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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5625562656275628
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 05:29

  Ukrainian написав:Про це пише видання Bild із посиланням на джерело в урядових колах ФРН. Як стверджується в матеріалі, німецький канцлер Олаф Шольц та глава Штатів Джо Байден не мають наміру безпосередньо переконувати президента України йти на переговори з Москвою, а планують зменшити постачання військової техніки і цим примусити його до цього кроку.
..........

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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 06:13

  ЛАД написав:
  Ukrainian написав:Про це пише видання Bild із посиланням на джерело в урядових колах ФРН. Як стверджується в матеріалі, німецький канцлер Олаф Шольц та глава Штатів Джо Байден не мають наміру безпосередньо переконувати президента України йти на переговори з Москвою, а планують зменшити постачання військової техніки і цим примусити його до цього кроку.
..........

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https://news.yahoo.com/us-germany-plan- ... 00495.html
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 08:53

  detroytred написав:
  Bobua написав:Чи це був таки саботаж? Клятий саботаж??

Ні в якому разі.
Що це було чітко та однозначно вказав сам ГК. Прямо і відверто. Раджу, перечитайте його пару абзаців ... про стандарти НАТО, які не підійшли для наявних обставин, та книжку, яку він бачив під час навчання в академії (саме бачив). А коли вирішив її вивчити, то навіть до її середини зрозумів...
https://suspilne.media/608277-zaluznij- ... -svitovou/

Тобто це була помилка...........
Як кажуть - всі помиляються. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить.



"Простий факт полягає в тому, що ми бачимо все, що робить ворог, а він бачить все, що робимо ми. Для того, щоб вийти з цього глухого кута, нам потрібно щось нове, на кшталт пороху, який винайшли китайці і яким ми досі вбиваємо один одного", — відзначив Головнокомандувач.

Дивно... -- ще півтора роки тому “бачили все”, і лише тепер зробили висновки?
І чи ж справді зробили?

“І не пройшовши навіть половини, я зрозумів, що це саме те, де ми знаходимося, тому що, як і тоді, рівень нашого технологічного розвитку сьогодні вводить в ступор і нас, і наших ворогів”, — пояснив Залужний.

І?
Де екскаватори і бетон?
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 09:51

  Bobua написав:
І?
Де екскаватори і бетон?

Поки шо мова йде лиш про те чи зупиниться контрнаступ від погодніх умов))). Мож з початку грудня буде ясно чи закінчився. А потім вже чи бетон чи активна оборона⁷ :wink:
так шо торопіться нє надо :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 10:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:?
Де екскаватори і бетон?

Вам почули :

Мінцифри разом із Міноборони створили робочу групу з питань будівництва фортифікаційних споруд.

Група працюватиме 24/7 як «оперативний штаб» і координуватиме зусилля всіх органів влади та військових у питаннях будівництва фортифікаційних споруд.

У планах — упровадити реформу, щоб визначити зони відповідальності: на першій лінії оборони будівництво фортифікаційних споруд здійснюють військові підрозділи, на другій-третій — Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України через залучення приватних підрядних організацій. Вже є домовленості.

Це вже стало проблемою, і це вкрай необхідно було робити раніше. Але те, що це питання піднято — супер. Робочу групу з питань будівництва фортифікаційних споруд очолять Федоров і Умєров.
Василь-Рівне
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