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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5630563156325633
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 23:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Yuri_61 написав:
доти нічого не дадуть. це минулий вік.
потрібно сотні тисяч мінометів 120 калібру і сотні мілліонів мін до них. вже б давно ЗСУ були б в криму


Я не знаю насчёт Крыма, но не способность обеспечить ЗСУ банальными 120-мм для минометов, я считаю профнепригодностью клоунов 95-квартала.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 23:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

і що це за висказування такі дивні одного з висопопосадовця, що навіть, якщо ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року, то війна для України не закінчиться?
Що за не розумні такі висказування? Що це за істерія? Чи він історію прогулював? Мабуть так. Бо всі без виключення війни в історії людства рано чи пізно закінчувалися.
Вчи історію, високопосадовець.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 25 лис, 2023 23:12, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 23:22

  freeze написав:У нас нет никаких третьих или четвёртых линий обороны, у нас есть бездарное руководство, у нас есть первая линия обороны, сделанная кровавыми солдатскими ладонями и пехотными лопатками, у нас очень сильно подозреваю нет и второй линии обороны, зато есть ежедневные слезливые видосики в стиле НЛП-практики. Есть куча строительной техники, ремонтирующей дороги внутри стороны, у нас итить ЖБК комбинаты делают продукцию для новостроек вместо ДОТов на линии обороны.Вы вообще понимаете дибилизм происходящего, сюрреализм,Сальвадор Дали аплодирует руководству Украины


Все більше схоже на реалізацію якогось плану.

  Shaman написав:
  Xenon написав:Термоядерні санкції в дії

рф починає серійне виробництво ударних безпілотних міні-вертольотів "Терміт"

Це вони кажуть, що розпочинають :D
Потім мультик покажуть з супер-пупер гвинтокрилом :lol:

А потім на Київ полетить 70+ штук за ніч.
Пригадую, як тут потішались над шахедами на початку війни, а тепер якось зовсім не смішно.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 23:53

Дронолов на передовій

https://t.me/operativnoZSU/124868

Видео вставить не могу, т.ч. смотрите на ТГ. Интересно, что за прибор и насколько реальна его эффективность?
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 23:56

  flyman написав:
  Xenon написав:Зато от нововведення у нас,
Міноборони хоче, щоб більше жінок командували ротами на передовій — держсекретар міністерства Людмила Дараган

"У нас сьогодні певний перекіс. Є багато жінок на посадах фінансисток, робітниць кадрових підрозділів, юристок, але ми фактично не маємо жінок на посадах командирів бодай рівня роти. І це не залежить від професійності, професіоналізму чи особистісних якостей. На жаль, наразі це питання виключно стереотипів. Ми вже пройшли стереотип, що жінка не може воювати. Тепер потрібно подолати стереотип "жінка не може командувати"

для повної гендерної рівності потрібно Ж1860 закрити кородони, і почати рівноправну гендерну мобілізацію, так щоб до нового 24 року вирівняти гендерний дизбаланс і в тилу і окопах ЛБЗ


Тут і тебе можуть забрати….


- Ало, ви можете мене підстригти ?
- Ні, це жіноча перукарня
-А, то не проблема, мені моя попередня сказала, що я ніякий не мужик…
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 23:59

Ukrainian ,

Україна має змогу запускати по 75 шахідів за один раз на Москву та Пітер ?

У кацапів повно «Тунгусок». (Це крім всяких Панцирів і Тор, яких реально не вистачає.
Тунгуска доречі не поступається Гепарду: пізніша і новіша.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 00:44

Schmit
 
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