yanyura написав:Сегодня разговаривал со знакомым (у него дом в Олешках, но он временно живет в моем поселке), вчера он ездил в Олешки, сегодня вернулся - по дороге обогнал несколько тралов с танками в направлении Олешки-Крым, блокпосты от Олешек до Чаплинки пустые, хотя еще неделю назад были "живыми" и на каждом его тогда останавливали, проверяли документы и обыскивали машину.
Т.ч., вполне возможно, что началось "отрицательное наступление" на левобережье Днепра.
Дай то Бог! А як Ваше життя в окупації? Їжа є? Газ? Щось є Вам розповісти?
Vadim_ написав:Долярчику , у вас всі у взводі одягнуті і ходять в уставному обмундіруванні , те що видав старшина , чі можна самотужки докуповувати щось ще інше або краще/зручніше і в ньому воювати ?, як на це дивиться командування?
Колишній командир казав: - на нулі ходіть хоч у мисливських костюмах. Повний дозвіл. - а в органах управління - в формі.
На правом берегу ходим в основном в гражданке, во-первых, тут такая смесь прибрежных сел, и приносить проблемы местным жителям подсвечиванием военной формы не нужно, во-вторых, дроновая война, на твою военную форму может смерть прилететь сверху. Ну, а в штаб или на командный пункт в военной форме тебя и не пустят. Любой прокол и демаскировка это смерть. Залужный четко сказал, это война в прямом эфире, орки 24/7 смотрят нас с дронов, мы также смотрим их сразу с нескольких камер и ракурсов.
beee написав:Главное не пойти по сомалийскому вроде сценарию, где у каждого олигатора будет свой батальон. Правда у того, у кого ствол
Если государство не будет соблюдать им же принятые законы и защищать базовые права гражданина "без ствола" - то так и будет. Люди будут просто обращаться за защитой не в суды и органы власти - а к местному военному начальнику которому сейчас по-тихому разрешено "паковать в бусики". И ему же нести налоги. Ну пример же 90-х когда за справедливостью шли не в суды а к браткам, вот, совсем недавно был.
Про це пише видання Bild із посиланням на джерело в урядових колах ФРН. Як стверджується в матеріалі, німецький канцлер Олаф Шольц та глава Штатів Джо Байден не мають наміру безпосередньо переконувати президента України йти на переговори з Москвою, а планують зменшити постачання військової техніки і цим примусити його до цього кроку.
Джерело журналістів повідомило, що Вашингтон і Берлін, як одні з найбільших постачальників військової допомоги для української армії, мають намір передавати Києву таку кількість зброї, яка дозволить Силам оборони утримувати фронт на тому рівні, на якому він є зараз.
Проте з такою кількістю техніки Збройним силам фактично неможливо буде звільняти захоплені російськими військами території. Зеленський має прийти до усвідомлення того, що так тривати не може. Без будь-якого прохання ззовні. Він повинен звернутися до народу з власної волі та пояснити, що необхідно провести переговори", – стверджує джерело Bild.
За словами співрозмовника журналістів, глава міністерства оборони ФРН Борис Пісторіус виступає проти такої тактики, проте не може перешкодити такому задуму.
Водночас, як він каже, у Берліна та Вашингтона є й інший план. Він полягає у "заморожуванні" лінії фронту на нинішньому етапі без переговорів із Москвою.
"Те, чого прагнуть Німеччина та Америка як альтернативу переговорам, – заморожений конфлікт без домовленостей між сторонами", – сказало джерело видання.
У такому разі лінія зіткнення фактично стане так званим новим "кордоном" між країною-агресором Росією та Україною.