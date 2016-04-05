somilitark написав:А як Ваше життя в окупації? Їжа є? Газ? Щось є Вам розповісти?
Есть и газ, и электричество, и вода, но лучше было бы чтобы их не было, лишь бы рядом были лица наших ЗСУ, а не бородатые улыбающиеся морды голгочущих на своем чеченцев.
Продукты отдельный разговаор. Разнообразие московитских мясных, молочных, макаронных, но все невкусные и несытные, а макаронные еще и слипающиеся. Из сытного только местная картошка.
Лекарства сплошной фальсификат. Подхватил ОРВИ, купил орковский парацетамол (250 фублей за 10 таблеток, примерно 120 гривен), эффекта ноль. Хорошо что нашел Парацетамол-Дарница, хоть и просроченный, но он реально помог.
Как писал ранее, пока фронт от нас относительно далеко, в поселке спокойно, а вот когда приблизится, тогда возможно все, и мародерство, и изнасилования, и убийства.
На прошлой неделе очень точно прилетело по местному штабу, к сожалению здание очень качественно было построено в советское время - второй этаж разворочен, но до первого, тем более до подвала, не достало.
Цены на зерно валятся. Следовательно возникло перепроизводство и назрел кризис у наиболее богатых сельскохозяйственных предприятий в ЕС и не только. Акционеры не получат дивиденды, работники компаний не получат премий, государственные бюджеты тоже сожмутся. Чтобы сдержать падение цен дальнейшее на их привычных рынках правительства просто обязаны что-то предпринять иначе им избиратели этого не простят. Самое эффективное средство это ограничить свои рынки для зерна от сильных конкурентов (т.е. Украины). Так как официально на законодательном уровне в ЕС сделать это в период войны совсем рядом как-то неприлично, то делают все это "чужими руками", т.е. работниками профессиональных забастовщиков.
Это вы описали блокаду перевозок зерна по ж\д, сейчас более актуально блокировка польско-словацких границ автоперевозчиками Польши. Потому что экономика - это всегда конкуренция, и внезапно оказалось что после отмены Евросоюзом разрешений для украинских водителей фур, поляки никому не нужны потому что они дороже. Вот они и возмутились. Ну а в перспективе это все четко укзаывает на наши шансы быть принятыми в ЕС...
"Ми чітко знаємо, що сталося в день розстрілу та напередодні. Спочатку викрали Вакуленка разом з хворим сином, знущалися і били. Потім відпустили і через день знову забрали. Ми знаємо, що Володимира Вакуленка катували перед стратою, змушували роздягатися, шукали татуювання тризубу, били"
єдине, що людина зробила - була українським письменником.
Цены на зерно валятся. Следовательно возникло перепроизводство и назрел кризис у наиболее богатых сельскохозяйственных предприятий в ЕС и не только. Акционеры не получат дивиденды, работники компаний не получат премий, государственные бюджеты тоже сожмутся. Чтобы сдержать падение цен дальнейшее на их привычных рынках правительства просто обязаны что-то предпринять иначе им избиратели этого не простят. Самое эффективное средство это ограничить свои рынки для зерна от сильных конкурентов (т.е. Украины). Так как официально на законодательном уровне в ЕС сделать это в период войны совсем рядом как-то неприлично, то делают все это "чужими руками", т.е. работниками профессиональных забастовщиков.
Это вы описали блокаду перевозок зерна по ж\д, сейчас более актуально блокировка польско-словацких границ автоперевозчиками Польши. Потому что экономика - это всегда конкуренция, и внезапно оказалось что после отмены Евросоюзом разрешений для украинских водителей фур, поляки никому не нужны потому что они дороже. Вот они и возмутились. Ну а в перспективе это все четко укзаывает на наши шансы быть принятыми в ЕС...
як би людям пояснити, що оце очікування молочних рік - це ні до чого. так, є конкуренція, й своє місце під сонцем треба виборювати. але головне, що це проходить за правилами. треба доводити свою ефективність.