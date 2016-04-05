Додано: Суб 25 лис, 2023 03:14

Про це пише видання Bild із посиланням на джерело в урядових колах ФРН. Як стверджується в матеріалі, німецький канцлер Олаф Шольц та глава Штатів Джо Байден не мають наміру безпосередньо переконувати президента України йти на переговори з Москвою, а планують зменшити постачання військової техніки і цим примусити його до цього кроку.



Джерело журналістів повідомило, що Вашингтон і Берлін, як одні з найбільших постачальників військової допомоги для української армії, мають намір передавати Києву таку кількість зброї, яка дозволить Силам оборони утримувати фронт на тому рівні, на якому він є зараз.



Проте з такою кількістю техніки Збройним силам фактично неможливо буде звільняти захоплені російськими військами території.

Зеленський має прийти до усвідомлення того, що так тривати не може. Без будь-якого прохання ззовні. Він повинен звернутися до народу з власної волі та пояснити, що необхідно провести переговори", – стверджує джерело Bild.



За словами співрозмовника журналістів, глава міністерства оборони ФРН Борис Пісторіус виступає проти такої тактики, проте не може перешкодити такому задуму.



Водночас, як він каже, у Берліна та Вашингтона є й інший план. Він полягає у "заморожуванні" лінії фронту на нинішньому етапі без переговорів із Москвою.



"Те, чого прагнуть Німеччина та Америка як альтернативу переговорам, – заморожений конфлікт без домовленостей між сторонами", – сказало джерело видання.



У такому разі лінія зіткнення фактично стане так званим новим "кордоном" між країною-агресором Росією та Україною.