Ukrainian написав:Про це пише видання Bild із посиланням на джерело в урядових колах ФРН. Як стверджується в матеріалі, німецький канцлер Олаф Шольц та глава Штатів Джо Байден не мають наміру безпосередньо переконувати президента України йти на переговори з Москвою, а планують зменшити постачання військової техніки і цим примусити його до цього кроку. ..........
Ukrainian написав:Про це пише видання Bild із посиланням на джерело в урядових колах ФРН. Як стверджується в матеріалі, німецький канцлер Олаф Шольц та глава Штатів Джо Байден не мають наміру безпосередньо переконувати президента України йти на переговори з Москвою, а планують зменшити постачання військової техніки і цим примусити його до цього кроку. ..........
Bobua написав:Чи це був таки саботаж? Клятий саботаж??
Ні в якому разі. Що це було чітко та однозначно вказав сам ГК. Прямо і відверто. Раджу, перечитайте його пару абзаців ... про стандарти НАТО, які не підійшли для наявних обставин, та книжку, яку він бачив під час навчання в академії (саме бачив). А коли вирішив її вивчити, то навіть до її середини зрозумів... https://suspilne.media/608277-zaluznij- ... -svitovou/
Тобто це була помилка........... Як кажуть - всі помиляються. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить.
"Простий факт полягає в тому, що ми бачимо все, що робить ворог, а він бачить все, що робимо ми. Для того, щоб вийти з цього глухого кута, нам потрібно щось нове, на кшталт пороху, який винайшли китайці і яким ми досі вбиваємо один одного", — відзначив Головнокомандувач.
Дивно... -- ще півтора роки тому “бачили все”, і лише тепер зробили висновки? І чи ж справді зробили?
“І не пройшовши навіть половини, я зрозумів, що це саме те, де ми знаходимося, тому що, як і тоді, рівень нашого технологічного розвитку сьогодні вводить в ступор і нас, і наших ворогів”, — пояснив Залужний.
Мінцифри разом із Міноборони створили робочу групу з питань будівництва фортифікаційних споруд.
Група працюватиме 24/7 як «оперативний штаб» і координуватиме зусилля всіх органів влади та військових у питаннях будівництва фортифікаційних споруд.
У планах — упровадити реформу, щоб визначити зони відповідальності: на першій лінії оборони будівництво фортифікаційних споруд здійснюють військові підрозділи, на другій-третій — Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України через залучення приватних підрядних організацій. Вже є домовленості.
Це вже стало проблемою, і це вкрай необхідно було робити раніше. Але те, що це питання піднято — супер. Робочу групу з питань будівництва фортифікаційних споруд очолять Федоров і Умєров.