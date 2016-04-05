Ukrainian написав:Про це пише видання Bild із посиланням на джерело в урядових колах ФРН. Як стверджується в матеріалі, німецький канцлер Олаф Шольц та глава Штатів Джо Байден не мають наміру безпосередньо переконувати президента України йти на переговори з Москвою, а планують зменшити постачання військової техніки і цим примусити його до цього кроку. ..........
Ukrainian написав:Про це пише видання Bild із посиланням на джерело в урядових колах ФРН. Як стверджується в матеріалі, німецький канцлер Олаф Шольц та глава Штатів Джо Байден не мають наміру безпосередньо переконувати президента України йти на переговори з Москвою, а планують зменшити постачання військової техніки і цим примусити його до цього кроку. ..........
Bobua написав:Чи це був таки саботаж? Клятий саботаж??
Ні в якому разі. Що це було чітко та однозначно вказав сам ГК. Прямо і відверто. Раджу, перечитайте його пару абзаців ... про стандарти НАТО, які не підійшли для наявних обставин, та книжку, яку він бачив під час навчання в академії (саме бачив). А коли вирішив її вивчити, то навіть до її середини зрозумів... https://suspilne.media/608277-zaluznij- ... -svitovou/
Тобто це була помилка........... Як кажуть - всі помиляються. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить.
"Простий факт полягає в тому, що ми бачимо все, що робить ворог, а він бачить все, що робимо ми. Для того, щоб вийти з цього глухого кута, нам потрібно щось нове, на кшталт пороху, який винайшли китайці і яким ми досі вбиваємо один одного", — відзначив Головнокомандувач.
Дивно... -- ще півтора роки тому “бачили все”, і лише тепер зробили висновки? І чи ж справді зробили?
“І не пройшовши навіть половини, я зрозумів, що це саме те, де ми знаходимося, тому що, як і тоді, рівень нашого технологічного розвитку сьогодні вводить в ступор і нас, і наших ворогів”, — пояснив Залужний.
Нарешті ті, що зробили нас всіх разом, разом з долярчиком, Вас почули, не пройшло і 2-х років війни :
Мінцифри разом із Міноборони створили робочу групу з питань будівництва фортифікаційних споруд.
Група працюватиме 24/7 як «оперативний штаб» і координуватиме зусилля всіх органів влади та військових у питаннях будівництва фортифікаційних споруд.
У планах — упровадити реформу, щоб визначити зони відповідальності: на першій лінії оборони будівництво фортифікаційних споруд здійснюють військові підрозділи, на другій-третій — Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України через залучення приватних підрядних організацій. Вже є домовленості.
Це вже стало проблемою, і це вкрай необхідно було робити раніше. Але те, що це питання піднято — супер. Робочу групу з питань будівництва фортифікаційних споруд очолять Федоров і Умєров.
P.S. збирали на армію дронів, а виявляється марно і тут ті, що зробили ВСІХ нас разом обгадились , тепер збираємо на армію РЕБ, потім армія роботів, потім ... був шалений прінтер, тепер шалені зелені збірщики, питання де вже ті кошти брати на їхні невчасні та недолугі хотілки https://expres.online/podrobitsi/viyna- ... -poli-boyu
в Одесі ще багато виродків, для яких існує "культура без кордонів", вони планували зібратись біля пушкіна і читати вірши , мабуть до них досі не доходить що (як казав мардан сергей на цьому тижні, відео не буду викладати), що культурний код росії(сьогодні) -це тисячі танки і ядерна зброя
має свою відповідь до "пушкіністів" від Ореста Лютого
Цены на зерно валятся. Следовательно возникло перепроизводство и назрел кризис у наиболее богатых сельскохозяйственных предприятий в ЕС и не только. Акционеры не получат дивиденды, работники компаний не получат премий, государственные бюджеты тоже сожмутся. Чтобы сдержать падение цен дальнейшее на их привычных рынках правительства просто обязаны что-то предпринять иначе им избиратели этого не простят. Самое эффективное средство это ограничить свои рынки для зерна от сильных конкурентов (т.е. Украины). Так как официально на законодательном уровне в ЕС сделать это в период войны совсем рядом как-то неприлично, то делают все это "чужими руками", т.е. работниками профессиональных забастовщиков.
Будем объективными. Кто их финансировать может? Все, кому это выгодно: - кремль - правительство Польши - сельскохозяйственные предприятия Польши и других стран ЕС, выращивающих зерно.
Кстати, обратите внимание на график приведенный цен на зерно. Блокировка машин украинских возможно вызвала на рынке отскок цен на зерно вверх.
Кстати, кто обратил внимание на усиление кремлевской пропаганды в Украине? Целью ее, судя по транслируемым говорящими головами текстам, является обострение внутренних противоречий в Украине, организация очередного майдана в Киеве для смещения Зеленского (самого эффективного на сегодня менеджера во внешней политике) и замены его на Тимошенко (или подобного предателя).