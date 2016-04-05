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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5626562756285629
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 13:07

  Andrey2512 написав:
  Василь-Рівне написав:Мінцифри разом із Міноборони створили робочу групу з питань будівництва фортифікаційних споруд.


Рабочую группу, спустя 2 года )) Ну не цирк? И зачем МО рабочая группа? Надо строительная бригады, и побольше )))


а що можуть ще придумати ряджені паркетні генералісімуси і полкани в лампасах :lol:


опис співпраці із мо 8) шикарно усе розписано з реального життя :lol:

НСТРУКЦІЯ: як працювати з Міністерством оборони України.

Отже, якщо Ви уклали з Департаментом військово-технічної політики (ДВТП) контракт на розробку нового зразка озброєння, - не радійте і пам’ятайте:
https://www.facebook.com/permalink.php? ... embed_post
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 13:52

Скромний депутатик Рівенської облради :lol:

Дослівно ДБР: "Працюючи у виконавчій владі та органах місцевого самоврядування, він встиг незаконно збагатитися на мільйони доларів.

Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою понад $4 млн у різній валюті".

Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі AUDI Q8, MERCEDES-BENZ GLE 350E, BMW X5, коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Patek philippe.

Виявлено золоті монети, злитки золота, 2 пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.

Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких здійснював будівництво котеджів. Ділянки зареєстровані на номінальних осіб, підконтрольних "обранцю".

https://www.pravda.com.ua/news/2023/11/25/7430323/
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 13:52

  somilitark написав:А як Ваше життя в окупації?
Їжа є?
Газ?
Щось є Вам розповісти?

Есть и газ, и электричество, и вода, но лучше было бы чтобы их не было, лишь бы рядом были лица наших ЗСУ, а не бородатые улыбающиеся морды голгочущих на своем чеченцев.

Продукты отдельный разговаор. Разнообразие московитских мясных, молочных, макаронных, но все невкусные и несытные, а макаронные еще и слипающиеся. Из сытного только местная картошка.

Лекарства сплошной фальсификат. Подхватил ОРВИ, купил орковский парацетамол (250 фублей за 10 таблеток, примерно 120 гривен), эффекта ноль. Хорошо что нашел Парацетамол-Дарница, хоть и просроченный, но он реально помог.

Как писал ранее, пока фронт от нас относительно далеко, в поселке спокойно, а вот когда приблизится, тогда возможно все, и мародерство, и изнасилования, и убийства.

На прошлой неделе очень точно прилетело по местному штабу, к сожалению здание очень качественно было построено в советское время - второй этаж разворочен, но до первого, тем более до подвала, не достало.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 14:14

  buratinyo написав:
  beee написав:Кто в курсе, что за блокады поляков и уже словаки подключились


https://finviz.com/futures_charts.ashx?p=d&t=ZW

Цены на зерно валятся. Следовательно возникло перепроизводство и назрел кризис у наиболее богатых сельскохозяйственных предприятий в ЕС и не только. Акционеры не получат дивиденды, работники компаний не получат премий, государственные бюджеты тоже сожмутся. Чтобы сдержать падение цен дальнейшее на их привычных рынках правительства просто обязаны что-то предпринять иначе им избиратели этого не простят. Самое эффективное средство это ограничить свои рынки для зерна от сильных конкурентов (т.е. Украины). Так как официально на законодательном уровне в ЕС сделать это в период войны совсем рядом как-то неприлично, то делают все это "чужими руками", т.е. работниками профессиональных забастовщиков.


Это вы описали блокаду перевозок зерна по ж\д, сейчас более актуально блокировка польско-словацких границ автоперевозчиками Польши. Потому что экономика - это всегда конкуренция, и внезапно оказалось что после отмены Евросоюзом разрешений для украинских водителей фур, поляки никому не нужны потому что они дороже. Вот они и возмутились. Ну а в перспективе это все четко укзаывает на наши шансы быть принятыми в ЕС...
katso
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 14:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

тут є дехто, хто постійно питається, а що вбивали за українську мову? так вбивали та вбивають - й про це треба постійно нагадувати

Нацпол про вбивство росіянами письменника Вакуленка: "Ми чітко знаємо, що сталося в день розстрілу та напередодні"
"Ми чітко знаємо, що сталося в день розстрілу та напередодні. Спочатку викрали Вакуленка разом з хворим сином, знущалися і били. Потім відпустили і через день знову забрали. Ми знаємо, що Володимира Вакуленка катували перед стратою, змушували роздягатися, шукали татуювання тризубу, били"

єдине, що людина зробила - була українським письменником.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 14:31

  katso написав:
  buratinyo написав:
  beee написав:Кто в курсе, что за блокады поляков и уже словаки подключились


https://finviz.com/futures_charts.ashx?p=d&t=ZW

Цены на зерно валятся. Следовательно возникло перепроизводство и назрел кризис у наиболее богатых сельскохозяйственных предприятий в ЕС и не только. Акционеры не получат дивиденды, работники компаний не получат премий, государственные бюджеты тоже сожмутся. Чтобы сдержать падение цен дальнейшее на их привычных рынках правительства просто обязаны что-то предпринять иначе им избиратели этого не простят. Самое эффективное средство это ограничить свои рынки для зерна от сильных конкурентов (т.е. Украины). Так как официально на законодательном уровне в ЕС сделать это в период войны совсем рядом как-то неприлично, то делают все это "чужими руками", т.е. работниками профессиональных забастовщиков.


Это вы описали блокаду перевозок зерна по ж\д, сейчас более актуально блокировка польско-словацких границ автоперевозчиками Польши. Потому что экономика - это всегда конкуренция, и внезапно оказалось что после отмены Евросоюзом разрешений для украинских водителей фур, поляки никому не нужны потому что они дороже. Вот они и возмутились. Ну а в перспективе это все четко укзаывает на наши шансы быть принятыми в ЕС...

як би людям пояснити, що оце очікування молочних рік - це ні до чого. так, є конкуренція, й своє місце під сонцем треба виборювати. але головне, що це проходить за правилами. треба доводити свою ефективність.
Shaman
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