливських костюмах. Повний дозвіл.
- а в органах управління - в формі.


На правом берегу ходим в основном в гражданке, во-первых, тут такая смесь прибрежных сел, и приносить проблемы местным жителям подсвечиванием военной формы не нужно, во-вторых, дроновая война, на твою военную форму может смерть прилететь сверху.
Ну, а в штаб или на командный пункт в военной форме тебя и не пустят. Любой прокол и демаскировка это смерть. Залужный четко сказал, это война в прямом эфире, орки 24/7 смотрят нас с дронов, мы также смотрим их сразу с нескольких камер и ракурсов.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 01:50

  thenewepic написав:
  yanyura написав:Т.ч., вполне возможно, что началось "отрицательное наступление" на левобережье Днепра
вони так злякалися тисячі морпіхів, що вирішили відступити? Сумнівно, чесно кажучи.
Вже про Нову Каховку були подібні історії, які доводилося спростовувати: https://www.radiosvoboda.org/a/news-nov ... 31606.html

Скоріше за все ротація підрозділів.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 01:59

  beee написав:Главное не пойти по сомалийскому вроде сценарию, где у каждого олигатора будет свой батальон. Правда у того, у кого ствол


Если государство не будет соблюдать им же принятые законы и защищать базовые права гражданина "без ствола" - то так и будет. Люди будут просто обращаться за защитой не в суды и органы власти - а к местному военному начальнику которому сейчас по-тихому разрешено "паковать в бусики". И ему же нести налоги. Ну пример же 90-х когда за справедливостью шли не в суды а к браткам, вот, совсем недавно был.
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