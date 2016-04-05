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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5625562656275628
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 05:29

  Ukrainian написав:Про це пише видання Bild із посиланням на джерело в урядових колах ФРН. Як стверджується в матеріалі, німецький канцлер Олаф Шольц та глава Штатів Джо Байден не мають наміру безпосередньо переконувати президента України йти на переговори з Москвою, а планують зменшити постачання військової техніки і цим примусити його до цього кроку.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 06:13

  ЛАД написав:
  Ukrainian написав:Про це пише видання Bild із посиланням на джерело в урядових колах ФРН. Як стверджується в матеріалі, німецький канцлер Олаф Шольц та глава Штатів Джо Байден не мають наміру безпосередньо переконувати президента України йти на переговори з Москвою, а планують зменшити постачання військової техніки і цим примусити його до цього кроку.
..........

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https://news.yahoo.com/us-germany-plan- ... 00495.html
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