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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5627562856295630
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 16:59

ППО титани, клацали шлюхеди як семкі
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 17:13

  pesikot написав:
  beee написав:Когда я писал об этом пол года назад (примерно), что нужно бетонироваться, тут кидались.

Где и как бетонироватся ? Под Киевом ?

Це, дивлячись, яка область увійде до НАТО.
Прораб
 
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