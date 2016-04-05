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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5628562956305631>
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 16:59

ППО титани, клацали шлюхеди як семкі
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 17:13

  pesikot написав:
  beee написав:Когда я писал об этом пол года назад (примерно), что нужно бетонироваться, тут кидались.

Где и как бетонироватся ? Под Киевом ?

Це, дивлячись, яка область увійде до НАТО.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 18:08

  Прораб написав:
  pesikot написав:
  beee написав:Когда я писал об этом пол года назад (примерно), что нужно бетонироваться, тут кидались.

Где и как бетонироватся ? Под Киевом ?

Це, дивлячись, яка область увійде до НАТО.

Здається, що від beee то була реклама його послуг по розрахунку та будівлі укриттів в приватному секторі
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 18:10

  pesikot написав:
  beee написав:Когда я писал об этом пол года назад (примерно), что нужно бетонироваться, тут кидались.

Где и как бетонироватся ? Под Киевом ?

вокруг Славутича)))
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 18:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Итак, на этой ветке панувалы настрої зрады
Постоянные призывы к каким-то переговорам

Потому что, массовых обстрелов давно не было, многие расслабились

Но рашисты не были бы рашистами
Такого количества "Шахедов" еще не было: в Воздушных силах прокомментировали ночную атаку
Прошлый рекорд держался в Киеве с новогодней ночи, когда было выпущено 45 "Шахедов".
...
Всего зафиксированы пуски около 75 "Шахедов" с двух направлений – Приморско-Ахтарск и района Курской области РФ. Основное направление удара - Киев.


Ну как теперь ? Ничего никому не жмёт ? Всё также хотите "переговоров" с рашистами ?
Или попрятались по норам от страха

PS. Особенно хочу слышать Letusrock с его предложениями
Прошло уже 10 дней
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pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 18:28

  trololo написав:ППО титани, клацали шлюхеди як семкі

Декілька годин слухав роботу гепарда поруч зовсім. Мощь. Те, кто работает по целям - вы мои кумиры
beee
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 18:32

  beee написав:
  trololo написав:ППО титани, клацали шлюхеди як семкі

Декілька годин слухав роботу гепарда поруч зовсім. Мощь. Те, кто работает по целям - вы мои кумиры

beee, наступного разу, якщо хтось тут напише, що Гепард - то є застаріле гімно, придавіть його штангою )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 18:37

  Ukrainian написав:
  ЛАД написав:
  Ukrainian написав:Про це пише видання Bild із посиланням на джерело в урядових колах ФРН. Як стверджується в матеріалі, німецький канцлер Олаф Шольц та глава Штатів Джо Байден не мають наміру безпосередньо переконувати президента України йти на переговори з Москвою, а планують зменшити постачання військової техніки і цим примусити його до цього кроку.
..........

Вы подписаны на BILDplus или откуда Вы это взяли?

https://news.yahoo.com/us-germany-plan- ... 00495.html


Вчера на заседании группы (стратегического планирования) была выдвинута вводная, которая мне кажется вполне реальной. Она относится к внешнему нашему окружению, на которое мы влиять не сможем, но обязаны подготовиться к противодействию ее негативному влиянию.

Итак, суть этой вводной. Российский агрессор предполагает организовать государственный переворот в Украине. Основание - приближается время выборов президента Украины. С помощью СМИ всех типов, зарегистрированных в Украине, а также зарубежных, не чурающихся излагать "альтернативные кремлевские" мнения будет проведена широкомасштабная информационная компания по сильной дискредитации украинской власти, военного руководства. В чем конкретно будет обвинена украинская власть не имеет значение. Главное, чтобы она была заменена на другую, с которой кремль сможет добиться своих целей - фиксацию отказа Украины от претензий к кремлю за нанесенные разрушения и убийства украинцев, фиксацию отказа Украины от временно оккупированных территорий, признание существования организаций нацистского характера в Украине, признание фиктивности массовых убийств в Буче со стороны руских, признание фиктивности насильственного вывоза детей из Украины в страну агрессора и т.п.

Решить такую задачу возможно лишь с помощью многоходовки. Первый ее элемент это активизация наступления на фронтах, второй - длительные обстрелы по всей Украине, не имеющие военного смысла, зато оказывающее негативное влияние на избирателя, переводя его мышление с конструктивного на эмоциональный уровень, третий - дискредитация нежелания украинской власти начать переговоры о признании частичного поражения и потери части территорий. Четвертый - обвинения президента Украины в попытке захвата власти в Украине и в попытке избежать проведения выборов президента в то время, как в стране агрессоре такие выборы произойдут точно. Пятый - провоцирование сильного недовольства в Украине и вывод людей на третий майдан. Шестой - поддержание состояния политической нестабильности в Украине для подготовки к седьмому элементу. Седьмой - убийство нашего президента, как символа украинского сопротивления и несокрушимости. Восьмой - информационная обработка украинцев о необходимости закончить войну любой конечно же "разумной" ценой. Девятый - подписание врио президента Украины необходимых для кремля документов про мир и аннексию территорий. Десятый - объявление ВРУ о дате выборов нового президента Украины. Одиннадцатый - подготовка плана восстановления страны во время пятилетнего как минимум перемирия.

Первые три элемента этой многоходовочки уже предположительно выполняются во всю. И постепенно приближаются к четвертому.
Востаннє редагувалось buratinyo в Суб 25 лис, 2023 18:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 18:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"ДНР создавали люди Януковича, это было не за идею а за деньги!" Губарев раскрыл всю правду про 2014



Ну кто бы мог подумать, не было никаких жителей Донбасса, которые хотели отделиться от киевской "хунты", а были российские потуги по анексии Донбасса

PS. К предыдущему посту агента buratinyo - это тоже относится. Что не стоит распространять всякие российские фейки
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 19:02

  pesikot написав:Ну кто бы мог подумать, не было никаких жителей Донбасса, которые хотели отделиться от киевской "хунты", а были российские потуги по анексии Донбасса

Я вижу, что это до тебя только сейчас начало доходить. Странно вообще-то не заметить чужих людей ни в Киеве, ни в Донецке, ни в Харькове в 2012-2014 годах. Для этого нужно специально учиться, наверное.))) Ведь их было слишком много.

Лично я их замечал еще в 2004-2005 году. Но тогда поверил не своим глазам, а в "честные и неподкупные" украинские сми. Ну, не знал я тогда как работают сми и их разновидность - форумы, имитирующие реальное общение.
buratinyo
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