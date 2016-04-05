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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 25 лис, 2023 19:05
pesikot написав:
beee
beee написав: trololo написав:
ППО титани, клацали шлюхеди як семкі
Декілька годин слухав роботу гепарда поруч зовсім. Мощь. Те, кто работает по целям - вы мои кумиры
, наступного разу, якщо хтось тут напише, що Гепард - то є застаріле гімно, придавіть його штангою )
Я приглашаю его в гости. Якщо не обсереться від залпу, то пройде хрещення і змінить думку. Три четыре очереди по 4 выстрела - шлюхеда нет
Доречі, їздить він швидко
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Додано: Суб 25 лис, 2023 19:13
buratinyo написав: pesikot написав:
Ну кто бы мог подумать, не было никаких жителей Донбасса, которые хотели отделиться от киевской "хунты", а были российские потуги по анексии Донбасса
Я вижу, что это до тебя только сейчас начало доходить. Странно вообще-то не заметить чужих людей ни в Киеве, ни в Донецке, ни в Харькове в 2012-2014 годах. Для этого нужно специально учиться, наверное.))) Ведь их было слишком много.
Да ты что, это не до меня начало доходить, я это знал ещё тогда
Это я тебе, которые орали, "а докажите" привожу факты, жаль, что постфактум
Но ты, активный любитель России, теперь пишешь, да это так и было. Но ты же всегда утверждал обратное, ты всегда был за Россию
И не красься теперь в патриота Украины.
По твоему ответу мне, уже понятно, что ты такое же пророссийское жлобьё, которое продолжает распространять российские фейки
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Додано: Суб 25 лис, 2023 19:27
pesikot написав:
Да ты что, это не до меня начало доходить, я это знал ещё тогда
Это я тебе, которые орали, "а докажите" привожу факты, жаль, что постфактум
Но ты, активный любитель России, теперь пишешь, да это так и было. Но ты же всегда утверждал обратное, ты всегда был за Россию
И не красься теперь в патриота Украины.
По твоему ответу мне, уже понятно, что ты такое же пророссийское жлобьё, которое продолжает распространять российские фейки
что ты знал еще тогда? Что на последнем майдане было полно российских диверсантов? да ты же их прикрывал на форуме тогда, доказывал с пеной у рта, что все на майдане хорошо разбираются и понимают как Януковичу правильно надо вести международную деятельность.
Ты же первый тут провоцировал сепаратизм, называя нехорошими словами всех жителей Донбасса. Неужели забыл? Этим ты активно помогал путину осуществить аннексию Крыма и создать очаг напряженности в восточной части Украины.
Ты, типичный предатель Украины или работник российской пропаганды. И тебе очень хочется записать в любители росии всех и даже тех, кто видел льющуюся украинскую кровь с первых дней войны.
И ты занимаешься здесь демагогией, которая является самым верным спутником всех любителей кремля. Разве не так?
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Додано: Суб 25 лис, 2023 19:31
стосовно зариватися на лінії зіткнення
ось зацініть, як зарились кацапи на Запорізькому напрямку
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Додано: Суб 25 лис, 2023 19:34
pesikot написав: prodigy написав:
В Україні готуються суттєво змінити правила мобілізації. Нові зміни в законодавстві мають допомогти з закриттям лазівок, які раніше дозволяли "відкосити" від армії тридцятирічним "студентам", а також спростити можливість працівникам військкоматів вручати повістки військовозобов’язаним.
Тривалий час у суспільстві точиться дискусія щодо демобілізації військових, які вже тривалий час перебувають на фронті. У парламенті навіть було зареєстровано законопроєкт, яким пропонувалося дозволити військовим йти на дембель після 18 місяців служби. Проте до сесійної зали він так і не потрапив. За словами членкині комітету з питань національної безпеки та оборони Мар’яни Безуглої, проти цього виступають військові.
"Думаємо над рішенням, але військове керівництво поки проти. Тож можливо, доведеться прийняти політичне і встановити через закон. Ситуація непроста, війна триває. Військові кажуть, що нікого відпускати не можна. Зважуємо варіанти і ризики", - написала депутат в одній з соцмереж.
В парламенті обговорюється ідея демобілізації військових протягом 18 чи 36 місяців безперервної служби, проте остаточного рішення з цього приводу немає.
Ну как бы, чтобы демобилизировать тех, кто уже 18 месяцев служит, нужно мобилизировать, подготовить и сделать боеспособными примерно такое же количество.
И делать это нужно постепенно и это будет растянуто по времени.
А с мобилизацией проблемы. И не потому что законы плохие, а потому что в ТЦК кладут на законы с большим прибором.
Потому и появляются "мотивирующие" ролики примеров мобилизации
На сьогодні, я бачу проблему "загальної" мобілізації в тому що вона зовсім "незагальна". На жаль, добровольці самі прийшли (без повісток) ще 19-20 місяців тому
і інші сталі шукати шляхи як відмазатись. Може я помиляюсь, але закон який ВР прийняла в травні -це маячня (тому він не працює)
У травні Верховна Рада проголосувала за зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку. Водночас президент досі не підписав даний закон.
Верховная Рада Украины снизила предельный возраст призыва на срочную военную службу с 27 до 25 лет.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, до сих пор на срочную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане, которым до дня отправления в воинские части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на увольнение или отсрочку от призыва.
При этом на военный учет военнообязанных подлежат взятию граждане, достигшие 27-летнего возраста во время пребывания на воинском учете призывников.
Также там уточняется, что во время действия правового режима военного положения в Украине нет необходимости в длительном пребывании граждан до 27-летнего возраста на военном учете призывников.
Зачем снижен призывной возраст? Объяснение министра обороны
Министр обороны Алексей Резников обосновал снижение возраста призыва необходимостью пополнения мобилизационного резерва. Раньше предельный призывной возраст составлял 27 лет. Если мужчине исполнялось 27 лет, и он не служил в армии, то мобилизовать его принудительно не могли.
После того, как закон был изменен мужчин в возрасте от 25 до 60 лет даже без опыта военной службы смогут принудительно мобилизовать в военное время.
[b]Законопроект позволил расширить круг лиц, которые могут быть мобилизованы, за счет призывников в возрасте 25 и 26 лет, ранее мобилизации не подлежащих.
круг расширили, але немає кому служити...тому що на марафоні казали, ще трохи потерпіти (2-3 місяці) і буде перемога
«Слуга» Безугла винесла на обговорення питання щодо служби в армії одного з членів сім’ї
https://glavcom.ua/country/politics/sluha-bezuhla-vinesla-na-obhovorennja-pitannja-shchodo-sluzhbi-v-armiji-odnoho-z-chleniv-simji-970612.html#google_vignette
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Додано: Суб 25 лис, 2023 19:37
buratinyo написав:
pesikot написав:
Да ты что, это не до меня начало доходить, я это знал ещё тогда
Это я тебе, которые орали, "а докажите" привожу факты, жаль, что постфактум
Но ты, активный любитель России, теперь пишешь, да это так и было. Но ты же всегда утверждал обратное, ты всегда был за Россию
И не красься теперь в патриота Украины.
По твоему ответу мне, уже понятно, что ты такое же пророссийское жлобьё, которое продолжает распространять российские фейки
что ты знал еще тогда? Что на последнем майдане было полно российских диверсантов? да ты же их прикрывал на форуме тогда, доказывал с пеной у рта, что все на майдане хорошо разбираются и понимают как Януковичу правильно надо вести международную деятельность.
Ты же первый тут провоцировал сепаратизм, называя нехорошими словами всех жителей Донбасса. Неужели забыл? Этим ты активно помогал путину осуществить аннексию Крыма и создать очаг напряженности в восточной части Украины.
Ты, типичный предатель Украины или работник российской пропаганды. И тебе очень хочется записать в любители росии всех и даже тех, кто видел льющуюся украинскую кровь с первых дней войны.
И ты занимаешься здесь демагогией, которая является самым верным спутником всех любителей кремля. Разве не так?
Ты, как агент кремля, соврал от первой до последней буквы )
И это не я писал "умничка Елена Бондаренко" )
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Додано: Суб 25 лис, 2023 19:38
buratinyo написав:
Что на последнем майдане
до речи колишній бойовик анті майдану Вадим Тітушко більше року в 72й бригаді
Вчора всі ЗМІ передали новину — Вадим Тітушко, чиє прізвище стало умовним, служить в нашій 72-й бригаді ім. Чорних запорожців. На передку. Командир відділення.
Приємно почути, що у молодшого сержанта Тітушко патріотизму і совісті більше ніж у Кошового, Тамбовського Вовка, Луганського та Олешка. Хтось не може сидіти вдома коли країна воює. А хтось заявляє, що мамина черешенька має право Україну не захищати.
Цікаво, агресивних ухилянтів що доводять своє право не захищати Україну на честь Луганського будуть називати «огайцями»?
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Додано: Суб 25 лис, 2023 19:50
pesikot написав:
Итак, на этой ветке панувалы настрої зрады
Постоянные призывы к каким-то переговорам
Че тут паритесь?
Давно уже все порешали Большие дядьки, которым подобные решения по их зарплате.
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Додано: Суб 25 лис, 2023 19:55
prodigy
,
мамина черешенька має право Україну не захищати.
То авторське і запатентоване під Віталіка-ангела. Не можна комкати звання і регалії. «Черешеньки» ще мають таку особливість, як не донатити захисникам своєї нерухомості-годувальниці , і платити податок з доходів максимально мінімально (пару сотень гривень в місяць) , а не з фактичних. Бо «це сьогодні у мене червона риба, а що якщо завтра не вистачить на неї?»
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Додано: Суб 25 лис, 2023 20:00
prodigy написав: pesikot написав:
Ну как бы, чтобы демобилизировать тех, кто уже 18 месяцев служит, нужно мобилизировать, подготовить и сделать боеспособными примерно такое же количество.
И делать это нужно постепенно и это будет растянуто по времени.
А с мобилизацией проблемы. И не потому что законы плохие, а потому что в ТЦК кладут на законы с большим прибором.
Потому и появляются "мотивирующие" ролики примеров мобилизации
На сьогодні, я бачу проблему "загальної" мобілізації в тому що вона зовсім "незагальна". На жаль, добровольці самі прийшли (без повісток) ще 19-20 місяців тому
і інші сталі шукати шляхи як відмазатись.
Я недаром сказав про закон і про беззаконня
Є норма закону, по якому можуть надіслати повістку на конкретніх осіб по місцю роботи і все, це є вручення повістки
Ця норма закону використовується ? Та хрін там плавав
Та навіть під роздачу повісток на вулиці, закон не виконується
То не поліцейський зупиняє, то виписує робітник ТЦК, який не має на це право
Можно прийняти ще овер до кіля хороших законів, але, якщо їх не виконувати, то прогресу не буде
Ну це як, ваш корабель прийшов в порт, а вигрузкою командує кок, при наявності капітана, старпома
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