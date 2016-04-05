RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5628562956305631
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 19:05

  pesikot написав:
  beee написав:
  trololo написав:ППО титани, клацали шлюхеди як семкі

Декілька годин слухав роботу гепарда поруч зовсім. Мощь. Те, кто работает по целям - вы мои кумиры

beee, наступного разу, якщо хтось тут напише, що Гепард - то є застаріле гімно, придавіть його штангою )

Я приглашаю его в гости. Якщо не обсереться від залпу, то пройде хрещення і змінить думку. Три четыре очереди по 4 выстрела - шлюхеда нет
Доречі, їздить він швидко
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1446
З нами з: 17.12.22
Подякував: 67 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 19:13

  buratinyo написав:
  pesikot написав:Ну кто бы мог подумать, не было никаких жителей Донбасса, которые хотели отделиться от киевской "хунты", а были российские потуги по анексии Донбасса

Я вижу, что это до тебя только сейчас начало доходить. Странно вообще-то не заметить чужих людей ни в Киеве, ни в Донецке, ни в Харькове в 2012-2014 годах. Для этого нужно специально учиться, наверное.))) Ведь их было слишком много.

Да ты что, это не до меня начало доходить, я это знал ещё тогда

Это я тебе, которые орали, "а докажите" привожу факты, жаль, что постфактум

Но ты, активный любитель России, теперь пишешь, да это так и было. Но ты же всегда утверждал обратное, ты всегда был за Россию
И не красься теперь в патриота Украины.

По твоему ответу мне, уже понятно, что ты такое же пророссийское жлобьё, которое продолжает распространять российские фейки
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8745
З нами з: 31.08.09
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1251 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 19:27

  pesikot написав:Да ты что, это не до меня начало доходить, я это знал ещё тогда

Это я тебе, которые орали, "а докажите" привожу факты, жаль, что постфактум

Но ты, активный любитель России, теперь пишешь, да это так и было. Но ты же всегда утверждал обратное, ты всегда был за Россию
И не красься теперь в патриота Украины.

По твоему ответу мне, уже понятно, что ты такое же пророссийское жлобьё, которое продолжает распространять российские фейки

:mrgreen: что ты знал еще тогда? Что на последнем майдане было полно российских диверсантов? да ты же их прикрывал на форуме тогда, доказывал с пеной у рта, что все на майдане хорошо разбираются и понимают как Януковичу правильно надо вести международную деятельность.

Ты же первый тут провоцировал сепаратизм, называя нехорошими словами всех жителей Донбасса. Неужели забыл? Этим ты активно помогал путину осуществить аннексию Крыма и создать очаг напряженности в восточной части Украины.

Ты, типичный предатель Украины или работник российской пропаганды. И тебе очень хочется записать в любители росии всех и даже тех, кто видел льющуюся украинскую кровь с первых дней войны.

И ты занимаешься здесь демагогией, которая является самым верным спутником всех любителей кремля. Разве не так?
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1583
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 19:31

стосовно зариватися на лінії зіткнення
ось зацініть, як зарились кацапи на Запорізькому напрямку

Xenon
 
Повідомлень: 4205
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5628562956305631
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Xenon і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 137457
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 521407
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 12076
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10282)
25.11.2023 18:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.