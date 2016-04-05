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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5629563056315632
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 20:13

  buratinyo написав:[
Вчера на заседании группы (стратегического планирования) была выдвинута вводная, которая мне кажется вполне реальной. Она относится к внешнему нашему окружению, на которое мы влиять не сможем, но обязаны подготовиться к противодействию ее негативному влиянию.

Итак, суть этой вводной. Российский агрессор предполагает организовать государственный переворот в Украине. Основание - приближается время выборов президента Украины.

Когда ж тьі прекратишь руснявьіе вбросьі?.. вопрос риторический
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 20:15

  prodigy написав:в Одесі ще багато виродків, для яких існує "культура без кордонів",
вони планували зібратись біля пушкіна і читати вірши ,
мабуть до них досі не доходить що (як казав мардан сергей на цьому тижні, відео не буду викладати), що культурний код росії(сьогодні) -це тисячі танки і ядерна зброя

має свою відповідь до "пушкіністів" від Ореста Лютого

Это не общество памяти защитнков обкома от биндеровцев и заодно памяти Лёни Свирипы(был такой фанат всего восточного и северного и защитник ДНР от NATы)?
Никому из членов этого общества православная ракетка, сделанная фанатами руцкой поэзии и прозы на Урале, ножки и ручки не отрывала(ну или голову ребёнку), коими Жемчужину просто засыпали?
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 20:17

  pesikot написав:
  buratinyo написав:[
Я вижу, что это до тебя только сейчас начало доходить.


Но ты, активный любитель России, теперь пишешь, да это так и было. Но ты же всегда утверждал обратное, ты всегда был за Россию
И не красься теперь в патриота Украины.

По твоему ответу мне, уже понятно, что ты такое же пророссийское жлобьё, которое продолжает распространять российские фейки

Не годуйте російського троля, агент буратіно прагне уваги
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 20:18

Цікаво чому зараз після двох років війни чиновники ЄС почали зливати цю інформацію. До чого готують ґрунт ?
Євростат порахував, що з України виїхали 650 тисяч чоловіків призовного віку
У Євростаті стверджують, пише видання, що у 27 державах-членах ЄС, а також у Швейцарії, Ліхтенштейні й Норвегії перебувають 650 тисяч українських біженців чоловічої статі, які за віком підпадають під призов.
Проте видання та статистика не уточнює, скільки з цих чоловіків виїхали легально як батьки трьох дітей, інваліди 2 групи чи інші категорії осіб, які мають на це право. Також окремо не рахують чоловіків, які могли виїхати до ЄС з окупованих Росією територій.
Як пише видання, лише до Німеччини, за даними німецького МВС, після 24 лютого 2022 року приїхав рівно 221 571 український чоловік віком від 18 до 60 років. З них 189 484 перебувають там і сьогодні.
Ці дані охоплюють лише тих, що зареєстровані офіційно. У МВС Німеччини вважають, що ще 100 тисяч не зареєстровані й перебувають в країні нелегально.
Схожа ситуація в Австрії – туди виїхали щонайменше 14 тисяч українських чоловіків за підробленими документами чи користуючись "послугами" контрабандистів.
Деякі чоловіки заплатили до 10 тисяч доларів за довідку, що підтверджує їхню непридатність до військової служби, пише автор статті.
Видання вказує, що для України втрата придатних до військової служби чоловіків на другий рік війни є серйозною проблемою.
Ракети, танки, боєприпаси та інше військове обладнання можна поповнювати – за умови, що західні союзники його поставлять, але з особовим складом так не вийде, пише автор статті.
Російське вторгнення спровокувало масовий відтік людей, у тому числі всередині України, але особливо за кордон. Багато українських чоловіків просто не хочуть брати участь у бойових діях, резюмує видання.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cd1px4z922wo
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 20:20

sergey_sryvkin ,
агент буратіно прагне уваги

Це той, у якого «мама любит скорость»? :D
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 20:26

  Hotab написав:sergey_sryvkin ,
агент буратіно прагне уваги

Це той, у якого «мама любит скорость»? :D

Це інший ... але теж агент ... у цього "умничка Елена Бондаренко"
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 20:43

Ян Валетов
Український письменник-фантаст і журналіст, пише російською мовою.

Сьогодні, 10:42

Ми живемо поруч із божевільними і абсолютно несамовитими сусідами.

Вони мало що вміють. Сконструювати автомобіль – проблема. Зробити красиву жіночу білизну – проблема. Привести до ладу малі міста – проблема. Зробити свій сучасний процесор – проблема.

Але... Вбивати, грабувати і руйнувати вони вміють добре. Природний талант. Саме на це заточені по життю. От уміють! Що тут скажеш! І тому летіти по нас буде доти, доки вони поруч. Тобто – завжди.

Навіть якщо з перервою в кілька років, то це завжди. Вони накопичать якесь залізне лайно і знову почнуть убивати все, до чого дотягнуться. Мститися всім оточуючим за своє безглузде лайнове життя, проведене в невігластві та злиднях (тут я не беру жителів столиць і міст-вітрин, основна Росія простіше).

Коли для сотень тисяч жителів країни в першій чверті 21 століття єдиний сенс життя, спосіб гідно заробити і померти, забезпечивши сім'ю, – це війна з сусідом за території – це вже не симптом. Це остаточний діагноз.

Вони будуть вбивати. На фронті, в тилу, вночі, вдень, взимку і влітку. Це надає сенс їхньому життю, як написав один російський літератор.

«Так ми просто дохли від горілки, старості, невлаштованості і безглуздого життя, а в цій війні у нашого покоління з'явився сенс!»

Із чим я вітаю і нас, і їх – якщо у жителів 140-мільйонної країни сенс життя у війні з сусідом, якщо здохнути під Авдіївкою і Бахмутом за незрозуміло що, краще ніж жити і виховувати дітей, будувати, винаходити, писати пісні або книжки... та просто ловити карасів теплим літнім ранком на березі річечки... На жаль.

Для нас це теж даність. Треба звикати до того, що частиною життя українців стала утилізація тих, хто прийшов до нас із поганими намірами.

Отже, найближчим часом було б непогано подивитися, як російське ППО справляється з масованою атакою українських БПЛА на Москву. І не тільки на Москву. Чи мало в Росії гідних нашої уваги місць?

Борг гарний, коли сплачений повністю. А судячи з того, що наші сусіди, які знайшли сенс існування, накоїли в Україні, борги ми можемо забирати років 100.

Доти, доки вони поруч, ми не зможемо спати спокійно. Ну, так нехай і вони не сплять. Думають, як дійшли до життя такого. І яким спочатку був план, якщо зараз усе йде за планом.

Так. До речі, шахеди теж не їхні. Куплені. У них усе або вкрадене, або куплене. Ну, не вміють інакше...

https://glavcom.ua/columns/yanvaletov/z ... 70715.html
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 20:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я сейчас на правом берегу, идёт ливень целый день, колодрыга, те кто на левом сейчас пытается заснуть под обстрелом в луже, это реально титаны, есть даже девушки там, я бы запретил девушкам на тот берег в этот ад, я не понимаю, почему девушки там, их немного, но они ангелы, к сожалению у них не удается продержаться дольше двух дней, начинается жесточайший цистит и эвакуация в госпиталь. Я не понимаю необходимости происходящего, кто-то хочет из руководства рейтинг себе повысить. Сумасшедший дом. Вчера Крынки выжигали Солнцепеками. Какая цель? Кто-то будет беспокоиться о жизнях личного состава?
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