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Додано: Суб 25 лис, 2023 17:13
Додано: Суб 25 лис, 2023 18:08
Здається, що від beee то була реклама його послуг по розрахунку та будівлі укриттів в приватному секторі
Додано: Суб 25 лис, 2023 18:10
Додано: Суб 25 лис, 2023 18:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Итак, на этой ветке панувалы настрої зрады
Постоянные призывы к каким-то переговорам
Потому что, массовых обстрелов давно не было, многие расслабились
Но рашисты не были бы рашистами
Ну как теперь ? Ничего никому не жмёт ? Всё также хотите "переговоров" с рашистами ?
Или попрятались по норам от страха
PS. Особенно хочу слышать Letusrock с его предложениями
Прошло уже 10 дней
Додано: Суб 25 лис, 2023 18:28
Додано: Суб 25 лис, 2023 18:32
Додано: Суб 25 лис, 2023 18:37
Вчера на заседании группы (стратегического планирования) была выдвинута вводная, которая мне кажется вполне реальной. Она относится к внешнему нашему окружению, на которое мы влиять не сможем, но обязаны подготовиться к противодействию ее негативному влиянию.
Итак, суть этой вводной. Российский агрессор предполагает организовать государственный переворот в Украине. Основание - приближается время выборов президента Украины. С помощью СМИ всех типов, зарегистрированных в Украине, а также зарубежных, не чурающихся излагать "альтернативные кремлевские" мнения будет проведена широкомасштабная информационная компания по сильной дискредитации украинской власти, военного руководства. В чем конкретно будет обвинена украинская власть не имеет значение. Главное, чтобы она была заменена на другую, с которой кремль сможет добиться своих целей - фиксацию отказа Украины от претензий к кремлю за нанесенные разрушения и убийства украинцев, фиксацию отказа Украины от временно оккупированных территорий, признание существования организаций нацистского характера в Украине, признание фиктивности массовых убийств в Буче со стороны руских, признание фиктивности насильственного вывоза детей из Украины в страну агрессора и т.п.
Решить такую задачу возможно лишь с помощью многоходовки. Первый ее элемент это активизация наступления на фронтах, второй - длительные обстрелы по всей Украине, не имеющие военного смысла, зато оказывающее негативное влияние на избирателя, переводя его мышление с конструктивного на эмоциональный уровень, третий - дискредитация нежелания украинской власти начать переговоры о признании частичного поражения и потери части территорий. Четвертый - обвинения президента Украины в попытке захвата власти в Украине и в попытке избежать проведения выборов президента в то время, как в стране агрессоре такие выборы произойдут точно. Пятый - провоцирование сильного недовольства в Украине и вывод людей на третий майдан. Шестой - поддержание состояния политической нестабильности в Украине для подготовки к седьмому элементу. Седьмой - убийство нашего президента, как символа украинского сопротивления и несокрушимости. Восьмой - информационная обработка украинцев о необходимости закончить войну любой конечно же "разумной" ценой. Девятый - подписание врио президента Украины необходимых для кремля документов про мир и аннексию территорий. Десятый - объявление ВРУ о дате выборов нового президента Украины. Одиннадцатый - подготовка плана восстановления страны во время пятилетнего как минимум перемирия.
Первые три элемента этой многоходовочки уже предположительно выполняются во всю. И постепенно приближаются к четвертому.
Востаннє редагувалось buratinyo в Суб 25 лис, 2023 18:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 лис, 2023 18:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну кто бы мог подумать, не было никаких жителей Донбасса, которые хотели отделиться от киевской "хунты", а были российские потуги по анексии Донбасса
PS. К предыдущему посту агента buratinyo - это тоже относится. Что не стоит распространять всякие российские фейки
Додано: Суб 25 лис, 2023 19:02
Я вижу, что это до тебя только сейчас начало доходить. Странно вообще-то не заметить чужих людей ни в Киеве, ни в Донецке, ни в Харькове в 2012-2014 годах. Для этого нужно специально учиться, наверное.))) Ведь их было слишком много.
Лично я их замечал еще в 2004-2005 году. Но тогда поверил не своим глазам, а в "честные и неподкупные" украинские сми. Ну, не знал я тогда как работают сми и их разновидность - форумы, имитирующие реальное общение.
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