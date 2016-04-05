Я приглашаю его в гости. Якщо не обсереться від залпу, то пройде хрещення і змінить думку. Три четыре очереди по 4 выстрела - шлюхеда нет
Доречі, їздить він швидко
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Додано: Суб 25 лис, 2023 19:05
Я приглашаю его в гости. Якщо не обсереться від залпу, то пройде хрещення і змінить думку. Три четыре очереди по 4 выстрела - шлюхеда нет
Доречі, їздить він швидко
Додано: Суб 25 лис, 2023 19:13
Да ты что, это не до меня начало доходить, я это знал ещё тогда
Это я тебе, которые орали, "а докажите" привожу факты, жаль, что постфактум
Но ты, активный любитель России, теперь пишешь, да это так и было. Но ты же всегда утверждал обратное, ты всегда был за Россию
И не красься теперь в патриота Украины.
По твоему ответу мне, уже понятно, что ты такое же пророссийское жлобьё, которое продолжает распространять российские фейки
Додано: Суб 25 лис, 2023 19:27
что ты знал еще тогда? Что на последнем майдане было полно российских диверсантов? да ты же их прикрывал на форуме тогда, доказывал с пеной у рта, что все на майдане хорошо разбираются и понимают как Януковичу правильно надо вести международную деятельность.
Ты же первый тут провоцировал сепаратизм, называя нехорошими словами всех жителей Донбасса. Неужели забыл? Этим ты активно помогал путину осуществить аннексию Крыма и создать очаг напряженности в восточной части Украины.
Ты, типичный предатель Украины или работник российской пропаганды. И тебе очень хочется записать в любители росии всех и даже тех, кто видел льющуюся украинскую кровь с первых дней войны.
И ты занимаешься здесь демагогией, которая является самым верным спутником всех любителей кремля. Разве не так?
Додано: Суб 25 лис, 2023 19:31
стосовно зариватися на лінії зіткнення
ось зацініть, як зарились кацапи на Запорізькому напрямку
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