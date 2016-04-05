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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5625562656275628>
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:47

  Xenon написав:
рф одразу ж сяде за стіл переговорів, як тільки ми їх покличемо, – Арахамія.

За його словами, зараз керівництво України за те щоб воювати. Також він додав, що зараз переговорна позиція України дуже погана.

ну да, чтобы принять капитуляцию

арахамия просто сказочный долб..б увы...
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:54

  thenewepic написав:
  yanyura написав:Т.ч., вполне возможно, что началось "отрицательное наступление" на левобережье Днепра
вони так злякалися тисячі морпіхів, що вирішили відступити? Сумнівно, чесно кажучи.
Вже про Нову Каховку були подібні історії, які доводилося спростовувати: https://www.radiosvoboda.org/a/news-nov ... 31606.html

Ни я, ни мой знакомый никоим боком не относимся к ГШ ЗСУ. Он рассказал только то, что видел собственными глазами и не больше. И мое предположение не сообщение ГШ ЗСУ.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:31

  _hunter написав:
  thenewepic написав:
  _hunter написав:кадыровцы к польской границе подходили???

а що їм завадить підійти до неї, після того, як наші захисники підуть з фронту? Західні регіони захищає невидиме силове поле?

Польские захисники?..
Но ладно, переформулирую вопрос: к германской/нидерландской/французкой?

далеко втік :D
вже на стадії Ніч у Лісабоні? :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:35

  thenewepic написав:
  yanyura написав:Т.ч., вполне возможно, что началось "отрицательное наступление" на левобережье Днепра
вони так злякалися тисячі морпіхів, що вирішили відступити? Сумнівно, чесно кажучи.
Вже про Нову Каховку були подібні історії, які доводилося спростовувати: https://www.radiosvoboda.org/a/news-nov ... 31606.html

вони злякалися, що їх постійно обстрілюють та тиснуть з правого берега, який є вищий...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:42

  yanyura написав:Сегодня разговаривал со знакомым (у него дом в Олешках, но он временно живет в моем поселке), вчера он ездил в Олешки, сегодня вернулся - по дороге обогнал несколько тралов с танками в направлении Олешки-Крым, блокпосты от Олешек до Чаплинки пустые, хотя еще неделю назад были "живыми" и на каждом его тогда останавливали, проверяли документы и обыскивали машину.

Т.ч., вполне возможно, что началось "отрицательное наступление" на левобережье Днепра.

Дай то Бог!
А як Ваше життя в окупації?
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Щось є Вам розповісти?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Denik написав:
  Vadim_ написав:Долярчику , у вас всі у взводі одягнуті і ходять в уставному обмундіруванні , те що видав старшина , чі можна самотужки докуповувати щось ще інше або краще/зручніше і в ньому воювати ?, як на це дивиться командування?

Колишній командир казав:
- на нулі ходіть хоч у мисливських костюмах. Повний дозвіл.
- а в органах управління - в формі.


На правом берегу ходим в основном в гражданке, во-первых, тут такая смесь прибрежных сел, и приносить проблемы местным жителям подсвечиванием военной формы не нужно, во-вторых, дроновая война, на твою военную форму может смерть прилететь сверху.
Ну, а в штаб или на командный пункт в военной форме тебя и не пустят. Любой прокол и демаскировка это смерть. Залужный четко сказал, это война в прямом эфире, орки 24/7 смотрят нас с дронов, мы также смотрим их сразу с нескольких камер и ракурсов.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 01:50

  thenewepic написав:
  yanyura написав:Т.ч., вполне возможно, что началось "отрицательное наступление" на левобережье Днепра
вони так злякалися тисячі морпіхів, що вирішили відступити? Сумнівно, чесно кажучи.
Вже про Нову Каховку були подібні історії, які доводилося спростовувати: https://www.radiosvoboda.org/a/news-nov ... 31606.html

Скоріше за все ротація підрозділів.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 01:59

  beee написав:Главное не пойти по сомалийскому вроде сценарию, где у каждого олигатора будет свой батальон. Правда у того, у кого ствол


Если государство не будет соблюдать им же принятые законы и защищать базовые права гражданина "без ствола" - то так и будет. Люди будут просто обращаться за защитой не в суды и органы власти - а к местному военному начальнику которому сейчас по-тихому разрешено "паковать в бусики". И ему же нести налоги. Ну пример же 90-х когда за справедливостью шли не в суды а к браткам, вот, совсем недавно был.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 03:14

Про це пише видання Bild із посиланням на джерело в урядових колах ФРН. Як стверджується в матеріалі, німецький канцлер Олаф Шольц та глава Штатів Джо Байден не мають наміру безпосередньо переконувати президента України йти на переговори з Москвою, а планують зменшити постачання військової техніки і цим примусити його до цього кроку.

Джерело журналістів повідомило, що Вашингтон і Берлін, як одні з найбільших постачальників військової допомоги для української армії, мають намір передавати Києву таку кількість зброї, яка дозволить Силам оборони утримувати фронт на тому рівні, на якому він є зараз.

Проте з такою кількістю техніки Збройним силам фактично неможливо буде звільняти захоплені російськими військами території.
Зеленський має прийти до усвідомлення того, що так тривати не може. Без будь-якого прохання ззовні. Він повинен звернутися до народу з власної волі та пояснити, що необхідно провести переговори", – стверджує джерело Bild.

За словами співрозмовника журналістів, глава міністерства оборони ФРН Борис Пісторіус виступає проти такої тактики, проте не може перешкодити такому задуму.

Водночас, як він каже, у Берліна та Вашингтона є й інший план. Він полягає у "заморожуванні" лінії фронту на нинішньому етапі без переговорів із Москвою.

"Те, чого прагнуть Німеччина та Америка як альтернативу переговорам, – заморожений конфлікт без домовленостей між сторонами", – сказало джерело видання.

У такому разі лінія зіткнення фактично стане так званим новим "кордоном" між країною-агресором Росією та Україною.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 04:55

На десятках заводов по производству боеприпасов, разбросанных по базам ВВС по всей стране, бомбы, ракеты и боеприпасы производятся со скоростью, которая может достигать тысячи бомб в день. На круглосуточно работающих предприятиях существуют длинные производственные линии, на которых собираются бомбы, позволяющие боевым самолетам в критический момент атаковать объекты террористической инфраструктуры и цели боевиков в Газе и Ливане.

https://mignews.com/news/technology/bez-pereryva-na-izrailskih-zavodah-proizvodyat-sotni-bomb-v-den.html
ЛАД
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