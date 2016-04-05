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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 25 лис, 2023 16:59
ППО титани, клацали шлюхеди як семкі
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trololo
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Додано: Суб 25 лис, 2023 17:13
pesikot написав: beee написав:
Когда я писал об этом пол года назад (примерно), что нужно бетонироваться, тут кидались.
Где и как бетонироватся ? Под Киевом ?
Це, дивлячись, яка область увійде до НАТО.
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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