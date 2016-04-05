yanyura написав:Сегодня разговаривал со знакомым (у него дом в Олешках, но он временно живет в моем поселке), вчера он ездил в Олешки, сегодня вернулся - по дороге обогнал несколько тралов с танками в направлении Олешки-Крым, блокпосты от Олешек до Чаплинки пустые, хотя еще неделю назад были "живыми" и на каждом его тогда останавливали, проверяли документы и обыскивали машину.
Т.ч., вполне возможно, что началось "отрицательное наступление" на левобережье Днепра.
Дай то Бог! А як Ваше життя в окупації? Їжа є? Газ? Щось є Вам розповісти?
Vadim_ написав:Долярчику , у вас всі у взводі одягнуті і ходять в уставному обмундіруванні , те що видав старшина , чі можна самотужки докуповувати щось ще інше або краще/зручніше і в ньому воювати ?, як на це дивиться командування?
Колишній командир казав: - на нулі ходіть хоч у мисливських костюмах. Повний дозвіл. - а в органах управління - в формі.
На правом берегу ходим в основном в гражданке, во-первых, тут такая смесь прибрежных сел, и приносить проблемы местным жителям подсвечиванием военной формы не нужно, во-вторых, дроновая война, на твою военную форму может смерть прилететь сверху. Ну, а в штаб или на командный пункт в военной форме тебя и не пустят. Любой прокол и демаскировка это смерть. Залужный четко сказал, это война в прямом эфире, орки 24/7 смотрят нас с дронов, мы также смотрим их сразу с нескольких камер и ракурсов.
beee написав:Главное не пойти по сомалийскому вроде сценарию, где у каждого олигатора будет свой батальон. Правда у того, у кого ствол
Если государство не будет соблюдать им же принятые законы и защищать базовые права гражданина "без ствола" - то так и будет. Люди будут просто обращаться за защитой не в суды и органы власти - а к местному военному начальнику которому сейчас по-тихому разрешено "паковать в бусики". И ему же нести налоги. Ну пример же 90-х когда за справедливостью шли не в суды а к браткам, вот, совсем недавно был.