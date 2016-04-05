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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5626562756285629>
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 05:29

  Ukrainian написав:Про це пише видання Bild із посиланням на джерело в урядових колах ФРН. Як стверджується в матеріалі, німецький канцлер Олаф Шольц та глава Штатів Джо Байден не мають наміру безпосередньо переконувати президента України йти на переговори з Москвою, а планують зменшити постачання військової техніки і цим примусити його до цього кроку.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 06:13

  ЛАД написав:
  Ukrainian написав:Про це пише видання Bild із посиланням на джерело в урядових колах ФРН. Як стверджується в матеріалі, німецький канцлер Олаф Шольц та глава Штатів Джо Байден не мають наміру безпосередньо переконувати президента України йти на переговори з Москвою, а планують зменшити постачання військової техніки і цим примусити його до цього кроку.
..........

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https://news.yahoo.com/us-germany-plan- ... 00495.html
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 08:53

  detroytred написав:
  Bobua написав:Чи це був таки саботаж? Клятий саботаж??

Ні в якому разі.
Що це було чітко та однозначно вказав сам ГК. Прямо і відверто. Раджу, перечитайте його пару абзаців ... про стандарти НАТО, які не підійшли для наявних обставин, та книжку, яку він бачив під час навчання в академії (саме бачив). А коли вирішив її вивчити, то навіть до її середини зрозумів...
https://suspilne.media/608277-zaluznij- ... -svitovou/

Тобто це була помилка...........
Як кажуть - всі помиляються. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить.



"Простий факт полягає в тому, що ми бачимо все, що робить ворог, а він бачить все, що робимо ми. Для того, щоб вийти з цього глухого кута, нам потрібно щось нове, на кшталт пороху, який винайшли китайці і яким ми досі вбиваємо один одного", — відзначив Головнокомандувач.

Дивно... -- ще півтора роки тому “бачили все”, і лише тепер зробили висновки?
І чи ж справді зробили?

“І не пройшовши навіть половини, я зрозумів, що це саме те, де ми знаходимося, тому що, як і тоді, рівень нашого технологічного розвитку сьогодні вводить в ступор і нас, і наших ворогів”, — пояснив Залужний.

І?
Де екскаватори і бетон?
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 09:51

  Bobua написав:
І?
Де екскаватори і бетон?

Поки шо мова йде лиш про те чи зупиниться контрнаступ від погодніх умов))). Мож з початку грудня буде ясно чи закінчився. А потім вже чи бетон чи активна оборона⁷ :wink:
так шо торопіться нє надо :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 10:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:?
Де екскаватори і бетон?

Нарешті ті, що зробили нас всіх разом, разом з долярчиком, Вас почули, не пройшло і 2-х років війни :

Мінцифри разом із Міноборони створили робочу групу з питань будівництва фортифікаційних споруд.

Група працюватиме 24/7 як «оперативний штаб» і координуватиме зусилля всіх органів влади та військових у питаннях будівництва фортифікаційних споруд.

У планах — упровадити реформу, щоб визначити зони відповідальності: на першій лінії оборони будівництво фортифікаційних споруд здійснюють військові підрозділи, на другій-третій — Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України через залучення приватних підрядних організацій. Вже є домовленості.

Це вже стало проблемою, і це вкрай необхідно було робити раніше. Але те, що це питання піднято — супер. Робочу групу з питань будівництва фортифікаційних споруд очолять Федоров і Умєров.

P.S. збирали на армію дронів, а виявляється марно :twisted: і тут ті, що зробили ВСІХ нас разом обгадились :twisted: , тепер збираємо на армію РЕБ, потім армія роботів, потім ... був шалений прінтер, тепер шалені зелені збірщики, питання де вже ті кошти брати на їхні невчасні та недолугі хотілки :( https://expres.online/podrobitsi/viyna- ... -poli-boyu
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 11:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Когда я писал об этом пол года назад (примерно), что нужно бетонироваться, тут кидались.

Кто в курсе, что за блокады поляков и уже словаки подключились
beee
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 11:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:за блокады поляков и уже словаки подключились

що казати, за гроші можна купити не тільки меркель і саркозі, але пару десятків "малих фірм перевізників" в Польщі і Словаччині.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 12:01

в Одесі ще багато виродків, для яких існує "культура без кордонів",
вони планували зібратись біля пушкіна і читати вірши ,
мабуть до них досі не доходить що (як казав мардан сергей на цьому тижні, відео не буду викладати), що культурний код росії(сьогодні) -це тисячі танки і ядерна зброя

має свою відповідь до "пушкіністів" від Ореста Лютого
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 12:47

  beee написав:Кто в курсе, что за блокады поляков и уже словаки подключились


https://finviz.com/futures_charts.ashx?p=d&t=ZW

Цены на зерно валятся. Следовательно возникло перепроизводство и назрел кризис у наиболее богатых сельскохозяйственных предприятий в ЕС и не только. Акционеры не получат дивиденды, работники компаний не получат премий, государственные бюджеты тоже сожмутся. Чтобы сдержать падение цен дальнейшее на их привычных рынках правительства просто обязаны что-то предпринять иначе им избиратели этого не простят. Самое эффективное средство это ограничить свои рынки для зерна от сильных конкурентов (т.е. Украины). Так как официально на законодательном уровне в ЕС сделать это в период войны совсем рядом как-то неприлично, то делают все это "чужими руками", т.е. работниками профессиональных забастовщиков.

Будем объективными. Кто их финансировать может? Все, кому это выгодно:
- кремль
- правительство Польши
- сельскохозяйственные предприятия Польши и других стран ЕС, выращивающих зерно.

Кстати, обратите внимание на график приведенный цен на зерно. Блокировка машин украинских возможно вызвала на рынке отскок цен на зерно вверх.

----------------------------------------------------------------------------

Кстати, кто обратил внимание на усиление кремлевской пропаганды в Украине? Целью ее, судя по транслируемым говорящими головами текстам, является обострение внутренних противоречий в Украине, организация очередного майдана в Киеве для смещения Зеленского (самого эффективного на сегодня менеджера во внешней политике) и замены его на Тимошенко (или подобного предателя).
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 12:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Василь-Рівне написав:Мінцифри разом із Міноборони створили робочу групу з питань будівництва фортифікаційних споруд.


Рабочую группу, спустя 2 года )) Ну не цирк? И зачем МО рабочая группа? Надо строительная бригады, и побольше )))
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