Додано: Суб 25 лис, 2023 18:37

Ukrainian написав: ЛАД написав: Ukrainian написав: Про це пише видання Bild із посиланням на джерело в урядових колах ФРН. Як стверджується в матеріалі, німецький канцлер Олаф Шольц та глава Штатів Джо Байден не мають наміру безпосередньо переконувати президента України йти на переговори з Москвою, а планують зменшити постачання військової техніки і цим примусити його до цього кроку.

.......... Про це пише видання Bild із посиланням на джерело в урядових колах ФРН. Як стверджується в матеріалі, німецький канцлер Олаф Шольц та глава Штатів Джо Байден не мають наміру безпосередньо переконувати президента України йти на переговори з Москвою, а планують зменшити постачання військової техніки і цим примусити його до цього кроку...........

Вы подписаны на BILDplus или откуда Вы это взяли? Вы подписаны наили откуда Вы это взяли?

https://news.yahoo.com/us-germany-plan- ... 00495.html

Вчера на заседании группы (стратегического планирования) была выдвинута вводная, которая мне кажется вполне реальной. Она относится к внешнему нашему окружению, на которое мы влиять не сможем, но обязаны подготовиться к противодействию ее негативному влиянию.Итак, суть этой вводной. Российский агрессор предполагает организовать государственный переворот в Украине. Основание - приближается время выборов президента Украины. С помощью СМИ всех типов, зарегистрированных в Украине, а также зарубежных, не чурающихся излагать "альтернативные кремлевские" мнения будет проведена широкомасштабная информационная компания по сильной дискредитации украинской власти, военного руководства. В чем конкретно будет обвинена украинская власть не имеет значение.Решить такую задачу возможно лишь с помощью многоходовки. Первый ее элемент это активизация наступления на фронтах, второй - длительные обстрелы по всей Украине, не имеющие военного смысла, зато оказывающее негативное влияние на избирателя, переводя его мышление с конструктивного на эмоциональный уровень, третий - дискредитация нежелания украинской власти начать переговоры о признании частичного поражения и потери части территорий. Четвертый - обвинения президента Украины в попытке захвата власти в Украине и в попытке избежать проведения выборов президента в то время, как в стране агрессоре такие выборы произойдут точно. Пятый - провоцирование сильного недовольства в Украине и вывод людей на третий майдан. Шестой - поддержание состояния политической нестабильности в Украине для подготовки к седьмому элементу. Седьмой - убийство нашего президента, как символа украинского сопротивления и несокрушимости. Восьмой - информационная обработка украинцев о необходимости закончить войну любой конечно же "разумной" ценой. Девятый - подписание врио президента Украины необходимых для кремля документов про мир и аннексию территорий. Десятый - объявление ВРУ о дате выборов нового президента Украины. Одиннадцатый - подготовка плана восстановления страны во время пятилетнего как минимум перемирия.Первые три элемента этой многоходовочки уже предположительно выполняются во всю. И постепенно приближаются к четвертому.