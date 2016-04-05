Ukrainian написав:Про це пише видання Bild із посиланням на джерело в урядових колах ФРН. Як стверджується в матеріалі, німецький канцлер Олаф Шольц та глава Штатів Джо Байден не мають наміру безпосередньо переконувати президента України йти на переговори з Москвою, а планують зменшити постачання військової техніки і цим примусити його до цього кроку. ..........
Ukrainian написав:Про це пише видання Bild із посиланням на джерело в урядових колах ФРН. Як стверджується в матеріалі, німецький канцлер Олаф Шольц та глава Штатів Джо Байден не мають наміру безпосередньо переконувати президента України йти на переговори з Москвою, а планують зменшити постачання військової техніки і цим примусити його до цього кроку. ..........