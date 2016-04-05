freeze написав:Я сейчас на правом берегу, идёт ливень целый день, колодрыга, те кто на левом сейчас пытается заснуть под обстрелом в луже, это реально титаны, есть даже девушки там, я бы запретил девушкам на тот берег в этот ад, я не понимаю, почему девушки там, их немного, но они ангелы, к сожалению у них не удается продержаться дольше двух дней, начинается жесточайший цистит и эвакуация в госпиталь. Я не понимаю необходимости происходящего, кто-то хочет из руководства рейтинг себе повысить. Сумасшедший дом. Вчера Крынки выжигали Солнцепеками. Какая цель? Кто-то будет беспокоиться о жизнях личного состава?
Повторюю знову, і скажу так, тут люди як люди не потрібні були - ніколи.
Залужний ще дуже стримано написав про деякі проблеми у своїй знаменитій статті
Одкровення одного з офіцерів...Це просто пистець...
Проблематика сьогодення на війні
Хотів би описати проблематику сьогодення на війні, як я її бачу зі свого досвіду, а його трошки є.
В чому я бачу задачі і необхідність роботи Держави для зміни ситуації, аби зменшити втрати та покращити ситуацію, яка, нажаль, погіршується.
З мого досвіду, та зі слів багатьох побратимів з інших підрозділів, можна сміливо описати такий ряд проблем:
1. Контрбатарейна боротьба. Є критична нестача боєприпасів. Вибачте, але однієї міни на заборону дії недостатньо.Також необхідні засоби розвідки, контрбатарейні РЛС (радари). Відповідно для підвищення ефективності вогневого ураження та зменшення витрати пострілів, потрібні засоби корегування, сталі до РЕБ. Концепція ураження по площах, в умовах дефіциту боєприпасів, не працює. Аби бути ефективними в умовах нестачі пострілів, ми маємо бути точними. А це, окрім навченості розрахунків, потребує корегування усіма можливими засобами на землі та в небі, що відбувається незавжди.
2. В нових умовах сучасної війни, надзвичайно важливу роль почали відігравати тактичні ударні дрони. Нам потрібні мільйони дронів. Не тисячі, мільйони. Росіяни використовують один ударний FPV дрон проти одного бійця, навіть не проти танку. Один знайомий комбат забезпечив собі 700 метрів сірої зони шляхом скидів "весільними дронами" - мавіками. Умова одному оператору бпла була поставлена - 30 скидів на день. Скидають не тільки по виявленому ворогу, але і в кожну нору та кущ, де може бути ворог - це в умовах позиційної війни.
Проблема дронів не тільки в їх нестачі, але і в нестачі пілотів, які вміють літати та готові це робити в бойових умовах.
Зараз є непогані школи БПЛА волонтерські, найкраща військова, а тобто державна, в місті N, але таких програм має бути більше і всі вони мають працювати в координації та обмінюватись досвідом, а цей досвід мають узагальнювати відповідні посадові особи в ГШ та надавати протоколи у війська і робити зміни в статути та накази.
3. РЕБ - радіоелектронна боротьба. У нас великі втрати від російських безпілотників. І я зараз не кажу про Шахеди. Нас вражають FPV, як я вже казав, росіяни не цураються застосовувати 1 FPV проти 1 бійця. Ми ж шукаємо техніку ворога, аби застосувати FPV. Наразі, окрему позицію з нашого боку можуть утримувати 4-2 людини. Це виправдано для уникнення скупчення. Але при виявленні такої позиції ворогом, вона з 99% вірогідністю буде втрачена, а на її відновлення може піти ще з десяток життів бійців. І такі позиції вражаються не тільки артою противника, але і FPV. Досі немає ґрунтовних засобів проти ударних дронів Ланцет та розвідувальних Орланів. Ми маємо вибудовувати ешелоновану оборону та захист повітряного простору від дронів не на рівні бригад, а на рівні батальйонів та рот. Засоби РТР для виявлення БПЛА мають бути в ротах, взводах, відділеннях. А це означає повну зміну концепції застосування таких засобів. Деякі підрозділи вже купують мисливські рушниці 12-16 калібру, аби спеціальними набоями збивати дрони зі скидами та FPV, бо інших засобів немає або не достатньо. При цьому технічні рішення є, але вони не мультипліковані державою та не поступають масово у війська. 4. Укріплення. Росіяни на окупованих територіях вже будують 4 лінію оборони. Кілометри обшитих деревом та залитих бетоном бліндажів, траншей, місць розміщення особового складу, окп, зкп, тпу тощо. Це є хамасівське "метро" в Газі. Для цього застосовують цивільні будівельні компанії з РФ. У нас немає четвертої лінії оборони. Зрозуміло з першою, боєць копає день і ніч сам, під обстрілом, при цьому деякі позиції та окопи завалені мертвими тілами, тому доводиться відходити в сторону, бо прибрати їх немає можливості. Другу лінію не всюди можливо побудувати, як російське "метро", через вогневе ураження противника. Третьої та четвертої лінії української оборони, залитих бетоном та зашитих деревом, обладнаних, захищених - не існує. Нам варто будувати класичні ДОТи і ДЗОТи.
5. Наступне питання з розміщенням особового складу. Особовий склад бригади у декілька тисяч осіб, з штабом, окп, тпу, складами, розміщується в смузі бригади, розосереджується по селах, селищам, містам. Таких бригад на напрямку може бути багато. Це тисячі людей. Проблеми навіть не з житлом, а з захищеними приміщеннями для роботи та розгортання служб, складів РАО тощо.
Ви не знайдете в жодному фронтовому місті вільне підвальне та напівпідвальне приміщення, бо вони кимось зайняті. Щобільше, через дефіцит приміщень, деякі бригади, навіть виходячи на відновлення, чи переміщаючись на інший напрямок, залишають бійців, аби тримати зайняту площу на випадок повернення. Деякі бійці охороняють такі приміщення місяцями поза бригади, не пускаючи навіть органи місцевої влади. Врезультаті нові бригади, не мають можливості для оперативного налагодження роботи служб, навіть при наявності усіх контактів в ОВА (обласні військові адміністрації), МВА, СВА, СчВА та інших органах. Про розселення я вже мовчу, бо орендні плати в прифронтових зонах можуть бути більшими за столичні чи курортні, навіть без наявності води, світла та опалення.
З мого спілкування з деякими представниками місцевої влади стало зрозуміло, що на центральному рівні не було виділено жодної копійки та не дано жодної команди для організації побудови підземних фортифікованих приміщень для розміщення штабів ОТУ, Бригад тощо. За два роки таких бункерів, можна було б побудувати чимало і це б зняло навантаження з приміщень цивільної та критичної інфраструктури.
Висновок: На жаль, якщо ми не поміняємо підходи в організації та забезпечені засобів вирішення описаних проблем, то зазнаємо більших втрат, економічних, людських, зі зрозумілими наслідками. Джерело: https://censor.net/ua/b3457442
Xenon написав:стосовно зариватися на лінії зіткнення ось зацініть, як зарились кацапи на Запорізькому напрямку
А у нас?
Карл Волох: Думаю, протокол цієї наради давно знищений. Лагута помер (за не зовсім зʼясованих обставин), але інші учасники її відомі й покази на суді обовʼязково дадуть. Отже, квітень 2021 року, нарада в Херсонській обладміністрації за участю президента України та представників Південного командування. Генерал-майор Володимир Миронюк: - Пане президент, нам потрібна допомога цивільної влади у відведенні землі під будівництво укріплень і будівельна техніка. Крім того, наявними силами ми не можемо забезпечити прикриття цього напрямку в разі можливого наступу противника. Якщо не буде посилення, ворог може за 3-4 дні дійти до Нової Каховки. Президент Володимир Зеленський (звертаючись до Єрмака): - Андрей, почему этот генерал меня пугает?.. Лицедій просто не знав, що менш ніж за за рік він гратиме уже не миротворця Ґанді, а мужнього й непохитного Черчілля. А ще згодом - переконувати суспільство, що в провалі підготовки до війни винні військові - Залужний, Наєв, Соколов та інші, а не схиблене на ідеї примирення з Росією політичне керівництво
У нас нет никаких третьих или четвёртых линий обороны, у нас есть бездарное руководство, у нас есть первая линия обороны, сделанная кровавыми солдатскими ладонями и пехотными лопатками, у нас очень сильно подозреваю нет и второй линии обороны, зато есть ежедневные слезливые видосики в стиле НЛП-практики. Есть куча строительной техники, ремонтирующей дороги внутри стороны, у нас итить ЖБК комбинаты делают продукцию для новостроек вместо ДОТов на линии обороны.Вы вообще понимаете дибилизм происходящего, сюрреализм,Сальвадор Дали аплодирует руководству Украины. За почти два года импотенты не перевели страну на военные рельсы, вероятно потому что лайков меньше получили бы, импотенты не смогли организовать вменяемую работу ТЦК, не смогли поддержать ТЦК законами, и сделали из военных ТЦК каких-то вурдалаков, не препятствуя распространению в соцсетях роликов, дискредитирующих военных.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 25 лис, 2023 22:57, всього редагувалось 2 разів.
freeze написав: Есть куча строительной техники, ремонтирующей дороги внутри стороны, у нас итить ЖБК комбинаты делают продукцию для новостроек вместо ДОТов на линии обороны.
доти нічого не дадуть. це минулий вік. потрібно сотні тисяч мінометів 120 калібру і сотні мілліонів мін до них. вже б давно ЗСУ були б в криму. І ще знаєте, що на раzzєє тыльки лише за підписання контракту з МО дають відразу 7000 доларів. Та за такі кошти вся наволоч від тули до камчатки попре на україну. Тому нам потрібно заохочувати найманців снайперів зі всього світу за 100 тисяч доларів контракту і потім по 20 тисяч доларів в місць зп.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 25 лис, 2023 23:06, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:У нас нет никаких третьих или четвёртых линий обороны, у нас есть бездарное руководство, у нас есть первая линия обороны, сделанная кровавыми солдатскими ладонями и пехотными лопатками, у нас очень сильно подозреваю нет и второй линии обороны, зато есть ежедневные слезливые видосики в стиле НЛП-практики. Есть куча строительной техники, ремонтирующей дороги внутри стороны, у нас итить ЖБК комбинаты делают продукцию для новостроек вместо ДОТов на линии обороны.Вы вообще понимаете дибилизм происходящего, сюрреализм,Сальвадор Дали аплодирует руководству Украины. За почти два года импотенты не перевели страну на военные рельсы, вероятно потому что лайков меньше получили бы, импотенты не смогли организовать вменяемуб работу ТЦК, не смогли поддержать ТЦК законами, и сделали из военных ТЦК каких-то вурдалаков, не препятствуя распространению в соцсетях роликов, дискредитирующих военных.
Судячи по діям війна у кацапів, а сво у нас. Бо економіку на військові рейки перевели кацапи, а не ми (у нас бруківку в підземному переході! кладуть); мобілізація повним ходом іде в кацапів (з відкритими кордонами); а в нас в цей час шо не день то корупційний скандал. Зато от нововведення у нас,
Міноборони хоче, щоб більше жінок командували ротами на передовій — держсекретар міністерства Людмила Дараган
"У нас сьогодні певний перекіс. Є багато жінок на посадах фінансисток, робітниць кадрових підрозділів, юристок, але ми фактично не маємо жінок на посадах командирів бодай рівня роти. І це не залежить від професійності, професіоналізму чи особистісних якостей. На жаль, наразі це питання виключно стереотипів. Ми вже пройшли стереотип, що жінка не може воювати. Тепер потрібно подолати стереотип "жінка не може командувати"
Міноборони хоче, щоб більше жінок командували ротами на передовій — держсекретар міністерства Людмила Дараган
"У нас сьогодні певний перекіс. Є багато жінок на посадах фінансисток, робітниць кадрових підрозділів, юристок, але ми фактично не маємо жінок на посадах командирів бодай рівня роти. І це не залежить від професійності, професіоналізму чи особистісних якостей. На жаль, наразі це питання виключно стереотипів. Ми вже пройшли стереотип, що жінка не може воювати. Тепер потрібно подолати стереотип "жінка не може командувати"
для повної гендерної рівності потрібно Ж1860 закрити кородони, і почати рівноправну гендерну мобілізацію, так щоб до нового 24 року вирівняти гендерний дизбаланс і в тилу і окопах ЛБЗ
Востаннє редагувалось flyman в Суб 25 лис, 2023 23:11, всього редагувалось 1 раз.