Додано: Суб 25 лис, 2023 13:52

somilitark написав: А як Ваше життя в окупації?

Їжа є?

Газ?

Щось є Вам розповісти? А як Ваше життя в окупації?Їжа є?Газ?Щось є Вам розповісти?

Есть и газ, и электричество, и вода, но лучше было бы чтобы их не было, лишь бы рядом были лица наших ЗСУ, а не бородатые улыбающиеся морды голгочущих на своем чеченцев.Продукты отдельный разговаор. Разнообразие московитских мясных, молочных, макаронных, но все невкусные и несытные, а макаронные еще и слипающиеся. Из сытного только местная картошка.Лекарства сплошной фальсификат. Подхватил ОРВИ, купил орковский парацетамол (250 фублей за 10 таблеток, примерно 120 гривен), эффекта ноль. Хорошо что нашел Парацетамол-Дарница, хоть и просроченный, но он реально помог.Как писал ранее, пока фронт от нас относительно далеко, в поселке спокойно, а вот когда приблизится, тогда возможно все, и мародерство, и изнасилования, и убийства.На прошлой неделе очень точно прилетело по местному штабу, к сожалению здание очень качественно было построено в советское время - второй этаж разворочен, но до первого, тем более до подвала, не достало.